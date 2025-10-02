Dagens PS
Amerikanska forskare flyr landet: "Fantastiska nyheter"

usa
Harvard och Trump-administrationen har en pågående fejd som har lett till demonstrationer. (Foto: Charles Krupa/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Antalet forskare som vill lämna USA för Europa har ökat dramatiskt. Nu vill EU dra nytta av det och bli forskningsledande i generationer.

Europa står inför en ovanlig chans: toppforskare från USA väljer i allt större utsträckning att flytta sin verksamhet till EU.

Drivkraften bakom flykten är en allt mer ogynnsam forskningsmiljö i USA under Donald Trumps administration, som skapar osäkerhet kring finansiering, regleringar och akademisk frihet.

För EU kan detta innebära en historisk förstärkning om unionen lyckas omvandla intresset till långsiktiga resultat, menar experter, som samlades på Politicos seminarium om EU:s konkurrenskraft under torsdagen.

Fått många fler ansökningar

Sedan början av året har ansökningarna till europeiska forskningsprogram från amerikanska akademiker ökat med över 400 procent.

Horizon Europe, EU:s största forskningsprogram, planerar att fördubbla sin budget mellan 2028 och 2034, vilket ytterligare stärker attraktionskraften.

Forskare som tidigare dominerat den globala vetenskapen ser nu möjligheten att verka i ett mer stabilt och stödjande system, med infrastruktur och resurser som Europa långsamt byggt upp.

Välkomnas med öppna armar

”Det är fantastiska nyheter. Vetenskaplig excellens kräver ett internationellt tillvägagångssätt och vi vill ha de bästa talangerna”, säger Conny Aerts, professor i astrofysik och medlem av det vetenskapliga rådet vid Europeiska forskningsrådet.

Men samtidigt är Europas beroende av utländsk kompetens en varningssignal. Kontinenten har länge halkat efter USA och Kina i nyckelteknologier som artificiell intelligens, halvledare och digital infrastruktur.

Den stora tillströmningen av forskare visar inte bara på Europas styrka som destinationsland, utan även på kontinentens sårbarhet.

Vill ha avancerad datorkraft

Utan utländsk talang kan den egna innovationsförmågan inte hållas på internationell nivå.

Startups och forskningsinstitutioner brottas dessutom med nya EU-regler, exempelvis AI-akten, som många upplever som komplicerade och kostsamma att följa.

Tillgång till avancerad datorkraft och infrastruktur pekas ut som avgörande incitament, mer än skattelättnader eller visumförmåner.

Tidigare har 75 procent av amerikanska forskare sagt i en undersökning att de funderar på att flytta, skriver Nature.

Viktig budget

Budgetdiskussionerna i Bryssel blir därför centrala.

EU:s långtidsbudget för 2028–2034 avgör inte bara hur mycket resurser som går till forskning, utan även om kontinenten kan cementera sin roll som globalt forskningsnav.

Misslyckas unionen med att omsätta intresset från amerikanska forskare till konkreta framsteg riskerar Europa att förlora momentum samtidigt som USA återhämtar sig, och Kina fortsätter sin aggressiva tekniksatsning.

