Allt ljus på Biden när Nato firar

De tjänar miljarder på Rysslands krigsekonomi

När sanktionerna biter har ryska affärsmän hittat nya sätt att tjäna storkovan under kriget i Ukraina. Nu cashar de in miljarder i utdelningar. Trots hårda sanktioner och ekonomisk osäkerhet har ryska miljardärer lyckats casha in rejält i skuggan av kriget i Ukraina. Medan många förutspådde ekonomisk kollaps har företag som Severstal, Lukoil och PhosAgro återupptagit …