Vi bär runt på våra liv i fickan. Kontakter, bilder, bankappar, jobbmejl och minnen samsas på några få kvadratcentimeter glas.
Varningen: Därför ska du aldrig ladda mobilen här
Mest läst i kategorin
Techeliten varnar: Den amerikanska drömmen håller på att dö
Allt fler inom techvärlden frågar sig om AI-boomen kan bli den sista möjligheten att bygga varaktig förmögenhet innan spelreglerna förändras i grunden. Under lång tid har den amerikanska drömmen vilat på idén om arbete, innovation och social rörlighet. Nu ifrågasätts den modellen av personer som själva har tjänat på den. I diskussioner bland entreprenörer, investerare …
Läckan avslöjar Iphone 18 Pro: Så ser Apples nästa mobil ut
En läckt video ger en första titt på Iphone 18 Pro i rendering – med oväntade färger och små men tydliga designförändringar. Det är långt kvar till nästa Iphone-generation, men nätet har redan fått sitt första smakprov. En ny video visar upp iPhone 18 Pro i detaljerade renderingar, komplett med färger som Apple sällan vågar …
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
AI-boomen pressar elnätet – här är konsekvenserna
Men den snabbt växande infrastrukturen sätter allt större press på elnätet, med stigande kostnader och nya politiska konflikter som följd. USA befinner sig mitt i en omfattande expansion av datacenter som ska bära framtidens AI-tjänster. Teknikjättar investerar mångmiljardbelopp i anläggningar som kräver enorma mängder el dygnet runt. Samtidigt är det åldrande elnätet dåligt rustat för …
De ersätter sig själva med AI: “Läskigt”.
De har byggt imperier på personlig vägledning. Nu låter de AI göra jobbet. En växande skara självhjälpsstjärnor lanserar egna chattbotar som låter användare prata direkt med en digital version av coachen själv. Att använda AI för att skriva böcker eller spela in videor är inget som lockar relationsexperten Matthew Hussey. Men när tekniken kan användas …
Förr var telefonen till för att ringa. I dag är den nyckelknippa, plånbok och privatarkiv i ett.
Just därför har den också blivit en guldgruva för cyberbrottslingar – som ofta jobbar tystare än man tror.
En ny genomgång från säkerhetsföretaget NordVPN visar att många går runt med en komprometterad mobil utan att ha en aning. Inget dramatiskt händer, inga stora varningsrutor dyker upp. I stället smyger problemen in långsamt, som ett drag i ett gammalt hus.
När mobilen börjar bete sig märkligt
Ett av de vanligaste tecknen på intrång är att telefonen plötsligt känns trött. Batteriet dör snabbare än vanligt, appar laggar och mobilen blir varm även när den ligger stilla.
Datatrafiken kan också skjuta i höjden utan att du gjort något annorlunda.
Andra signaler är mer konkreta. Okända appar dyker upp, bilder eller filer du inte minns att du sparat finns där – och ibland börjar telefonen leva sitt eget liv.
Den startar om, öppnar appar eller fyller skärmen med pop-up-fönster trots att webbläsaren är stängd.
Det här är inga buggar i första hand. Det kan vara någon annan som “tittar över axeln”.
Läckan: Altman och Ive går till angrepp mot Apple
En uppgift från Asien pekar på att OpenAI arbetar med ny hårdvara – och formen sägs skilja sig tydligt från vad vi är vana vid. OpenAI är mest känt för
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Så tar sig angriparna in – utan att synas
Dagens intrång kräver sällan fysisk tillgång till din mobil. I stället räcker det med ett klick i fel ögonblick. Phishing-meddelanden, falska appar och öppna Wi-Fi-nätverk är några av de vanligaste vägarna in.
Ett stressigt sms från ”banken”, ett paket som ”väntar”, eller ett gratis nätverk på flygplatsen – och dörren står plötsligt på glänt.
Det finns även mer listiga metoder. Skadlig kod kan spridas via publika USB-laddare eller till synes helt vanliga kablar.
Praktiskt? Ja.
Säkert? Nej.
Poängen är enkel: det krävs ofta väldigt lite för att väldigt mycket ska gå fel.
Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott
Haven har länge varit en bortglömd del av klimatkalkylen. Nu visar ny forskning hur dyrt det blivit att blunda för blå värden. Klimatförändringarnas
Så skyddar du din mobil – på riktigt
Det finns enkla vanor som gör stor skillnad:
- Uppdatera operativsystem och appar regelbundet
- Installera bara appar från betrodda källor och läs recensioner
- Undvik offentliga laddstationer och okända kablar
- Använd VPN när du surfar på öppna Wi-Fi-nät
- Var skeptisk till länkar i sms och mejl, även när de ser trovärdiga ut
- Stäng av Bluetooth och Wi-Fi när de inte används, särskilt i folksamlingar
Om du misstänker att något redan hänt
Agera snabbt. Koppla bort mobilen från nätverk, stäng av den och byt lösenord via en annan enhet. Kör en fullständig säkerhetsskanning med en pålitlig app.
Vid allvarliga fall kan en fabriksåterställning vara nödvändig – brutalt, men effektivt.
I en tid där mobilen vet mer om oss än våra närmaste är det värt att vara gammaldags försiktig. För vissa saker ska helt enkelt inte delas.
Läckan avslöjar Iphone 18 Pro: Så ser Apples nästa mobil ut
En läckt video ger en första titt på Iphone 18 Pro i rendering – med oväntade färger och små men tydliga designförändringar. Det är långt kvar till nästa
Missa inte:
Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55
Batterichocken: Slut på daglig laddning? Realtid
Harvard-läkaren sågar trendiga kostråd – här är svaret på ett längre liv. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Kjell & Company - Kunskap och tillbehör till hemelektronik. Kjell & Company är ett av Sveriges starkaste varumärken och en ledande aktör inom svensk detaljhandel. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av hemelektronik i kombination med gedigen kunskap och personlig rådgivning. Just nu pågår lagerrensning med mängder av bra deals.
Senaste nytt
Varningen: Därför ska du aldrig ladda mobilen här
Vi bär runt på våra liv i fickan. Kontakter, bilder, bankappar, jobbmejl och minnen samsas på några få kvadratcentimeter glas. Förr var telefonen till för att ringa. I dag är den nyckelknippa, plånbok och privatarkiv i ett. Just därför har den också blivit en guldgruva för cyberbrottslingar – som ofta jobbar tystare än man tror. …
Miljardär köper ranch – fyra gånger större än New York
En vd har precis köpt en ranch i delstaten Wyoming som är fyra gånger större än hela New York City. Prislappen på över 700 miljoner är inga problem, när marken kommer dra in ännu mer pengar. Det handlar om ett stycke mark som är över 370 000 hektar, flera gånger större än hela staden New …
Batterikriget i Kina är avgjort – en teknik krossar allt motstånd
Kinas elbilsboom fortsätter i tyst tempo – och batterierna avslöjar mer än själva bilarna gör. En teknik har tagit kommandot. Kinas produktion av batterier till elbilar ökade kraftigt under 2025. Den totala kapaciteten landade på 769,7 GWh, vilket motsvarar en uppgång på drygt fyrtio procent jämfört med året innan. Det är siffror som visar hur …
Aktien rasat 85 procent – tusentals svenska investerare drabbas
Det går inget vidare för teknikbolaget Anoto Group, vars aktie har rasat med 85 procent på 1,5 år. Nu viftar även bolagets revisorer med varningsflaggorna när investerare drabbas. Anoto Group grundades 1996 där teknikbolaget specialiserar sig på digital skrivteknik och intelligenta lösningar. De erbjuder en unik teknologi som kombinerar traditionellt skrivande med digitalisering. Anoto börsnoterades …
Första gången någonsin: Storbanken rekommenderar guld
Expandera portföljen och gör den mer "robust". Det är rådet från Danske Bank som nu rekommenderar guld för första gången. Investera i guld. Utveckla portföljen och gör den "lite mer robust". Investera i guld Ja så låter det från Danske Bank som nu uppmanar privatkunder att blicka mot guld som investering. Det är första gången …