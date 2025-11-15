Ladda inte mobilen så här – allt för många gör fel

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Att ladda mobilen är en del av vardagen för de flesta av oss.

Men trots att tekniken har blivit mer avancerad är det förvånansvärt många som gör misstag som både kan försämra batteriets livslängd och öka risken för överhettning.

För en enhet som ofta används för arbete, kommunikation och säkerhet kan felaktig laddning snabbt bli en dyr affär. Det skriver Teksiden.

Överhettning är den dolda boven

Ett av de vanligaste misstagen handlar om att ladda mobilen med skalet på.

Många vill skydda telefonen dygnet runt, men under laddning kan skalet göra mer skada än nytta.

Trådlös laddning är särskilt utsatt, eftersom värme byggs upp snabbare och inte hinner ventileras bort.

När temperaturen stiger stryps laddhastigheten automatiskt, och över tid påverkas batteriets hälsa.

Det är ett problem som tillverkare själva har varnat för vid flera tillfällen.

För mobilmodeller med tunna kylprofiler, exempelvis tidigare Galaxy-serier, har tester dessutom visat att värmeutvecklingen kan öka markant när trådlös laddning sker med skalet på.

Resultatet blir sämre prestanda och kortare batterilivslängd.

