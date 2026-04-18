Nordkoreas robotar bygger på 50 år gammal teknik

Efter laboratoriestudier av robotdelar som använts i kriget mot Ukraina pekar experter på att produktionen i vissa delar bygger på metoder som är upp till ett halvt sekel gamla.

Den militära utvecklingen sker samtidigt som den globala säkerhetssituationen försämras.

USA:s konflikt med Iran och hoten mot viktiga handelsvägar som Hormuzsundet har redan skapat oro på marknaderna och i säkerhetspolitiken.

Föråldrad teknik bakom moderna hot

Analysen gäller de ballistiska robotarna KN 23 och KN 24, som använts i attacker mot ukrainskt territorium.

Trots att vapnen till det yttre liknar moderna system visar insidan något annat.

Enligt rapporten används produktionsmetoder som inte längre anses effektiva eller tillförlitliga.

“Föråldrade metoder används under produktionen och kvaliteten på lödningarna motsvarar ungefär 50 år gammal teknik”.

Det innebär att robotarna inte bara är mindre effektiva, utan också mer opålitliga i praktisk användning.