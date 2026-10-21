Pappa Ellison lånade miljarder så sonen kunde köpa Warner Bros

Ellison har utökat lånen hos Citigroup, HSBC, JPMorgan, UBS och BNP Paribas. Den 25 september och den 1 oktober pantsatte han för första gången aktier i SpaceX och Paramount Skydance hos Citigroup respektive JPMorgan. Det skedde strax innan Warner-affären slutfördes den 6 oktober, skriver WSJ.

Belåningen växte medan Ellison åtog sig att garantera miljardbelopp för att få affären i hamn. Via en trust, en amerikansk förvaltningsform för familjens tillgångar, garanterade han en betydande del av finansieringen med eget kapital på omkring 47 miljarder dollar, rapporterade Bloomberg.

Steven Schweitzer, portföljförvaltare på Advent Capital Management, beskriver enligt Bloomberg marknadens syn:

Verksamheterna är så olika de kan bli, men marknaden börjar koppla ihop dem genom den gemensamma huvudägaren.

Ellison skippade försäljning för 7,5 miljarder dollar

I somras planerade Ellison att sälja en stor post Oracle-aktier för att få fram pengar till sonens affär. I september meddelade Oracle att han lade ner en plan på att sälja aktier för omkring 7,5 miljarder dollar, cirka 74,1 miljarder kronor, skriver WSJ.

Lånen låter honom behålla aktierna utan att realisera skattepliktiga vinster. Det upplägget brukar kallas ”buy, borrow and die” eller ”köp, låna och dö” på svenska.