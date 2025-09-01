Teknikmarknaden som ska niodubblas till 2040

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Bort från fossila källor

Det sker enorma investeringar inom tekniken vilket gör att bolag och regeringar därmed rör sig bort från fossila källor och satsar på hållbar batterilagring.

Det leder till tillväxt för elbolagen med batterilösningar i bland annat Europa, Mellanöstern och Afrika, berättar Oilprice.

Kina har tagit på sig ledartröjan inom området med installerade 100 GWh ny batterikapacitet under fjolåret, följt av USA:s 35 GWh.

Stor ökning på ett år

Andra länder som Tyskland, Australien och Storbritannien följde efter, och totalt tillkom hela 200 GWh under 2024, enbart under ett år.

Genom den snabba ökningen som nu sker ser det ut som att den globala batterilagringskapaciteten kan niodubblas till 2040 och landa på över 4 TW, enligt norska energykonsulten Rystad.

Lagringskostnaden minskar snabbt

Kostnaderna att lagra energi i batterier har rasat i takt med att energipriserna har gått ner, där Rystad uppskattar att den globala genomsnittliga kostnaden för batterilagring minskade till under 300 dollar per kWh förra året.

Om den minskar ytterligare kan kostnaden för att lagra el hamna på låga 60 dollar per MWh.

Då kommer elbolagen kunna dra in mer pengar på tekniken och dumpa fossila källor allt mer.

Länder vill inte halka efter

Många nya projekt håller på att rullas ut där länder och bolag inte vill hamna på efterkälken när det gäller investeringarna som ser ut att öka med 35 procent under 2025.

Tidigare var det många bolag som tvekade att satsa fullt ut på exempelvis solenergi eftersom det inte fanns tillräckliga batterilagringsmöjligheter att backa upp tekniken.

Utvecklingen går dock så snabbt att kostnaden för att driva solenergi i exempelvis Tyskland med integrerad batterilagring nu har blivit billigare än motsvarande kostnad för gaseldade kraftverk.

24-timmars solcellsprojekt

Investeringarna har lett till att och världens första 24-timmars solcellsprojekt rullas ut i Abu Dhabi inom kort.

Det handlar om energiföretaget Masdar som utvecklar 19 GWh batterikapacitet i projektet som är på plats om 2 år.

Kostaden på 6 miljarder dollar är inga konstigheter – när lagringsbatterier är framtiden.

