Apple uppmanar hundratals miljoner iPhone-användare: Uppdatera

I vanliga fall ger Apple användarna gott om tid att välja när de vill uppgradera till en ny version av iOS.

Men i samband med lanseringen av iOS 26 tog bolaget ett steg som överraskade både experter och konsumenter.

Resultatet är att hundratals miljoner iPhones nu antingen måste uppdateras direkt eller fortsätta användas med äldre och mindre säkra system. Det skriver Forbes.

Äldre modeller tvingas till sidospår

Tidigare har Apple parallellt erbjudit säkerhetsuppdateringar till den äldre iOS-versionen även efter att ett nytt system släppts.

Den möjligheten har nu i praktiken upphört för de flesta modeller.

Endast tre äldre telefoner, iPhone XS, XS Max och XR, får fortsatta uppdateringar inom iOS 18-spåret.

För alla nyare iPhones innebär beslutet att iOS 26 är det enda alternativet för att få aktuella säkerhetsfixar.

Detta innebär en tydlig brytpunkt.

Användare som av olika skäl valt att avvakta med uppgraderingen står nu inför ett val mellan att installera den senaste versionen eller acceptera ökade säkerhetsrisker.

