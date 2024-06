Google anklagas för otillåten spårning: “Lurar folk”

Den österrikiska intressegruppen None Of Your Business menar att Alphabets Google har spårat användare i sin webbläsare Chrome utan deras samtycke.

Detta klagomål kommer vid en tidpunkt då EU:s konkurrensmyndigheter redan granskar Googles användning av spårningstekniker.

Privacy Sandbox – lösning eller problem?

Google har på senare tid jobbat på att fasa ut tredjepartscookies, som länge använts av annonsörer för att spåra konsumenter online.

Företaget introducerade istället ett nytt verktyg kallat Privacy Sandbox.

Syftet med detta verktyg är att blockera hemlig spårning och begränsa datadelning med tredje parter, samtidigt som utvecklare och publicister kan mäta annonser utan att spåra enskilda användare.

Men NOYB menar att det nya systemet inte är så oskyldigt som det låter.

Enligt dem tillåter Privacy Sandbox Google att fortsätta spåra användare inom webbläsaren utan att dessa först gett sitt tydliga samtycke, vilket bryter mot EU:s strikta regler kring integritet.