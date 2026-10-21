Investerare ser nu Oracle och Paramount, numera Skydance, som en samlad Ellison-risk, rapporterar Bloomberg. Anledningen är att Ellison belånat sina aktier för att hjälpa sin son.
Pappa Ellison lånade miljarder så sonen kunde köpa Warner Bros
Larry Ellison har lånat allt mer mot sina aktier i stället för att sälja dem. Anledningen är att bidra till sonen Davids köp av Warner Bros Discovery, visar uppgifter från Wall Street Journal.
Ellison har utökat lånen hos Citigroup, HSBC, JPMorgan, UBS och BNP Paribas. Den 25 september och den 1 oktober pantsatte han för första gången aktier i SpaceX och Paramount Skydance hos Citigroup respektive JPMorgan. Det skedde strax innan Warner-affären slutfördes den 6 oktober, skriver WSJ.
Belåningen växte medan Ellison åtog sig att garantera miljardbelopp för att få affären i hamn. Via en trust, en amerikansk förvaltningsform för familjens tillgångar, garanterade han en betydande del av finansieringen med eget kapital på omkring 47 miljarder dollar, rapporterade Bloomberg.
Steven Schweitzer, portföljförvaltare på Advent Capital Management, beskriver enligt Bloomberg marknadens syn:
Verksamheterna är så olika de kan bli, men marknaden börjar koppla ihop dem genom den gemensamma huvudägaren.
Ellison skippade försäljning för 7,5 miljarder dollar
I somras planerade Ellison att sälja en stor post Oracle-aktier för att få fram pengar till sonens affär. I september meddelade Oracle att han lade ner en plan på att sälja aktier för omkring 7,5 miljarder dollar, cirka 74,1 miljarder kronor, skriver WSJ.
Lånen låter honom behålla aktierna utan att realisera skattepliktiga vinster. Det upplägget brukar kallas ”buy, borrow and die” eller ”köp, låna och dö” på svenska.
Bankernas pant i Oracle har nästan tredubblats
Hos de banker som anger antalet aktier har de pantsatta Oracle-aktierna ökat från omkring 30 miljoner till 87 miljoner på ett år, enligt registreringar i Kalifornien som WSJ har gått igenom. Tisdagen den 20 oktober 2026 var aktierna värda omkring 11,4 miljarder dollar, enligt Dagens PS beräkning.
Hur mycket han faktiskt har lånat framgår inte. Marknadsanalytiker och privatbankirer säger dock till WSJ att lån mot en lättomsatt aktie som Oracle brukar motsvara ungefär halva marknadsvärdet när lånet tas. Det skulle kunna ge omkring 5,7 miljarder dollar i lån, cirka 56,3 miljarder kronor. Att innehavet är så stort och koncentrerat kan dock pressa belåningsgraden till 30 procent eller lägre.
Enligt Oracle hade Ellison i september sammanlagt 413 miljoner aktier pantsatta för personliga lån. Värdet på dem var runt 58 miljarder dollar eller 573,7 miljarder kronor. Det går att jämföra mot 346 miljoner aktier ett år tidigare, skriver WSJ.
Jawad Hussain, analytiker på S&P Global Ratings, beskriver enligt Bloomberg var riskerna möts:
Problemet uppstår om det går dåligt för Paramount och Oracle-aktien faller kraftigt. Då vilar båda fortfarande på samma tillgångar, och där kan det finnas en koppling.
Investerare ser en samlad Ellison-risk
Kostnaderna för att försäkra de två bolagens skulder mot betalningsinställelse har närmat sig varandra och rör sig allt mer i takt, enligt Bloomberg. För Paramount har kostnaden mer än fördubblats sedan mitten av september, skriver IBTimes.
Campe Goodman, portföljförvaltare på Wellington Management, anser enligt Bloomberg att bolagen bör ses som sammanlänkade placeringar:
Man måste väga in hela sin Larry Ellison-risk.
S&P sänkte den 24 september Paramount Skydances kreditbetyg från BB+ till BB, enligt Investing.com.
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