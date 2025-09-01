Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Teknikmarknaden som ska niodubblas till 2040

Ett 24-timmars solcellsprojekt rullas ut i Abu Dhabi inom kort. Totalt ska den globala kapaciteten inom batterilagring niodubblas till 2040.
Ett 24-timmars solcellsprojekt rullas ut i Abu Dhabi inom kort. Totalt ska den globala kapaciteten inom batterilagring niodubblas till 2040. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Nej det handlar inte om AI. Det handlar om den globala batterilagringskapaciteten som ska niodubblas till 2040.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ny teknik och fallande kostnader gör att den globala batterilagringskapaciteten går i rekordfart.

Batterilagringskapaciteten ska niodubblas

Det är inga småsiffror det handlar om – sammanlagt ska kapaciteten niodubblas till 2040.

Förra året låg siffran på 375 GWh, och det är framför allt två länder som står bakom den snabba ökningen – USA och Kina.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Bort från fossila källor

Det sker enorma investeringar inom tekniken vilket gör att bolag och regeringar därmed rör sig bort från fossila källor och satsar på hållbar batterilagring.

Det leder till tillväxt för elbolagen med batterilösningar i bland annat Europa, Mellanöstern och Afrika, berättar Oilprice.

Kina har tagit på sig ledartröjan inom området med installerade 100 GWh ny batterikapacitet under fjolåret, följt av USA:s 35 GWh.

Stor ökning på ett år

ANNONS

Andra länder som Tyskland, Australien och Storbritannien följde efter, och totalt tillkom hela 200 GWh under 2024, enbart under ett år.

Genom den snabba ökningen som nu sker ser det ut som att den globala batterilagringskapaciteten kan niodubblas till 2040 och landa på över 4 TW, enligt norska energykonsulten Rystad.

Lagringskostnaden minskar snabbt

Kostnaderna att lagra energi i batterier har rasat i takt med att energipriserna har gått ner, där Rystad uppskattar att den globala genomsnittliga kostnaden för batterilagring minskade till under 300 dollar per kWh förra året.

Om den minskar ytterligare kan kostnaden för att lagra el hamna på låga 60 dollar per MWh.

Då kommer elbolagen kunna dra in mer pengar på tekniken och dumpa fossila källor allt mer.

Länder vill inte halka efter

Många nya projekt håller på att rullas ut där länder och bolag inte vill hamna på efterkälken när det gäller investeringarna som ser ut att öka med 35 procent under 2025.

Tidigare var det många bolag som tvekade att satsa fullt ut på exempelvis solenergi eftersom det inte fanns tillräckliga batterilagringsmöjligheter att backa upp tekniken.

ANNONS

Utvecklingen går dock så snabbt att kostnaden för att driva solenergi i exempelvis Tyskland med integrerad batterilagring nu har blivit billigare än motsvarande kostnad för gaseldade kraftverk.

24-timmars solcellsprojekt

Investeringarna har lett till att och världens första 24-timmars solcellsprojekt rullas ut i Abu Dhabi inom kort.

Det handlar om energiföretaget Masdar som utvecklar 19 GWh batterikapacitet i projektet som är på plats om 2 år.

Kostaden på 6 miljarder dollar är inga konstigheter – när lagringsbatterier är framtiden.

Läs även:

Kärnbatterier som håller i 50 år – ska ladda dina prylar. Dagens PS

Ny rapport: Elbilen blir mer lönsam än bensinbilen. Dagens PS

ANNONS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BatteriElbolagenergilagringInvesteraKinaUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS