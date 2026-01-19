Dagens PS
Dagensps.se
Mobil

Apple uppmanar hundratals miljoner iPhone-användare: Uppdatera

iPhone
För många finns nu ingen möjlighet att vänta längre med mjukvaruuppdateringar. (Foto: TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Ett oväntat beslut från Apple i december har förändrat spelreglerna för iPhone-användare världen över.

I vanliga fall ger Apple användarna gott om tid att välja när de vill uppgradera till en ny version av iOS.

Men i samband med lanseringen av iOS 26 tog bolaget ett steg som överraskade både experter och konsumenter.

Resultatet är att hundratals miljoner iPhones nu antingen måste uppdateras direkt eller fortsätta användas med äldre och mindre säkra system. Det skriver Forbes.

Äldre modeller tvingas till sidospår

Tidigare har Apple parallellt erbjudit säkerhetsuppdateringar till den äldre iOS-versionen även efter att ett nytt system släppts.

Den möjligheten har nu i praktiken upphört för de flesta modeller.

Endast tre äldre telefoner, iPhone XS, XS Max och XR, får fortsatta uppdateringar inom iOS 18-spåret.

För alla nyare iPhones innebär beslutet att iOS 26 är det enda alternativet för att få aktuella säkerhetsfixar.

Detta innebär en tydlig brytpunkt.

Användare som av olika skäl valt att avvakta med uppgraderingen står nu inför ett val mellan att installera den senaste versionen eller acceptera ökade säkerhetsrisker.

Läs mer: Läckan avslöjar Iphone 18 Pro: Så ser Apples nästa mobil ut – Dagens PS

Säkerhet viktigare än bekvämlighet

Bakgrunden till Apples beslut är säkerhet.

De senaste uppdateringarna i iOS 26 innehåller flera skydd mot kända sårbarheter. Att stanna kvar på äldre mjukvara innebär att telefonen saknar dessa skydd. Apple har varit tydligt i sin kommunikation kring detta och betonar vikten av att hålla enheten uppdaterad.

För vissa användare har övergången varit kontroversiell, bland annat på grund av designförändringar och anpassningsfrågor.

Men säkerhetsaspekten väger nu tyngre än invändningar mot gränssnitt eller nya funktioner.

Så påverkas marknaden framåt

Beslutet kan få långsiktiga konsekvenser.

Apples mer offensiva uppdateringsstrategi stärker kontrollen över ekosystemet och minskar fragmenteringen mellan olika iOS-versioner.

Samtidigt ökar trycket på användare att följa bolagets tidslinje snarare än sin egen.Inför kommande versioner väntas samma modell fortsätta. För den som använder en kompatibel iPhone är budskapet tydligt.

Väntetiden är över.

Att uppdatera är inte längre ett val, utan en förutsättning för att behålla säkerhet och funktionalitet i vardagen.

