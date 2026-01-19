Ett oväntat beslut från Apple i december har förändrat spelreglerna för iPhone-användare världen över.
Apple uppmanar hundratals miljoner iPhone-användare: Uppdatera
Mest läst i kategorin
Läckan avslöjar Iphone 18 Pro: Så ser Apples nästa mobil ut
En läckt video ger en första titt på Iphone 18 Pro i rendering – med oväntade färger och små men tydliga designförändringar. Det är långt kvar till nästa Iphone-generation, men nätet har redan fått sitt första smakprov. En ny video visar upp iPhone 18 Pro i detaljerade renderingar, komplett med färger som Apple sällan vågar …
Apple väljer Googles Gemini för Siri – AI-lyft redan i år
Teknikjätten byter strategi och knyter närmare band till Google för att ge Siri ett efterlängtat AI-språng. Efter flera år i skuggan av den globala AI-boomen tar Apple nu ett tydligt kliv framåt. Bolaget bekräftar ett flerårigt samarbete med Google där Googles Gemini-modeller ska ligga till grund för nästa generations Siri. Uppgraderingen väntas rullas ut redan …
Dessa smartphones är nu kraftfullare än iPhone
Androidtillverkare tar kliv framåt i prestandaracet när nya mobilprocessorer pressar gränserna för rå kraft, grafik och AI. iPhone har länge varit synonymt med hög prestanda och stabil användarupplevelse. Men den positionen är inte längre ohotad. Nya toppmodeller på Androidsidan visar nu upp hårdvara som på pappret överträffar Apples iPhone när det gäller både processorkraft och …
Mobiljätte varnar för kraftiga prisökningar på smartphones
AI boomen pressar komponentkostnaderna och minnesbristen slår direkt mot konsumentmarknaden. Det kan bli betydligt dyrare att köpa ny mobiltelefon under 2026. Varningen kommer från världens största smartphonetillverkare Samsung, som pekar på snabbt stigande kostnader i leverantörsledet. Utvecklingen drivs framför allt av den globala bristen på avancerade minneskretsar som i allt högre grad prioriteras till AI …
Två gångjärn, tio tum och en tydlig idé – Samsung Trifold
En mobil som viks två gånger och blir surfplatta. Samsung visar upp ett nytt grepp – och Sverige hoppas på grönt ljus. När teknikmässan CES 2026 öppnade dörrarna i Las Vegas valde Samsung att blicka både framåt och bakåt. Framåt, med en ny typ av vikbar mobil. Bakåt, med ett tydligt arv av ingenjörskonst där …
I vanliga fall ger Apple användarna gott om tid att välja när de vill uppgradera till en ny version av iOS.
Men i samband med lanseringen av iOS 26 tog bolaget ett steg som överraskade både experter och konsumenter.
Resultatet är att hundratals miljoner iPhones nu antingen måste uppdateras direkt eller fortsätta användas med äldre och mindre säkra system. Det skriver Forbes.
Äldre modeller tvingas till sidospår
Tidigare har Apple parallellt erbjudit säkerhetsuppdateringar till den äldre iOS-versionen även efter att ett nytt system släppts.
Den möjligheten har nu i praktiken upphört för de flesta modeller.
Endast tre äldre telefoner, iPhone XS, XS Max och XR, får fortsatta uppdateringar inom iOS 18-spåret.
För alla nyare iPhones innebär beslutet att iOS 26 är det enda alternativet för att få aktuella säkerhetsfixar.
Detta innebär en tydlig brytpunkt.
Användare som av olika skäl valt att avvakta med uppgraderingen står nu inför ett val mellan att installera den senaste versionen eller acceptera ökade säkerhetsrisker.
Läs mer: Läckan avslöjar Iphone 18 Pro: Så ser Apples nästa mobil ut – Dagens PS
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Säkerhet viktigare än bekvämlighet
Bakgrunden till Apples beslut är säkerhet.
De senaste uppdateringarna i iOS 26 innehåller flera skydd mot kända sårbarheter. Att stanna kvar på äldre mjukvara innebär att telefonen saknar dessa skydd. Apple har varit tydligt i sin kommunikation kring detta och betonar vikten av att hålla enheten uppdaterad.
För vissa användare har övergången varit kontroversiell, bland annat på grund av designförändringar och anpassningsfrågor.
Men säkerhetsaspekten väger nu tyngre än invändningar mot gränssnitt eller nya funktioner.
Så påverkas marknaden framåt
Beslutet kan få långsiktiga konsekvenser.
Apples mer offensiva uppdateringsstrategi stärker kontrollen över ekosystemet och minskar fragmenteringen mellan olika iOS-versioner.
Samtidigt ökar trycket på användare att följa bolagets tidslinje snarare än sin egen.Inför kommande versioner väntas samma modell fortsätta. För den som använder en kompatibel iPhone är budskapet tydligt.
Väntetiden är över.
Att uppdatera är inte längre ett val, utan en förutsättning för att behålla säkerhet och funktionalitet i vardagen.
Missa inte:
Oväntad iPhone-uppdatering ute nu – miljoner användare berörs – Dagens PS
Dessa smartphones är nu kraftfullare än iPhone – Dagens PS
Senaste nytt
Apple uppmanar hundratals miljoner iPhone-användare: Uppdatera
Ett oväntat beslut från Apple i december har förändrat spelreglerna för iPhone-användare världen över. I vanliga fall ger Apple användarna gott om tid att välja när de vill uppgradera till en ny version av iOS. Men i samband med lanseringen av iOS 26 tog bolaget ett steg som överraskade både experter och konsumenter. Resultatet är …
AI-boomen pressar elnätet – här är konsekvenserna
Men den snabbt växande infrastrukturen sätter allt större press på elnätet, med stigande kostnader och nya politiska konflikter som följd. USA befinner sig mitt i en omfattande expansion av datacenter som ska bära framtidens AI-tjänster. Teknikjättar investerar mångmiljardbelopp i anläggningar som kräver enorma mängder el dygnet runt. Samtidigt är det åldrande elnätet dåligt rustat för …
Musks jätteraffinaderi säkrar litium till amerikanska marknaden
Teslas nya raffinaderi blir ett betydande steg i USA:s resa att säkra den inhemska litiumproduktionen. Det var under årets andra vecka som Elon Musk, via X, berättade att Teslas nya litiumraffinaderi i Texas nu satts igång, något som Oilprice.com var tidiga att rapportera om. Raffinaderiet, som ligger strax utanför den med amerikanska mått mätta blygsamma …
Rekordfå kineser föddes 2025: "Takten i nedgången är slående"
Kinas befolkning minskar dramatiskt för fjärde året i rad trots statliga satsningar för att öka barnafödandet. För ekonomerna skymtar nu stora problem på den kinesiska marknaden. Det är CNBC som rapporterar om den kraftiga minskningen av kinesiska födelsetal under 2025. Enligt Kinas statistikmyndighet föddes cirka 7,9 miljoner barn i fjol – en rejäl minskning jämfört …
Fransmännens favorit – inte Paris, inte Provence
Frankrike med huvudstaden Paris som epicentrum är världens mest besökta land. Hundra miljoner turister om året kan inte ha fel. Eller så kan de ha exakt samma fel allihop. För när fransmännen själva får rösta väljer de inte Paris, Nice eller någon Instagram-optimerad by i Provence. De väljer Saint-Antoine-l’Abbaye. En liten medeltida by i departementet …