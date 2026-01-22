Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Läkare: AI borde bestämma vem som får dö

dödshjälp
I över tre decennier har Philip Nitschke varit dödshjälpsaktivist, och han har bland annat tagit fram den kontroversiella Sarco-maskinen. (Foto: Ahmad Seir/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Låt en patient som vill avsluta sitt liv tala med en AI – som får ta beslutet om eventuell dödshjälp. Det är Philip Nitschkes omdiskuterade förslag.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Den australiske läkaren och dödshjälpsaktivisten Philip Nitschke är mest känd för att ha tagit fram “självmordskapseln”, en 3D-printad kapsel som gör det möjligt att dö genom kvävgas.

Nu har han gett sig in i debatten om dödshjälp igen – med ett kontroversiellt uttalande.

Nitschke vill nämligen att artificiell intelligens i framtiden ska ersätta psykiatriker vid bedömningen av om en person har mental kapacitet att avsluta sitt liv, skriver Euronews.

Anser att det är godtyckligt

Nitschke, som i över tre decennier drivit frågan om rätten till dödshjälp, menar att dagens system med psykiatriska bedömningar är inkonsekvent och i praktiken godtyckligt.

Enligt honom skiljer sig utfallet ofta beroende på vilken läkare som gör bedömningen, vilket enligt hans synsätt undergräver individens självbestämmande.

“Jag har sett många fall där samma patient, som träffar tre olika psykiatriker, får fyra olika svar”, säger han.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Får ett tidsfönster på sig

Hans lösning är ett AI-baserat system som genom samtal ska avgöra om en person anses vara vid sina sinnens fulla bruk.

ANNONS

Tanken är att användaren genomför en strukturerad dialog med en digital avatar som analyserar svaren och fattar beslut om mental kapacitet.

Om systemet ger klartecken aktiveras kapseln och personen får ett tidsbegränsat fönster på sig att fullfölja beslutet. Därefter krävs en ny bedömning.

Väckt kraftig kritik

Sarco-poden har redan väckt omfattande internationell kritik.

Den användes för första gången i Schweiz i september 2024, vilket ledde till polisinsatser, beslagtagna föremål och misstankar om brott mot landets lagstiftning, vilket CNN rapporterade om då.

Schweiziska myndigheter har slagit fast att kapseln inte är förenlig med gällande rätt, även om rättsprocesserna ännu inte är avslutade.

Finns många farhågor

Samtidigt uppger Nitschke att nya versioner av kapseln redan är under utveckling, inklusive en modell avsedd för två personer.

Inom psykiatrin möts förslaget om AI-bedömningar med stor skepsis.

ANNONS

Kritiker varnar för att algoritmer riskerar att misstolka psykisk ohälsa eller tillfällig kris som rationella och genomtänkta beslut.

Det finns också farhågor kring bristande transparens, ansvar och inbyggda bias i systemen.

Läs mer: Wallenberg: Europa måste våga stå upp mot USA. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIDödSchweiz
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS