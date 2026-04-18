En ny analys från Ukraina kastar nytt ljus över Nordkoreas militära kapacitet. Trots avancerad retorik visar tekniken bakom robotarna tydliga spår av föråldrade metoder.
Nordkoreas robotar bygger på 50 år gammal teknik
Nordkorea har länge framställts som en snabbt växande militär aktör med avancerad vapenteknik.
Men en ny teknisk analys från Ukrainas försvarsdepartement ger en mer nyanserad bild.
Efter laboratoriestudier av robotdelar som använts i kriget mot Ukraina pekar experter på att produktionen i vissa delar bygger på metoder som är upp till ett halvt sekel gamla.
Den militära utvecklingen sker samtidigt som den globala säkerhetssituationen försämras.
USA:s konflikt med Iran och hoten mot viktiga handelsvägar som Hormuzsundet har redan skapat oro på marknaderna och i säkerhetspolitiken.
Föråldrad teknik bakom moderna hot
Analysen gäller de ballistiska robotarna KN 23 och KN 24, som använts i attacker mot ukrainskt territorium.
Trots att vapnen till det yttre liknar moderna system visar insidan något annat.
Enligt rapporten används produktionsmetoder som inte längre anses effektiva eller tillförlitliga.
“Föråldrade metoder används under produktionen och kvaliteten på lödningarna motsvarar ungefär 50 år gammal teknik”.
Det innebär att robotarna inte bara är mindre effektiva, utan också mer opålitliga i praktisk användning.
Dyrare och mindre effektiva lösningar
Tekniskt sett pekar analysen på flera brister.
Bland annat används bränsle som är mindre energieffektivt än i motsvarande ryska system.
För att uppnå samma räckvidd krävs därför större motorer.
Det gör systemen tyngre och mer resurskrävande.
Samtidigt har vissa komponenter identifierats som civila standarddelar från internationella tillverkare.
Det tyder på att Nordkorea i vissa fall kringgår sanktioner genom att använda kommersiellt tillgänglig teknik.
“Pyongyang köper sannolikt dessa komponenter för att kringgå sanktionerna”.
Militärt samarbete i fokus
Uppgifterna kommer i ett läge där samarbetet mellan Ryssland och Nordkorea har intensifierats.
Ukraina uppger att robotarna levererats till Ryssland och använts i kriget.
Samtidigt finns indikationer på att Nordkorea får tillbaka viktig kunskap om modern krigföring och vapenteknik.
Det skapar en dubbel dynamik.
På kort sikt levererar Nordkorea vapen med begränsad precision.
På längre sikt kan landet stärka sin tekniska kapacitet genom praktisk erfarenhet.
En komplex säkerhetsbild
Den nya analysen visar att militär styrka inte enbart handlar om teknisk nivå.
Även enklare system kan utgöra ett hot, särskilt i stora volymer.
För omvärlden innebär det att hotbilden är mer komplex än vad tekniska specifikationer antyder.
Nordkoreas robotar må bygga på äldre teknik.
Men i rätt sammanhang kan de ändå få betydande konsekvenser.
