Litet och flexibelt – vinnande koncept för mobiloperatörer

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har gått igenom vilka mobiloperatörer som är bäst och sämst när det gäller kundnöjdhet. Och 2025 har kunderna blivit mer kritiska.

Läs mer: Bankernas relationer med kunderna stukad (Dagens PS)

Kundnöjdheten har minskat från 68,7 till 66,5. SKI beskriver det sviktande resultatet som en “tydlig nedgång” vad gäller såväl privat- som företagskunder.

”Stolt och glad”

I topp finns relativt små operatörer som Vimla och Famla med en kundnöjdhet på 80. I botten hamnar bolaget 3 med 61,5 enligt mätningen. Här är det framför allt privatkunder som gillar bolagen Vimla och Famla.

”Jag känner mig otroligt glad och stolt över att vi ännu ett år får kalla oss själva för Sveriges favoritoperatör.”, säger Veronica Bernhardsson, Chef på Vimla i en kommentar i ett pressmeddelande.

Bland företagskunderna är bilden annorlunda. Här premieras trygghet och stabilitet, och här placerar sig Telia i år bäst i mätningen.

”Transparens och öppenhet är viktigt”

”Vi ser att kunderna ser bortom det grundläggande och värdesätter operatörer som är transparenta, flexibla och enkla att ha att göra med”, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex i ett pressmeddelande.

ANNONS

Enligt Svenskt Kvalitetsindex finns det några vägar framåt för att mobiloperatörerna ska förbättra kundnöjdheten bland privat- och företagskunder.

”För de större aktörerna på privatsidan handlar framtiden om att vinna tillbaka förtroendet och motivera kunderna till att samla fler av sina tjänster och abonnemang hos samma leverantör”, skriver man.

Läs mer: Därför är vissa alltid nöjda på jobbet – och andra aldrig (Dagens PS)

För företagskunderna är flexibilitet och skräddarsydda lösningar avgörande menar Svenskt Kvalitetsindex.

”Företagen förväntar sig att operatören kan anpassa tjänsterna efter deras specifika situation och snabbt svara mot förändrade behov. De operatörer som kan kombinera stabilitet med anpassningsbarhet kommer att stå starkast framåt”, är analysen.