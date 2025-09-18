Dagens PS
JUST NU:

Kapar 800 miljoner – var tionde får gå

Dagensps.se
Börs & Finans

Kapar 800 miljoner: Var tionde får gå

Skär ner - var tionde får gå
Billeruds fabrik i Gävle. Nu varslar koncernen om kraftiga nedskärningar och sparkar 11 procent av sina anställda i ett stort sparpaket. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Pappers- och förpackningsindustrin krisar. Nu sparkar Billerud 11 procent av sina anställda och lägger ett sparpaket på 800 miljoner.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Carl Bergkvist, chefsekonom på Stockholms handelskammare, tecknar en ljus bild av huvudstadens konkurrenssituation i en ny rapport.
Spela klippet

Ny rapport pekar ut Stockholm som bäst i Europa: "Ruskigt innovativ"

17 sep. 2025

Rubriken är ”Billerud initierar kostnadsbesparingar för att stärka konkurrenskraften” och som alltid är ”initierar kostnadsbesparingar” en eufemism för att sparka folk.

I Billeruds (börskurs Billerud) fall handlar det om att minska antalet anställda med 650 personer som en del i ett sparpaket på 800 miljoner kronor i årliga besparingar.

ANNONS

”På grund av den försvagade marknadssituationen i Europa, som har lett till en negativ resultatutveckling, har Billerud beslutat att lansera ett kostnadsbesparingsprogram med målet att uppnå årliga besparingar om MSEK 800”, skriver bolaget i dag.

Programmet ska ge en initial effekt första kvartalet 2026 och full effekt mot slutet av nästa år.

Billerud Korsnäs gör miljardaffär i Nordamerika. Dagens PS

Billerud drar ner på alla orter

Enligt dagens publicering kommer ”samtliga orter i Billeruds Region Europa och koncernfunktioner” att drabbas när anställda får gå.

”I denna utmanande marknadssituation för den europeiska pappers- och förpackningsindustrin är det avgörande att vi bibehåller vårt fokus och påskyndar framstegen inom de områden vi kan påverka”, säger vd och koncernchef Ivar Vatne.

”Med detta program vidtar vi proaktiva åtgärder för att ytterligare minska vår kostnadsbas och stärka Billeruds långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet,” säger Ivar Vatne, VD och koncernchef för Billerud.

ANNONS
Interiör från Gruvön med kartongmaskinen KM7. Nu gör krisen för papper och förpackningar att Billerud gör en kraftig nedskärning. (Foto: Veronica Johansson/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Glömmer att beklaga

Omstruktureringskostnader på 350 miljoner kronor, relaterade till sparpaket, kommer att påverka resultatet för tredje kvartalet i år och redovisas som jämförelsestörande poster, skriver bolaget, som däremot glömmer att i pressreleasen ta med de vanliga raderna om hur man sörjer över att tvingas göra sig av med medarbetare.

Sex fabriker i Europa

Nedskärningarna motsvarar 11 procent av bola totala personalstyrka. Man har i dag nio anläggningar, varav sex i Europa.

Dessa sex är Gruvöns bruk i Grums, Skärblacka nära Norrköping, Karlsborg några mil utanför Kalix, Gävle, Frövi/Rockhammar söder om Lindesberg och Jakobstad i Finland.

Pappersbruket – en svensk paradgren blir museum. Dagens PS

De tjänar pengar när skogsjättarna pressas. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Papper & SkogsindustriVarsel
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS