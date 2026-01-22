Dagens PS
Tills döden skiljer oss åt – ny assisterad dödspod för två

Sarco-podden i sin ursprungliga version – en kapsel för en person, där användaren själv aktiverar processen från insidan. (Foto: Ahmad Seir/AP/TT)
Sarco-podden i sin ursprungliga version – en kapsel för en person, där användaren själv aktiverar processen från insidan. (Foto: Ahmad Seir/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Maskiner som lovar en kontrollerad död väcker både fascination och vrede. Nu utvecklas nya apparater för att dö – tillsammans.

I skogarna i norra Schweiz testades hösten 2024 en maskin som låter som något från en science fiction-roman. En kapsel, 3D-printad och formad som ett litet rymdskepp, där en människa själv kan starta sin sista resa.

Det blev första och hittills enda gången den användes. Nu är uppfinnaren tillbaka – med nya konstruktioner som får kritikerna att tala om “dödsverktyg”.

Bakom projekten står australiern Philip Nitschke, en veteran inom den internationella dödshjälpsrörelsen. Hans mest kända skapelse är Sarco-kapseln, en apparat som sänker syrehalten i en sluten behållare.

Den nya versionen, kallad Double Dutch, är byggd för två personer som vill dö samtidigt, skriver Daily Mail.

Philip Nitschke, aktivist och uppfinnare, står bakom flera tekniska lösningar för assisterad dödshjälp som väckt debatt världen över. (Foto: Georgios Befallas/AP/TT)
Philip Nitschke, aktivist och uppfinnare, står bakom flera tekniska lösningar för assisterad dödshjälp som väckt debatt världen över. (Foto: Georgios Befallas/AP/TT)

En kapsel för två – men bara om båda vill

Den nya modellen är större, bredare och utrustad med två knappar. Båda måste tryckas in samtidigt för att apparaten ska fungera. Tanken är enkel: ingen ska kunna dra med sig någon annan.

Nitschke säger att idén föddes efter att människor hört av sig och beskrivit rädslan för att dö ensamma.

Att dö sida vid sida är dock juridiskt möjligt i stort sett bara i Schweiz, där assisterat självmord inte kräver att man är dödligt sjuk. Därför är det också där de nya maskinerna är tänkta att användas – om de någonsin får grönt ljus av myndigheterna.

Den 3D-printade Sarco-podden är byggd för en ensam användare och styrs helt av personen som kliver in i kapseln. (Foto: Ahmad Seir/AP/TT)
Den 3D-printade Sarco-podden är byggd för en ensam användare och styrs helt av personen som kliver in i kapseln. (Foto: Ahmad Seir/AP/TT)
AI som domare över livets slut

En av de mest omdiskuterade detaljerna är att framtida användare inte ska bedömas av läkare, utan av artificiell intelligens. Ett digitalt test ska avgöra om personen anses ha mental kapacitet att fatta beslutet. Klarar man testet aktiveras maskinen i 24 timmar. Misslyckas man, är det stopp.

Kritiker menar att detta flyttar ett livsavgörande beslut från mänsklig erfarenhet till kod. Förespråkare säger att det gör processen mer konsekvent och mindre godtycklig.

Halskrage, implantat och hemmabyggen

Sarco är bara en del av Nitschkes verkstad. Parallellt utvecklas en tryckkrage som ska orsaka medvetslöshet genom att påverka blodflödet till hjärnan. Den är tänkt att byggas av användaren själv, just för att undvika lagliga hinder.

I samma anda skissas implantat som i framtiden skulle kunna aktiveras om en person med demens inte längre klarar att avbryta en nedräkning.

Här går skiljelinjen mellan teknik och etik som djupast. Förespråkarna talar om självbestämmande, kritiker om avhumanisering.

Enpersons-podden Sarco placerad i naturen, designad för att ge full kontroll över det sista ögonblicket. (Foto: Ahmad Seir/AP/TT)
Enpersons-podden Sarco placerad i naturen, designad för att ge full kontroll över det sista ögonblicket. (Foto: Ahmad Seir/AP/TT)
Myndigheter, dödsfall och en rättslig gråzon

Efter det första dödsfallet i Sarco-kapseln beslagtog schweizisk polis maskinen och inledde en utredning. Fallet ledde till gripanden, frisläppanden och långvariga juridiska processer.

En av de inblandade, läkaren Florian Willet, avled senare själv genom assisterat självmord i Tyskland efter en period av psykisk ohälsa.

Utredningen kring kapseln pågår fortfarande, vilket gör att inga nya tester kan genomföras. Nitschke själv beskriver situationen som ett rättsligt vakuum: tekniken finns, men den får inte användas.

En gammal idé i ny förpackning

Diskussionen om rätten att avsluta sitt liv är långt ifrån ny. Skillnaden nu är att den har fått knappar, appar och algoritmer. Maskinerna ser futuristiska ut, men frågan är urgammal: vem ska ha makten över livets slut?

Oavsett vad man tycker är det tydligt att tekniken springer snabbare än lagstiftningen. Och när döden får ett gränssnitt av plast och kod, blir det svårare att titta bort.

Ska din digitala klon besluta om du ska leva eller dö?

Forskare utreder om AI-kloner kan avgöra livsöden för oförmögna patienter. Läkare varnar för etiska dilemman när tekniken ska simulera din vilja. Kan en

DödDödenSchweiz
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Senaste nytt

