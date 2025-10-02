Amerikanska forskare flyr landet: "Fantastiska nyheter"

Europa står inför en ovanlig chans: toppforskare från USA väljer i allt större utsträckning att flytta sin verksamhet till EU.

Drivkraften bakom flykten är en allt mer ogynnsam forskningsmiljö i USA under Donald Trumps administration, som skapar osäkerhet kring finansiering, regleringar och akademisk frihet.

För EU kan detta innebära en historisk förstärkning om unionen lyckas omvandla intresset till långsiktiga resultat, menar experter, som samlades på Politicos seminarium om EU:s konkurrenskraft under torsdagen.

Fått många fler ansökningar

Sedan början av året har ansökningarna till europeiska forskningsprogram från amerikanska akademiker ökat med över 400 procent.

Horizon Europe, EU:s största forskningsprogram, planerar att fördubbla sin budget mellan 2028 och 2034, vilket ytterligare stärker attraktionskraften.

Forskare som tidigare dominerat den globala vetenskapen ser nu möjligheten att verka i ett mer stabilt och stödjande system, med infrastruktur och resurser som Europa långsamt byggt upp.