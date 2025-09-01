Nej det handlar inte om AI. Det handlar om den globala batterilagringskapaciteten som ska niodubblas till 2040.
Teknikmarknaden som ska niodubblas till 2040
Mest läst i kategorin
Då sprängs kärnkraftverket – tusentals väntas se dramat live
Nedräkningen har börjat för kärnkraftverket i Gundremmingen. Snart ska de två mäktiga kyltornen rivas genom sprängning. Två av Bayerns mest kända landmärken står inför sin sista stund. Kyltornen vid kärnkraftverket i Gundremmingen ska sprängas, och intresset är redan stort. Missa inte: Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta. Dagens PS Kyltornen vid kärnkraftverket försvinner …
Varning: Hackarna låtsas vara folk du känner
En oroväckande trend sprider sig snabbt inom cyberbrottslighet, där lösenordsstölder har fått en explosionsartad ökning. Hackare använder avancerade metoder för att komma åt personliga uppgifter och autentiseringskoder, ofta genom till synes pålitliga avsändare. Detta skapar en falsk känsla av trygghet som gör det allt svårare att skilja äkta meddelanden från bedrägerier. Nu varnar experter för …
AI-datacenter kan släckas ner – elnätet räcker inte till
Elbehovet i USA rusar när industrin elektrifieras och datacenter växer fram i snabb takt. Samtidigt är näten byggda för en annan tid. I Delstaten Texas i USA står man nu inför en dramatisk utveckling. AI-datacenter kan tvingas stänga när elnätet inte längre klarar trycket. Missa inte: Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa. Dagens …
Varningen: Här är telefonerna som slutar fungera 2025
Ett nytt år är kommet och med det slutar många populära telefoner att fungera. Står din med på listan? Flera telefoner riskerar att sluta fungera inom kort när 2G- och 3G-näten gradvis stängs ner. Denna övergång är en del av en större satsning på att modernisera teknologin för att möta dagens krav på snabbare och …
Ny teknik och fallande kostnader gör att den globala batterilagringskapaciteten går i rekordfart.
Batterilagringskapaciteten ska niodubblas
Det är inga småsiffror det handlar om – sammanlagt ska kapaciteten niodubblas till 2040.
Förra året låg siffran på 375 GWh, och det är framför allt två länder som står bakom den snabba ökningen – USA och Kina.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Bort från fossila källor
Det sker enorma investeringar inom tekniken vilket gör att bolag och regeringar därmed rör sig bort från fossila källor och satsar på hållbar batterilagring.
Det leder till tillväxt för elbolagen med batterilösningar i bland annat Europa, Mellanöstern och Afrika, berättar Oilprice.
Kina har tagit på sig ledartröjan inom området med installerade 100 GWh ny batterikapacitet under fjolåret, följt av USA:s 35 GWh.
Stor ökning på ett år
Andra länder som Tyskland, Australien och Storbritannien följde efter, och totalt tillkom hela 200 GWh under 2024, enbart under ett år.
Genom den snabba ökningen som nu sker ser det ut som att den globala batterilagringskapaciteten kan niodubblas till 2040 och landa på över 4 TW, enligt norska energykonsulten Rystad.
Lagringskostnaden minskar snabbt
Kostnaderna att lagra energi i batterier har rasat i takt med att energipriserna har gått ner, där Rystad uppskattar att den globala genomsnittliga kostnaden för batterilagring minskade till under 300 dollar per kWh förra året.
Om den minskar ytterligare kan kostnaden för att lagra el hamna på låga 60 dollar per MWh.
Då kommer elbolagen kunna dra in mer pengar på tekniken och dumpa fossila källor allt mer.
Länder vill inte halka efter
Många nya projekt håller på att rullas ut där länder och bolag inte vill hamna på efterkälken när det gäller investeringarna som ser ut att öka med 35 procent under 2025.
Tidigare var det många bolag som tvekade att satsa fullt ut på exempelvis solenergi eftersom det inte fanns tillräckliga batterilagringsmöjligheter att backa upp tekniken.
Utvecklingen går dock så snabbt att kostnaden för att driva solenergi i exempelvis Tyskland med integrerad batterilagring nu har blivit billigare än motsvarande kostnad för gaseldade kraftverk.
24-timmars solcellsprojekt
Investeringarna har lett till att och världens första 24-timmars solcellsprojekt rullas ut i Abu Dhabi inom kort.
Det handlar om energiföretaget Masdar som utvecklar 19 GWh batterikapacitet i projektet som är på plats om 2 år.
Kostaden på 6 miljarder dollar är inga konstigheter – när lagringsbatterier är framtiden.
Läs även:
Kärnbatterier som håller i 50 år – ska ladda dina prylar. Dagens PS
Ny rapport: Elbilen blir mer lönsam än bensinbilen. Dagens PS
Senaste nytt
Nu byts alla körkort ut – så här går det till
Körkorten som vi känner dem är på väg att försvinna. En ny uppgradering av det klassiska plastkortet har redan börjat, men det är bara första steget mot en större förändring som snart kommer att vara verklighet för alla bilförare i Europa. Det nya körkortet som redan är här Redan från och med i år har …
Harley-Davidson som kistbärare – ett annorlunda avsked
En alldeles speciell motorcykel i Tvärskog erbjuder en unik sista resa. Det handlar om en vackert ombyggd Harley-Davidson som varsamt har anpassats för att bära en kista, ett sätt att ge en avliden person ett avsked som verkligen speglar den de var. En sista, personlig hyllning med en Harley-Davidson Ibland handlar ett avsked om att …
Insekten är skogsägarnas värsta mardröm – bekämpas med drönare
Granbarkborren ställer till stor skada för skogsägare och har redan förstört enorma arealer granskog. Nu används ny teknik som drönare för att bekämpa den glupska insekten. Ett nytt varmt klimat är perfekt för granbarkborren som frodas när temperaturen stiger. Insekten är en mardröm för skogsägare För svenska skogsägare är insekten en mardröm som ser de …
Teknikmarknaden som ska niodubblas till 2040
Nej det handlar inte om AI. Det handlar om den globala batterilagringskapaciteten som ska niodubblas till 2040. Ny teknik och fallande kostnader gör att den globala batterilagringskapaciteten går i rekordfart. Batterilagringskapaciteten ska niodubblas Det är inga småsiffror det handlar om – sammanlagt ska kapaciteten niodubblas till 2040. Förra året låg siffran på 375 GWh, och …
Handslagen som skakar västvärlden
Klyftan mellan öst och väst växer. Genom Trumps tullar förs länder som Kina, Indien och Ryssland allt närmare varandra och västvärlden hamnar på efterkälken. Det handlar om möten som Trump helst inte vill veta av, som nu sker i hamnstaden Tianjin och är del i samarbetsorganisationen Shanghaigruppens toppmöten. Västvärlden halkar efter Indiens och Rysslands ledare har …