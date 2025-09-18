Kapar 800 miljoner: Var tionde får gå

Rubriken är ”Billerud initierar kostnadsbesparingar för att stärka konkurrenskraften” och som alltid är ”initierar kostnadsbesparingar” en eufemism för att sparka folk.

I Billeruds (börskurs Billerud) fall handlar det om att minska antalet anställda med 650 personer som en del i ett sparpaket på 800 miljoner kronor i årliga besparingar.

ANNONS

”På grund av den försvagade marknadssituationen i Europa, som har lett till en negativ resultatutveckling, har Billerud beslutat att lansera ett kostnadsbesparingsprogram med målet att uppnå årliga besparingar om MSEK 800”, skriver bolaget i dag.

Programmet ska ge en initial effekt första kvartalet 2026 och full effekt mot slutet av nästa år.

Billerud Korsnäs gör miljardaffär i Nordamerika. Dagens PS

Billerud drar ner på alla orter

Enligt dagens publicering kommer ”samtliga orter i Billeruds Region Europa och koncernfunktioner” att drabbas när anställda får gå.

”I denna utmanande marknadssituation för den europeiska pappers- och förpackningsindustrin är det avgörande att vi bibehåller vårt fokus och påskyndar framstegen inom de områden vi kan påverka”, säger vd och koncernchef Ivar Vatne.

”Med detta program vidtar vi proaktiva åtgärder för att ytterligare minska vår kostnadsbas och stärka Billeruds långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet,” säger Ivar Vatne, VD och koncernchef för Billerud.

ANNONS