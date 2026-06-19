Världens högsta byggnad växer fram – ska slå Dubais rekord

Ett projekt som överlevde kriserna

Jeddah Tower har haft en krokig resa. Bygget pausades under flera år på grund av ekonomiska problem och politiska omständigheter, men återstartades med full kraft under Saudiarabiens omfattande framtidssatsning Vision 2030.

Projektet är kronjuvelen i den nya stadsdelen Jeddah Economic City, ett område som ska omfatta bostäder, kontor, hotell och shopping.

Betongpumpning på rekordnivå

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En av de största tekniska utmaningarna är något så vardagligt som betong.

För att kunna bygga världens högsta hus måste byggarna pumpa betong nästan en kilometer upp i luften. Det har aldrig tidigare genomförts i den här skalan.

Ingenjörerna beskriver lösningen som banbrytande. Tidigare har man trott att flera olika pumpsystem skulle krävas, men dagens teknik gör det möjligt att använda ett enda sammanhängande system hela vägen upp.

Samtidigt bromsar andra megaprojekt

Medan Jeddah Tower fortsätter uppåt har flera andra saudiska prestigeprojekt fått det betydligt tuffare.

Den futuristiska staden The Line inom megaprojektet NEOM har drabbats av förseningar och omprioriteringar. Även det gigantiska kubprojektet Mukaab har rapporterats bromsa in innan planerna nu åter tagit fart.

Jeddah Tower framstår därför allt mer som det projekt som faktiskt levererar. Om tidplanen håller kommer världens högsta byggnad att stå klar sommaren 2028.

Burj Khalifa i Dubai är den mest googlade destinationen. (Foto: Unsplash)

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Perfect Weekend Guide: Världens fem högsta byggnader just nu

Burj Khalifa, Dubai – 828 meter Merdeka 118, Kuala Lumpur – 679 meter Shanghai Tower, Shanghai – 632 meter Abraj Al-Bait Clock Tower, Mecka – 601 meter Ping An Finance Centre, Shenzhen – 599 meter

När Jeddah Tower öppnar kommer den att flyga förbi samtliga konkurrenter och bli ensam medlem i den exklusiva kilometerklubben. Det är ungefär som att stapla tre Eiffeltorn ovanpå varandra och ändå ha några meter kvar till toppen.