Maskiner som lovar en kontrollerad död väcker både fascination och vrede. Nu utvecklas nya apparater för att dö – tillsammans.
Tills döden skiljer oss åt – ny assisterad dödspod för två
Mest läst i kategorin
Varningen: Därför ska du aldrig ladda mobilen här
Vi bär runt på våra liv i fickan. Kontakter, bilder, bankappar, jobbmejl och minnen samsas på några få kvadratcentimeter glas. Förr var telefonen till för att ringa. I dag är den nyckelknippa, plånbok och privatarkiv i ett. Just därför har den också blivit en guldgruva för cyberbrottslingar – som ofta jobbar tystare än man tror. …
Inkorgen som spion: Så kartläggs hela ditt liv
E-post var aldrig död. Nu blir den navet för AI, vardagsbeslut och digitalt minne – och tar en oväntad revansch i våra liv. Det har skrivits dödsrunor om e-post i över två decennier. Först skulle sms ta över, sedan chattar, därefter sociala medier och samarbetsverktyg. Ändå ligger inkorgen kvar där den alltid har legat. Tyst, …
Techeliten varnar: Den amerikanska drömmen håller på att dö
Allt fler inom techvärlden frågar sig om AI-boomen kan bli den sista möjligheten att bygga varaktig förmögenhet innan spelreglerna förändras i grunden. Under lång tid har den amerikanska drömmen vilat på idén om arbete, innovation och social rörlighet. Nu ifrågasätts den modellen av personer som själva har tjänat på den. I diskussioner bland entreprenörer, investerare …
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Läckan avslöjar Iphone 18 Pro: Så ser Apples nästa mobil ut
En läckt video ger en första titt på Iphone 18 Pro i rendering – med oväntade färger och små men tydliga designförändringar. Det är långt kvar till nästa Iphone-generation, men nätet har redan fått sitt första smakprov. En ny video visar upp iPhone 18 Pro i detaljerade renderingar, komplett med färger som Apple sällan vågar …
I skogarna i norra Schweiz testades hösten 2024 en maskin som låter som något från en science fiction-roman. En kapsel, 3D-printad och formad som ett litet rymdskepp, där en människa själv kan starta sin sista resa.
Det blev första och hittills enda gången den användes. Nu är uppfinnaren tillbaka – med nya konstruktioner som får kritikerna att tala om “dödsverktyg”.
Bakom projekten står australiern Philip Nitschke, en veteran inom den internationella dödshjälpsrörelsen. Hans mest kända skapelse är Sarco-kapseln, en apparat som sänker syrehalten i en sluten behållare.
Den nya versionen, kallad Double Dutch, är byggd för två personer som vill dö samtidigt, skriver Daily Mail.
En kapsel för två – men bara om båda vill
Den nya modellen är större, bredare och utrustad med två knappar. Båda måste tryckas in samtidigt för att apparaten ska fungera. Tanken är enkel: ingen ska kunna dra med sig någon annan.
Nitschke säger att idén föddes efter att människor hört av sig och beskrivit rädslan för att dö ensamma.
Att dö sida vid sida är dock juridiskt möjligt i stort sett bara i Schweiz, där assisterat självmord inte kräver att man är dödligt sjuk. Därför är det också där de nya maskinerna är tänkta att användas – om de någonsin får grönt ljus av myndigheterna.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
AI som domare över livets slut
En av de mest omdiskuterade detaljerna är att framtida användare inte ska bedömas av läkare, utan av artificiell intelligens. Ett digitalt test ska avgöra om personen anses ha mental kapacitet att fatta beslutet. Klarar man testet aktiveras maskinen i 24 timmar. Misslyckas man, är det stopp.
Kritiker menar att detta flyttar ett livsavgörande beslut från mänsklig erfarenhet till kod. Förespråkare säger att det gör processen mer konsekvent och mindre godtycklig.
Halskrage, implantat och hemmabyggen
Sarco är bara en del av Nitschkes verkstad. Parallellt utvecklas en tryckkrage som ska orsaka medvetslöshet genom att påverka blodflödet till hjärnan. Den är tänkt att byggas av användaren själv, just för att undvika lagliga hinder.
I samma anda skissas implantat som i framtiden skulle kunna aktiveras om en person med demens inte längre klarar att avbryta en nedräkning.
Här går skiljelinjen mellan teknik och etik som djupast. Förespråkarna talar om självbestämmande, kritiker om avhumanisering.
Myndigheter, dödsfall och en rättslig gråzon
Efter det första dödsfallet i Sarco-kapseln beslagtog schweizisk polis maskinen och inledde en utredning. Fallet ledde till gripanden, frisläppanden och långvariga juridiska processer.
En av de inblandade, läkaren Florian Willet, avled senare själv genom assisterat självmord i Tyskland efter en period av psykisk ohälsa.
Utredningen kring kapseln pågår fortfarande, vilket gör att inga nya tester kan genomföras. Nitschke själv beskriver situationen som ett rättsligt vakuum: tekniken finns, men den får inte användas.
En gammal idé i ny förpackning
Diskussionen om rätten att avsluta sitt liv är långt ifrån ny. Skillnaden nu är att den har fått knappar, appar och algoritmer. Maskinerna ser futuristiska ut, men frågan är urgammal: vem ska ha makten över livets slut?
Oavsett vad man tycker är det tydligt att tekniken springer snabbare än lagstiftningen. Och när döden får ett gränssnitt av plast och kod, blir det svårare att titta bort.
Ska din digitala klon besluta om du ska leva eller dö?
Forskare utreder om AI-kloner kan avgöra livsöden för oförmögna patienter. Läkare varnar för etiska dilemman när tekniken ska simulera din vilja. Kan en
Missa inte:
Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55
Batterichocken: Slut på daglig laddning? Realtid
Harvard-läkaren sågar trendiga kostråd – här är svaret på ett längre liv. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!
Senaste nytt
Trump hotar Fed-bossen igen – blir olycklig
I en CNBC-intervju i Davos varnar Trump Fed-chefen Jerome Powell att hans liv inte blir ”särskilt lyckligt” om han stannar kvar i styrelsen. ”Vi får se hur det går”, säger Trump som återkommande riktat hård kritik mot den amerikanska centralbankschefen och kallat honom "dumskalle". Jerome Powells mandatperiod löper ut i maj och om han väljer …
Tills döden skiljer oss åt – ny assisterad dödspod för två
Maskiner som lovar en kontrollerad död väcker både fascination och vrede. Nu utvecklas nya apparater för att dö – tillsammans. I skogarna i norra Schweiz testades hösten 2024 en maskin som låter som något från en science fiction-roman. En kapsel, 3D-printad och formad som ett litet rymdskepp, där en människa själv kan starta sin sista …
Analys: Dagarna räknade för Ericssons vd
Han sågs som en tillfällig nödlösning men har i dag styrt telekomjätten Ericsson som vd i nio år, men nu spekuleras det om att Börje Ekholm är på väg bort. På fredag släpper Ericsson (börskurs) sitt bokslut och samtidigt talas det om att Börje Ekholm, 63, snart lämnar bolaget. Han tillträdde som vd och koncernchef …
Mätning: Svenskarna e-handlar som aldrig förr
I december ökade e-handeln i Sverige och svenskarna shoppade online som aldrig tidigare, enligt mätningen. Svensk Handel uppskattar att e-handeln omsatte 18,1 miljarder under julmånaden. E-handeln uppges ha ökat med 9 procent jämfört med samma månad föregående år. Branschorganisationen skriver i ett pressmeddelande att 78 procent av konsumenterna e-handlade i december, den högsta andelen sedan …
Köpa, leasa eller låna till bil – så väljer du rätt och sparar pengar
Leasa, låna eller betala kontant? Tre vägar till bil – men bara en är billigast i längden. Här är siffrorna som avgör. Att skaffa bil är ett av hushållets största ekonomiska beslut. Ändå väljer många finansiering på magkänsla. Med stigande räntor och dyrare bilar har valet mellan privatleasing, billån och kontantköp blivit viktigare än på …