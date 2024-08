Trump sprider falska kampanjbilder på superstjärna

Donald Trump publicerade nyligen memes på Truth Social som ger intrycket av att Taylor Swift och hennes fans stödjer hans kandidatur.

Dessa AI-genererade bilder kan dock få juridiska konsekvenser, särskilt när kändisar felaktigt framställs i politiska sammanhang skriver TechCrunch.

Advokat Noah Downs, specialiserad på immaterialrätt, noterade att användningen av AI för att skapa falskt kändisstöd har blivit vanligare.

En av de bilder Trump delade visar unga kvinnor i “Swifties for Trump”-t-shirts. De här bilderna verkar vara AI-genererade och har sitt ursprung i ett satiriskt inlägg.

Här är bilden som florerat på Trumps egna sociala medie. Dock inte alls godkänt av Taylor Swift. (Foto: skärmavbild Truth social)

Taylor Swift och politisk påverkan

Trump publicerade också en bild av Taylor Swift som Uncle Sam med texten “Taylor wants you to vote for Donald Trump”. Swift stödde Biden-Harris-kampanjen 2020 och har inte ens uttalat sig om 2024.

Swift har tidigare blivit utsatt för flera deepfakes, vilket ledde till att lagstiftare föreslog nya lagar för att skydda mot det här. Vita huset uppmanade också kongressen att agera.