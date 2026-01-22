Låt en patient som vill avsluta sitt liv tala med en AI – som får ta beslutet om eventuell dödshjälp. Det är Philip Nitschkes omdiskuterade förslag.
Läkare: AI borde bestämma vem som får dö
Den australiske läkaren och dödshjälpsaktivisten Philip Nitschke är mest känd för att ha tagit fram “självmordskapseln”, en 3D-printad kapsel som gör det möjligt att dö genom kvävgas.
Nu har han gett sig in i debatten om dödshjälp igen – med ett kontroversiellt uttalande.
Nitschke vill nämligen att artificiell intelligens i framtiden ska ersätta psykiatriker vid bedömningen av om en person har mental kapacitet att avsluta sitt liv, skriver Euronews.
Anser att det är godtyckligt
Nitschke, som i över tre decennier drivit frågan om rätten till dödshjälp, menar att dagens system med psykiatriska bedömningar är inkonsekvent och i praktiken godtyckligt.
Enligt honom skiljer sig utfallet ofta beroende på vilken läkare som gör bedömningen, vilket enligt hans synsätt undergräver individens självbestämmande.
“Jag har sett många fall där samma patient, som träffar tre olika psykiatriker, får fyra olika svar”, säger han.
Får ett tidsfönster på sig
Hans lösning är ett AI-baserat system som genom samtal ska avgöra om en person anses vara vid sina sinnens fulla bruk.
Tanken är att användaren genomför en strukturerad dialog med en digital avatar som analyserar svaren och fattar beslut om mental kapacitet.
Om systemet ger klartecken aktiveras kapseln och personen får ett tidsbegränsat fönster på sig att fullfölja beslutet. Därefter krävs en ny bedömning.
Väckt kraftig kritik
Sarco-poden har redan väckt omfattande internationell kritik.
Den användes för första gången i Schweiz i september 2024, vilket ledde till polisinsatser, beslagtagna föremål och misstankar om brott mot landets lagstiftning, vilket CNN rapporterade om då.
Schweiziska myndigheter har slagit fast att kapseln inte är förenlig med gällande rätt, även om rättsprocesserna ännu inte är avslutade.
Finns många farhågor
Samtidigt uppger Nitschke att nya versioner av kapseln redan är under utveckling, inklusive en modell avsedd för två personer.
Inom psykiatrin möts förslaget om AI-bedömningar med stor skepsis.
Kritiker varnar för att algoritmer riskerar att misstolka psykisk ohälsa eller tillfällig kris som rationella och genomtänkta beslut.
Det finns också farhågor kring bristande transparens, ansvar och inbyggda bias i systemen.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
