Att ladda mobilen fel kan förkorta batteriets livslängd och orsaka onödig överhettning – något många underskattar.
Ladda inte mobilen så här – allt för många gör fel
Att ladda mobilen är en del av vardagen för de flesta av oss.
Men trots att tekniken har blivit mer avancerad är det förvånansvärt många som gör misstag som både kan försämra batteriets livslängd och öka risken för överhettning.
För en enhet som ofta används för arbete, kommunikation och säkerhet kan felaktig laddning snabbt bli en dyr affär. Det skriver Teksiden.
Överhettning är den dolda boven
Ett av de vanligaste misstagen handlar om att ladda mobilen med skalet på.
Många vill skydda telefonen dygnet runt, men under laddning kan skalet göra mer skada än nytta.
Trådlös laddning är särskilt utsatt, eftersom värme byggs upp snabbare och inte hinner ventileras bort.
När temperaturen stiger stryps laddhastigheten automatiskt, och över tid påverkas batteriets hälsa.
Det är ett problem som tillverkare själva har varnat för vid flera tillfällen.
För mobilmodeller med tunna kylprofiler, exempelvis tidigare Galaxy-serier, har tester dessutom visat att värmeutvecklingen kan öka markant när trådlös laddning sker med skalet på.
Resultatet blir sämre prestanda och kortare batterilivslängd.
Laddkontakten kan blockeras
Ett annat vanligt fel är att skalet hindrar kontakten mellan kabel och telefon.
Tjocka eller hårda skal kan göra att kabeln inte kopplas in ordentligt, vilket leder till att mobilen inte laddar trots att den ligger ansluten.
Många upptäcker problemet först på morgonen när batteriet fortfarande är tomt.
Att försäkra sig om att kontakten sitter ordentligt och att skalet inte sitter i vägen är en enkel åtgärd som kan förhindra utebliven laddning och onödiga driftstörningar.
Undvik nattladdning och höga temperaturer
Även om moderna mobiler är utrustade med skydd mot överspänning och överladdning kan långvarig nattladdning bidra till att batteriet slits snabbare.
Att ladda i varma miljöer – exempelvis på soffan under en filt eller i bilen en sommardag, ökar risken ytterligare.
För att få ut maximal livslängd av mobilen är rådet tydligt: ta av skalet vid laddning, se till att kontakten är fri och undvik värme.
Genom några enkla rutiner kan både batterihälsan och pålitligheten förbättras avsevärt.
