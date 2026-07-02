Nokia gör revansch i AI-racet – ökar 100 procent

Glider på AI-vågen

Som bolag glider Nokia på den globala AI-vågen.

Bakom varje AI-svar, bildgenerering eller molntjänst finns ett komplext nätverk av datacenter som kräver snabba och stabila kommunikationslösningar.

Det är här Nokia har hittat en ny tillväxtmotor. Bolaget har under de senaste åren stärkt sin position inom så kallade optiska nätverk – den teknik som används för att flytta enorma mängder data mellan servrar och datacenter. Genom strategiska förvärv har Nokia blivit en av de mer betydande aktörerna inom detta segment.

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Snabb och stabil dataöverföring

När AI-industrin accelererar ökar efterfrågan på snabb och stabil dataöverföring, vilket gynnar bolag som levererar infrastrukturen bakom tjänsterna snarare än själva applikationerna, enligt SvD.

Uppgången i Nokia speglar också en bredare börstrend där investerare i allt högre grad letar efter “AI-vinnare” även utanför de mest uppenbara teknikbolagen som Nvidia, Microsoft och Google. Infrastrukturbolag inom nätverk, energi och datacenter har blivit nya favoriter på marknaden, och det är just därför Nokia har ökat med över 100 procent sedan årsskiftet.

Frågan som nu ställs på marknaden är om uppgången kan fortsätta. Mycket talar för att investeringarna i datacenter och AI-infrastruktur kommer att förbli starka under de kommande åren. Samtidigt varnar vissa bedömare för att värderingarna i delar av AI-sektorn redan speglar mycket höga framtidsförväntningar.

Oavsett vilket står en sak klar: Nokia är tillbaka i rampljuset – inte som mobiljätte, utan som en av de oväntade vinnarna i AI-racet.

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