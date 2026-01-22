Tills döden skiljer oss åt – ny assisterad dödspod för två

I skogarna i norra Schweiz testades hösten 2024 en maskin som låter som något från en science fiction-roman. En kapsel, 3D-printad och formad som ett litet rymdskepp, där en människa själv kan starta sin sista resa.

Det blev första och hittills enda gången den användes. Nu är uppfinnaren tillbaka – med nya konstruktioner som får kritikerna att tala om “dödsverktyg”.

Bakom projekten står australiern Philip Nitschke, en veteran inom den internationella dödshjälpsrörelsen. Hans mest kända skapelse är Sarco-kapseln, en apparat som sänker syrehalten i en sluten behållare.

Den nya versionen, kallad Double Dutch, är byggd för två personer som vill dö samtidigt, skriver Daily Mail.

Philip Nitschke, aktivist och uppfinnare, står bakom flera tekniska lösningar för assisterad dödshjälp som väckt debatt världen över. (Foto: Georgios Befallas/AP/TT)

En kapsel för två – men bara om båda vill

Den nya modellen är större, bredare och utrustad med två knappar. Båda måste tryckas in samtidigt för att apparaten ska fungera. Tanken är enkel: ingen ska kunna dra med sig någon annan.

Nitschke säger att idén föddes efter att människor hört av sig och beskrivit rädslan för att dö ensamma.

Att dö sida vid sida är dock juridiskt möjligt i stort sett bara i Schweiz, där assisterat självmord inte kräver att man är dödligt sjuk. Därför är det också där de nya maskinerna är tänkta att användas – om de någonsin får grönt ljus av myndigheterna.

ANNONS