Privata banker i USA ny tillflyktsort för rika kineser

USA står utanför rapporteringssystemet

I kontrast till detta står USA helt utanför detta system. Amerikanska banker har för närvarande ingen skyldighet att automatiskt rapportera kontodata till Kina vilket gör att pengar som placeras där hålls utom räckhåll för de inhemska skattemyndigheterna för tillfället.

Banker i New York försöker nu möta den enorma efterfrågan och vissa aktörer har till och med förkortat tidsramarna för att uppfylla de obligatoriska minimikapitalåtagandena innan konton kan öppnas. För att ytterligare skydda sig har vissa kinesiska familjer med barn som har amerikanska gröna kort använt utländska stiftelsefonder i lågskattestater som Nevada och Florida.

Keith Tan, verkställande direktör för Singapore-baserade Golden Acacia Capital, konstaterar att processen går relativt fort för den som vill flytta kapital som redan befinner sig utomlands.

”Hindret är inte så högt för kinesiska kunder att öppna amerikanska konton och överföra tillgångar dit”, säger han till CNBC.

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Experter varnar för falsk trygghet

Trots att denna metod fungerar kortsiktigt för att undvika omedelbar insyn varnar juridiska experter för att det rör sig om en riskfylld chansning. Eftersom pengarna som flyttas från Singapore eller Hongkong sannolikt redan har registrerats och rapporterats till Peking genom det tidigare systemet lämnar själva överföringen ett spår.

Peking har kvar sin rätt att beskatta pengarna oavsett var de befinner sig rent geografiskt och skyldigheten att självdeklarera sina globala inkomster kvarstår för den som är skattemässigt bosatt i Kina.

Clifford Ng, som är partner på advokatbyrån Zhong Lun i Hongkong, sammanfattar situationen och betonar att det rör sig om mer än bara kreativ skatteplanering.

”De kan fortfarande bryta mot reglerna eftersom de har ett hemligt utlandskonto som genererar pengar och de deklarerar det inte i landet. Att gömma sig är inte skatteplanering”, konstaterar han i artikeln.

Utöver detta har möjligheterna att få ut nya pengar från det kinesiska fastlandet blivit extremt begränsade. Enligt privatbankiren Jingkuan Lin vid Bank of Singapore, som också uttalar sig för den amerikanska finansnyhetskanalen, kommer nästan inga större summor att kunna lämna det inhemska fastlandet framöver, vilket innebär att offshorebankbranschen nu enbart fokuserar på att förvalta den kapitalpool som redan finns utanför landets gränser.