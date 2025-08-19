Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Därför är vissa alltid nöjda på jobbet – och andra aldrig 

Nöjda och missnöjda
Varför känner sig vissa mer missnöjda på jobbet? (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Varför är vissa kollegor ständigt tillfreds, medan andra verkar missnöjda hur bra förutsättningarna än är? Enligt psykiatern Peder Björling sitter svaret i personligheten.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Enligt en undersökning från i fjol trivs svenskarna bra på jobbet. 

Hela 67 procent tycker att arbetet är meningsfullt och ”inte bara ett jobb” och 63 procent bedömer sin arbetsplats som ”allt sammantaget mycket bra”.

“Vi är nöjda på jobbet. Det var en liten nedgång under året efter pandemin men nu har siffrorna gått upp igen”, konstaterade Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, på ett seminarium under Almedalsveckan. Detta enligt Suntarbetsliv

Samtidigt visar en undersökning från Clifton att så många som 85 procent av världens heltidsanställda känner missnöjdhet på jobbet. 

Vad beror det på? 

Beror på personligheten 

En estnisk-brittisk studie visar att hela 80 procent av vår upplevda nöjdhet beror på personligheten. Det innebär att arbetsmiljö, lön och förmåner bara till viss del förklarar varför medarbetare trivs.

Det är alltså inte alltid arbetsplatsen som avgör om vi är nöjda – utan hur vi själva är som personer.

“Om man i grunden är en ängslig person kommer ens hjärna lägga mycket energi på att tänka på scenarier i förväg. Det kan också göra att man undviker ganska mycket för att man har sett så många möjliga negativa utfall. Och att vara ängslig, det ger inte nöjdhet”, säger psykiatern Peder Björling till Sveriges Radio.

ANNONS

Extroverta och samvetsgranna personer upplever däremot oftare att de trivs på jobbet, även i pressade situationer.

“Många aspekter av personligheten spelar roll för hur vi upplever verkligheten”, konstaterar Björling. 

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

När samvetsgrannhet blir en framgångsfaktor

Samvetsgrannhet – ett personlighetsdrag som innebär att man är plikttrogen, noggrann och bra på att planera – är en egenskap som ofta lönar sig på arbetsplatsen.

“Det gör att man har lättare att ta sig framåt mot sådana mål som man har. Och det behöver inte vara några stora mål. Det är lättare att känna sig nöjd om man har tvättat och dammsugit och handlat”, säger Björling. 

Men det finns en baksida. För mycket samvetsgrannhet kan leda till perfektionism, vilket riskerar att dränera snarare än att ge energi.

Läs även: Inte ens rika känner sig rika längre: “Inte så nöjda”. Dagens PS

Vem är du på jobbet – Puh, Ior eller Nasse?

För att förklara olika arbetsstilar kan man ta hjälp av A.A. Milnes figurer:

ANNONS
  • Nalle Puh: Den kollegan som litar på att saker löser sig, ofta nöjd och social.
  • Ior: Den evige kritikern som ofta känner sig missförstådd och ser problem i det mesta.
  • Nasse: Den nervöse men samtidigt ganska nöjda medarbetaren som oroar sig för att saker ska gå fel.

Den som brukar känna sig minst nöjd är den som oftare känner sig missförstådd, en Ior. 

“Personer som känner sig missförstådda känner sig ensamma i sin upplevelse. Man kan också uppleva att andra tycker att man är fel eller konstig. Det blir mycket svårare att uppleva att man har bra och nära relationer”, säger Björling. 

Är du en Ior är dock loppet inte kört.

“Om Ior bättre förstår sin personlighet, så kan han hantera sin personlighet annorlunda”, konstaterar Björling. 

Nöjdhet viktigare än lycka på jobbet

Jakten på korta lyckorus – den nya titeln, lönehöjningen eller fredagsfikat – ger sällan varaktig trivsel. Nöjdhet är mer långsiktig än lycka. 

“Snarare än att söka lycka och spänning ska man söka nöjdhet”, konstaterar Björling. 

Och nöjdheten som mänsklig egenskap? Den egenskapen ger Björling fem av fem.

ANNONS

“Den är viktig, och den är otroligt fin när man har den. Det är en skön känsla att ha”, säger han. 

Tre tips för mer nöjdhet på jobbet

  • Träna på att känna dig förstådd: Våga vara tydlig i din kommunikation och lyssna aktivt på kollegor.
  • Fira det lilla: En avklarad rutinuppgift kan ge mer tillfredsställelse än en stor men avlägsen framgång.
  • Identifiera din Puh-faktor: Öva på att möta nya idéer med ”berätta mer” istället för ”det går aldrig”.

Läs också: Topplistan: Tio länderna där man trivs bäst på jobbet. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KarriärPersonlighetertips
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS