Därför är vissa alltid nöjda på jobbet – och andra aldrig 

Enligt en undersökning från i fjol trivs svenskarna bra på jobbet.

Hela 67 procent tycker att arbetet är meningsfullt och ”inte bara ett jobb” och 63 procent bedömer sin arbetsplats som ”allt sammantaget mycket bra”.

“Vi är nöjda på jobbet. Det var en liten nedgång under året efter pandemin men nu har siffrorna gått upp igen”, konstaterade Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, på ett seminarium under Almedalsveckan. Detta enligt Suntarbetsliv.

Samtidigt visar en undersökning från Clifton att så många som 85 procent av världens heltidsanställda känner missnöjdhet på jobbet.

Vad beror det på?

Beror på personligheten

En estnisk-brittisk studie visar att hela 80 procent av vår upplevda nöjdhet beror på personligheten. Det innebär att arbetsmiljö, lön och förmåner bara till viss del förklarar varför medarbetare trivs.

Det är alltså inte alltid arbetsplatsen som avgör om vi är nöjda – utan hur vi själva är som personer.

“Om man i grunden är en ängslig person kommer ens hjärna lägga mycket energi på att tänka på scenarier i förväg. Det kan också göra att man undviker ganska mycket för att man har sett så många möjliga negativa utfall. Och att vara ängslig, det ger inte nöjdhet”, säger psykiatern Peder Björling till Sveriges Radio.

ANNONS

Extroverta och samvetsgranna personer upplever däremot oftare att de trivs på jobbet, även i pressade situationer.

“Många aspekter av personligheten spelar roll för hur vi upplever verkligheten”, konstaterar Björling.