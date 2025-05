Techjättar i kris – AI ger dem en "medelålderskris"

Under våren kommer många av Sveriges bostadsrättsföreningar att hålla sina årsstämmor, och det är en perfekt tidpunkt att ta ett helhetsgrepp om föreningens ekonomi. De senaste åren har frågor om räntenivåer, avgiftshöjningar och kostnader varit centrala, både på årsmötena och i media. Men nu när inflationen har sjunkit och räntorna har stabiliserats, är det ett …

Bubblan kan spricka

Men det är inte bara teknikjättarna som uttrycker oro. Enligt The Telegraph varnar AI-kritikern och professor emeritus Gary Marcus för att branschen befinner sig i ett slags vägskäl: “Jag tror att uppgörelsens dag kan ha kommit – tecknen finns där. AI når en punkt med avtagande resultat”.

Marcus menar att industrins satsning på stora språkmodeller har slagit i taket. ”Vad det gör bra är imitation,” säger han och kallar dagens AI för BSI – “bred, ytlig intelligens”. Han tillägger: “Det kan BS:a sig genom ett schackparti”.

Han ser en risk i att AI:n lovar mer än den kan leverera, särskilt när det gäller pålitlighet, logik och planering: ”Den nuvarande teknologin är helt enkelt inte så tillförlitlig, de är inte magiska och de är inte pålitliga, vilket verkligen begränsar deras användning”, säger Marcus.

Läs också: Allt fler miljardärer i Sverige – men hon ger bort sin förmögenhet. Dagens PS

Billigare alternativ utmanar

Samtidigt pressas de av billigare konkurrenter. I en analys från Omni skriver Bloomberg-journalisten Parmy Olson att kinesiska DeepSeek byggt en avancerad AI-modell för under sex miljoner dollar med öppen källkod och betydligt lägre driftskostnader.

”Teknikjättarna är helt plötsligt inte garanterade AI-vinnare”, skriver Olson. Dagens Industris Johan Wendel menar att DeepSeeks framgångar har gjort AI billigare och mer tillgängligt, men att det också hotar bolag som Nvidia, vars dyra hårdvara nu kan kringgås.

Oro för användningen

ANNONS

Samhällsdebatten om AI:s påverkan växer också i takt med att tekniken rör sig in i allt fler delar av vardagen. I CNN väcker Googles beslut att lansera sin AI-assistent Gemini för barn under 13 år starka reaktioner. Laurie Segall, teknikjournalist och vd för Mostly Human Media, beskriver läget som: ”Det är vilda västern”.

Samtidigt råder det stor osäkerhet om teknikens riktning och också splittring bland Silicon Valleys aktörer om vilken riktning AI bör ta. AI-systemens tillförlitlighet ifrågasätts, och branschens ledande aktörer står utan en gemensam vision. Den splittringen gör framtiden svårtolkad, men kanske inte helt mörk.

”På lång sikt är jag något optimistisk; jag tror att en mycket bättre AI skulle kunna byggas än den vi har nu,” säger Marcus. ”På kort sikt tror jag att vi redan börjar se en korrigering”.

Läs även: Elcykel eller vanlig cykel – vad är bäst för hälsan? Dagens PS

Läs även: Pensionsexperten: “Sverige befinner sig redan i en pensionskris”. Dagens PS