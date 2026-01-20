Varningen: Därför ska du aldrig ladda mobilen här

Förr var telefonen till för att ringa. I dag är den nyckelknippa, plånbok och privatarkiv i ett.

Just därför har den också blivit en guldgruva för cyberbrottslingar – som ofta jobbar tystare än man tror.

En ny genomgång från säkerhetsföretaget NordVPN visar att många går runt med en komprometterad mobil utan att ha en aning. Inget dramatiskt händer, inga stora varningsrutor dyker upp. I stället smyger problemen in långsamt, som ett drag i ett gammalt hus.

När mobilen börjar bete sig märkligt

Ett av de vanligaste tecknen på intrång är att telefonen plötsligt känns trött. Batteriet dör snabbare än vanligt, appar laggar och mobilen blir varm även när den ligger stilla.

Datatrafiken kan också skjuta i höjden utan att du gjort något annorlunda.

Andra signaler är mer konkreta. Okända appar dyker upp, bilder eller filer du inte minns att du sparat finns där – och ibland börjar telefonen leva sitt eget liv.

Den startar om, öppnar appar eller fyller skärmen med pop-up-fönster trots att webbläsaren är stängd.

Det här är inga buggar i första hand. Det kan vara någon annan som “tittar över axeln”.