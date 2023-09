11 september: Datumet som skakat världen

1700-talet: Revolutionernas era

1700-talets slut präglades av två revolutioner, den amerikanska och sedan den franska.

Just detta datum 1789 utses Alexander Hamilton till USA:s första finansminister.

Han arbetar för att den nya nationen ska få finansiell stabilitet, vill ha ett nationellt banksystem och vill att den federala regeringen ska ta över landets statsskulder.

The Beatles, militärjunta och Ronnie Peterson

Under 1900-talet inträffar flera händelser detta datum. Bland annat spelar The Beatles in sin första singel, Love me do, år 1962.

1972 avslutas Olympiska spelen denna dag – ett evenemang som kom att präglas av en dödlig terroristattack genomfört av den palestinska gruppen Svarta september.

År 1973 störtas Chiles president Salvador Allende i en militärkupp ledd av Augusto Pinochet.

1978 avlider den svenska Formel 1-spelaren Ronnie Peterson i sviterna av en olycka under Grand Prix i Italien. Läs mer om en av Ronnie Petersons legendariska bilar här.

Anna Lindh, finanskrisen och rymdresor

Den 11 september 2003, för exakt 20 år sedan, avlider Sveriges utrikesminister Anna Lindh av sina skador, efter att hon blivit knivhuggen på varuhuset NK dagen innan.

I september 2008 är finanskrisen ett faktum, och den 15 september ansöker den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers om konkurs den 15 september. Läs mer om hur det påverkade ekonomin i världen.

2009 avslutar rymdfärjan Discovery sitt uppdrag och återvänder till jorden. Med på färjan finns Christer Fuglesang, som blir den första svensken i rymden. Läs med om Christer Fuglesang här.