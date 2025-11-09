Jeff Bezos raket New Glenn skulle ha påbörjat en ny Marsresa på söndagen. På grund av dåligt väder ställdes dock uppskjutningen in, men raketen kan göra ett nytt försök på måndagen.
Marsresa försenad – Jeff Bezos raket fick problem
Mest läst i kategorin
Efter björnmarknad – så går det för bitcoin enligt experterna
Bitcoin har rasat rejält under den senaste månaden, och befinner sig i en björnmarknad. Hur ser det då ut för den som vill investera i krypton framöver? Långsiktiga placerare i bitcoin har sålt av kryptovalutan till ett värde av omkring 45 miljarder dollar och det har utlöst en obalans på marknaden. 20-procentigt tapp – björnmarknad …
Så spårar Google dig dygnet runt – utan att du kan säga nej
Googles dolda systemtjänst på Android vet mer om dig än du tror – och du kan inte stänga av den utan att telefonen slutar fungera. Bakom Google Play Store döljer sig något större – Google Play Services. Den körs ständigt i bakgrunden, har tillgång till plats, mikrofon, kontakter och filer, och du kan inte stänga …
Därför är solpaneler bäst på vintern
När årets första snö kommer tänker många villaägare att deras solpaneler slutar fungera. I stället ser det motsatta ut att inträffa. När den första snön kommer täcks, av naturliga skäl, även solpanelerna av snöfallet och många husägare tänker att då slutar deras solpaneler att fungera. Så är det inte. I själva verket händer det motsatta …
Bekräftat: AI tar människornas jobb – börjar med mellancheferna
Om du befarade att AI ska ta ditt jobb kan du pusta ut. Åtminstone om du jobbar i fabrik eller hemtjänst. Men om du är mellanchef ska du se upp, enligt en ny undersökning. När många befarat att artificiell intelligens främst skulle ersätta fabriksarbetare, visar Amazon nu att det är kontorsjobben som ryker först. E-handelsjätten …
Det nya digitala världskriget – jakten på webbläsaren
Web War III är på gång och det handlar om den nya webbläsaren. Google leder i nuläget med hästlängder men racet kan snart se annorlunda ut i takt med att allt fler startups ger sig in i webbläsartävlingen. Google har med Chrome lett webbläsar-racet i runt 13 år. Google har den mest använda webbläsaren Techjätten …
Amazongrundaren Jeff Bezos har tävlat om herraväldet i rymden ett bra tag nu, men det är fortfarande Elon Musk som leder i det racet.
Den första uppskjutningen av Bezos raket New Glenn skedde i januari men då misslyckades motorerna med att tända ordentligt, vilket fick raketen att komma ur kurs.
En ny Marsresa på gång
På söndagen var det dags igen, då Blue Origin skulle påbörja en lång resa till Mars, enligt CNN.
Uppskjutningen skulle ske från Floridas Cape Canaveral under eftermiddagen.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Molntäcke stoppade raket
De planerna förhindrades dock av ett molntäcke som rullade in, och eftersom det kan orsaka blixtnedslag kunde inte New Glenn skjutas upp.
Upptagna flygledare
Blue Origin kan få ett nytt uppskjutningsfönster under måndagen, problemet är dock att Federal Aviation Administration har sagt att man kommer stoppa kommersiella raketuppskjutningar med start på just måndagen på grund av att den statliga nedstängningen i USA redan har skapat tillräckligt merarbete för flygledare.
“Vi utvärderar möjligheterna för vårt nästa uppskjutningsförsök baserat på väderprognoser”, uppger Blue Origin via sociala medier.
Sedan det förra försöket i januari har New Glenn genomgått en rad förbättringar och när uppskjutningen väl genomförs kommer uppdraget, som går under namnet Escapade och som finansieras av NASA, att sätta kurs mot Mars.
Anländer 2027
Raketen, tillsammans med två sonder, ska enligt planerna anlända till omloppsbana runt Mars år 2027.
“Vi kommer att göra de rymdvädermätningar vi behöver för att förstå systemet tillräckligt väl för att kunna förutsäga solstormar vars strålning kan skada astronauter på Mars yta eller i omloppsbana”, säger uppdragets huvudutredare Robert Lillis.
Läs även:
Nu ska det gå snabbare att prata med rymden. Dagens PS
Skräp lämnas kvar i rymden – risken ökar för krock. Dagens PS
Senaste nytt
Nätjättar – farliga prylar säljs öppet till svenska konsumenter
Varor som levereras direkt via så kallad “dropshipping”. Ibland rör det sig dock om farliga prylar från nätjättar som Temu som alltså säljs helt öppet till svenska konsumenter utan kontroll. Priserna är i många fall långt under konkurrenternas. Varor skickas via "dropshipping” Kunder kan via nätjättar som Temu och Shein beställa varor via "dropshipping” där …
Wallenberg: Nu vänder det för Sverige – ”tydlig förbättring”
Det syns många tecken på att konjunkturen svänger till det bättre i Sverige. En som som ser en tydlig förbättring är företagsledaren Jacob Wallenberg. En av Sveriges tyngsta namn inom företagsvärlden Jacob Wallenberg ser tydliga tecken på att Sverige går mot ljusare tider. "Det är lägre inflation, lägre räntor och vi ser tecken på en …
Marsresa försenad – Jeff Bezos raket fick problem
Jeff Bezos raket New Glenn skulle ha påbörjat en ny Marsresa på söndagen. På grund av dåligt väder ställdes dock uppskjutningen in, men raketen kan göra ett nytt försök på måndagen. Amazongrundaren Jeff Bezos har tävlat om herraväldet i rymden ett bra tag nu, men det är fortfarande Elon Musk som leder i det racet. …
Studie: Permanent skydd mot högt kolesterol – "dröm gått i uppfyllelse"
En ny studie visar att en enkel genbehandling kan ge ett permanent skydd mot högt kolesterol. Det kan i sin tur minska hjärtsjukdom, den största globala dödsorsaken. Den nya studien publicerades i New England Journal of Medicine under lördagen. Läkare vill sänka kolesterol Genom en genbehandling kan läkare permanent sänka farligt högt kolesterol, och därmed …
Aktiva ETF:er – nästa steg i fondrevolutionen
De börshandlade fonderna har länge varit synonymt med passiv indexförvaltning. Nu växer en ny generation fram i aktiva ETF:er, som lovar att kombinera det bästa av två världar. Börshandlade fonder, ETF:er, har under det senaste decenniet blivit en av världens mest populära sparformer. Men efter år av passiv indexförvaltning tar nu de aktiva ETF:erna plats …