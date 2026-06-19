I Saudiarabien växer ett av världens högsta byggnad och mest omtalade projekt vidare mot skyarna. Jeddah Tower har nu passerat 600 meter och siktar på att bli den första skyskrapan i historien som når över en kilometer.
Världens högsta byggnad växer fram – ska slå Dubais rekord
När bygget står klart 2028 kommer tornet att ta över titeln som världens högsta byggnad från Burj Khalifa i Dubai. Med sina planerade drygt 1 000 meter blir det över 170 meter högre än dagens rekordhållare.
Bygger en kilometer rakt upp
Just nu har Jeddah Tower nått omkring 104 våningar och passerat 600 meters höjd. Byggtakten ligger på ungefär fyra meter i veckan, vilket innebär att projektet väntas nå 700-metersgränsen redan inom ett halvår.
Ingenjörerna bakom projektet räknar med att nå den spektakulära utsiktsplattformen på omkring våning 160 inom drygt ett år. Därifrån kommer besökare att kunna blicka ut över Röda havet från en höjd som få människor tidigare upplevt.
Världens högsta övergivna skyskrapa – nu byggs den klart
Nästan ett decennium efter att bygget stoppades väntas arbetet på kinesiska Goldin Finance 117 Tower i Tianjin återupptas. Goldin Finance 117 är 597
Ett projekt som överlevde kriserna
Jeddah Tower har haft en krokig resa. Bygget pausades under flera år på grund av ekonomiska problem och politiska omständigheter, men återstartades med full kraft under Saudiarabiens omfattande framtidssatsning Vision 2030.
Projektet är kronjuvelen i den nya stadsdelen Jeddah Economic City, ett område som ska omfatta bostäder, kontor, hotell och shopping.
Betongpumpning på rekordnivå
En av de största tekniska utmaningarna är något så vardagligt som betong.
För att kunna bygga världens högsta hus måste byggarna pumpa betong nästan en kilometer upp i luften. Det har aldrig tidigare genomförts i den här skalan.
Ingenjörerna beskriver lösningen som banbrytande. Tidigare har man trott att flera olika pumpsystem skulle krävas, men dagens teknik gör det möjligt att använda ett enda sammanhängande system hela vägen upp.
Bygget av världens största skyskrapa återupptas
Bygget av Jeddah Tower, som väntas bli världens högsta skyskrapa, har återupptagits efter sju års uppehåll. Projektet förväntas stå klart 2028 och ingår i
Samtidigt bromsar andra megaprojekt
Medan Jeddah Tower fortsätter uppåt har flera andra saudiska prestigeprojekt fått det betydligt tuffare.
Den futuristiska staden The Line inom megaprojektet NEOM har drabbats av förseningar och omprioriteringar. Även det gigantiska kubprojektet Mukaab har rapporterats bromsa in innan planerna nu åter tagit fart.
Jeddah Tower framstår därför allt mer som det projekt som faktiskt levererar. Om tidplanen håller kommer världens högsta byggnad att stå klar sommaren 2028.
Perfect Weekend Guide: Världens fem högsta byggnader just nu
- Burj Khalifa, Dubai – 828 meter
- Merdeka 118, Kuala Lumpur – 679 meter
- Shanghai Tower, Shanghai – 632 meter
- Abraj Al-Bait Clock Tower, Mecka – 601 meter
- Ping An Finance Centre, Shenzhen – 599 meter
När Jeddah Tower öppnar kommer den att flyga förbi samtliga konkurrenter och bli ensam medlem i den exklusiva kilometerklubben. Det är ungefär som att stapla tre Eiffeltorn ovanpå varandra och ändå ha några meter kvar till toppen.
Siktar högt – Sveriges högsta byggnader
Är det Malmö, Göteborg eller Stockholm som bygger högst? Det senaste tillskottet bland Sveriges högsta byggnader kom i år och sopar banan med