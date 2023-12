Årets julklapp: Fem favoriter från förr

Teknik

Den autonoma flygtaxin – här för att stanna

Flygande bilar har människan länge drömt om. Nu kommer istället den autonoma flygtaxin som snabbt och enkelt tar dig dit du ska. Kampen om att vara först i luften med eldrivna så kallade VTOL-farkoster, är hård. Med VTOL menas vertical take off and landing. En av de som ligger långt framme i tävlingen är amerikanska …