Marsresa försenad – Jeff Bezos raket fick problem

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Molntäcke stoppade raket

De planerna förhindrades dock av ett molntäcke som rullade in, och eftersom det kan orsaka blixtnedslag kunde inte New Glenn skjutas upp.

Upptagna flygledare

Blue Origin kan få ett nytt uppskjutningsfönster under måndagen, problemet är dock att Federal Aviation Administration har sagt att man kommer stoppa kommersiella raketuppskjutningar med start på just måndagen på grund av att den statliga nedstängningen i USA redan har skapat tillräckligt merarbete för flygledare.

ANNONS

“Vi utvärderar möjligheterna för vårt nästa uppskjutningsförsök baserat på väderprognoser”, uppger Blue Origin via sociala medier.

Sedan det förra försöket i januari har New Glenn genomgått en rad förbättringar och när uppskjutningen väl genomförs kommer uppdraget, som går under namnet Escapade och som finansieras av NASA, att sätta kurs mot Mars.

Jeff Bezos Blue Origin är även med i racet om rymdturisterna. (Foto: Blue Origin)

Anländer 2027

Raketen, tillsammans med två sonder, ska enligt planerna anlända till omloppsbana runt Mars år 2027.

“Vi kommer att göra de rymdvädermätningar vi behöver för att förstå systemet tillräckligt väl för att kunna förutsäga solstormar vars strålning kan skada astronauter på Mars yta eller i omloppsbana”, säger uppdragets huvudutredare Robert Lillis.

Läs även:

Nu ska det gå snabbare att prata med rymden. Dagens PS

Skräp lämnas kvar i rymden – risken ökar för krock. Dagens PS

ANNONS