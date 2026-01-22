Läkare: AI borde bestämma vem som får dö

Den australiske läkaren och dödshjälpsaktivisten Philip Nitschke är mest känd för att ha tagit fram “självmordskapseln”, en 3D-printad kapsel som gör det möjligt att dö genom kvävgas.

Nu har han gett sig in i debatten om dödshjälp igen – med ett kontroversiellt uttalande.

Nitschke vill nämligen att artificiell intelligens i framtiden ska ersätta psykiatriker vid bedömningen av om en person har mental kapacitet att avsluta sitt liv, skriver Euronews.

Anser att det är godtyckligt

Nitschke, som i över tre decennier drivit frågan om rätten till dödshjälp, menar att dagens system med psykiatriska bedömningar är inkonsekvent och i praktiken godtyckligt.

Enligt honom skiljer sig utfallet ofta beroende på vilken läkare som gör bedömningen, vilket enligt hans synsätt undergräver individens självbestämmande.

“Jag har sett många fall där samma patient, som träffar tre olika psykiatriker, får fyra olika svar”, säger han.