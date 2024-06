Så skyddar du din användardata från Meta

Max Schrems och hans organisation Noyb (None of Your Business) har lämnat in klagomål i flera länder. De säger att Meta bryter mot EU:s dataskyddsregler, GDPR. Norska konsumentrådet stödjer Noybs klagomål och har också lämnat in ett till norska dataskyddsmyndigheten.

Ny integritetspolicy

Metas nya integritetspolicy skulle börja gälla den 26 juni 2024.

Den låter Meta använda personliga inlägg, bilder och digitala spår från miljarder användare ända tillbaka till 2007 för att träna AI.

Meta säger att de har ett “berättigat intresse” att göra detta utan att fråga om lov. Noyb tycker att detta är juridiskt tveksamt.