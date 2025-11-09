Dagens PS
Marsresa försenad – Jeff Bezos raket fick problem

New Glenn förbereds för en kommande Marsresa.
New Glenn förbereds för en kommande Marsresa. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Jeff Bezos raket New Glenn skulle ha påbörjat en ny Marsresa på söndagen. På grund av dåligt väder ställdes dock uppskjutningen in, men raketen kan göra ett nytt försök på måndagen.

Amazongrundaren Jeff Bezos har tävlat om herraväldet i rymden ett bra tag nu, men det är fortfarande Elon Musk som leder i det racet.

Den första uppskjutningen av Bezos raket New Glenn skedde i januari men då misslyckades motorerna med att tända ordentligt, vilket fick raketen att komma ur kurs.

En ny Marsresa på gång

På söndagen var det dags igen, då Blue Origin skulle påbörja en lång resa till Mars, enligt CNN.

Uppskjutningen skulle ske från Floridas Cape Canaveral under eftermiddagen.

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
Molntäcke stoppade raket

De planerna förhindrades dock av ett molntäcke som rullade in, och eftersom det kan orsaka blixtnedslag kunde inte New Glenn skjutas upp.

Upptagna flygledare

Blue Origin kan få ett nytt uppskjutningsfönster under måndagen, problemet är dock att Federal Aviation Administration har sagt att man kommer stoppa kommersiella raketuppskjutningar med start på just måndagen på grund av att den statliga nedstängningen i USA redan har skapat tillräckligt merarbete för flygledare.

“Vi utvärderar möjligheterna för vårt nästa uppskjutningsförsök baserat på väderprognoser”, uppger Blue Origin via sociala medier.

Sedan det förra försöket i januari har New Glenn genomgått en rad förbättringar och när uppskjutningen väl genomförs kommer uppdraget, som går under namnet Escapade och som finansieras av NASA, att sätta kurs mot Mars.

Jeff Bezos Blue Origin är även med i racet om rymdturisterna.
Jeff Bezos Blue Origin är även med i racet om rymdturisterna. (Foto: Blue Origin)

Anländer 2027

Raketen, tillsammans med två sonder, ska enligt planerna anlända till omloppsbana runt Mars år 2027.

“Vi kommer att göra de rymdvädermätningar vi behöver för att förstå systemet tillräckligt väl för att kunna förutsäga solstormar vars strålning kan skada astronauter på Mars yta eller i omloppsbana”, säger uppdragets huvudutredare Robert Lillis.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

