Pappers- och förpackningsindustrin krisar. Nu sparkar Billerud 11 procent av sina anställda och lägger ett sparpaket på 800 miljoner.
Kapar 800 miljoner: Var tionde får gå
Rubriken är ”Billerud initierar kostnadsbesparingar för att stärka konkurrenskraften” och som alltid är ”initierar kostnadsbesparingar” en eufemism för att sparka folk.
I Billeruds (börskurs Billerud) fall handlar det om att minska antalet anställda med 650 personer som en del i ett sparpaket på 800 miljoner kronor i årliga besparingar.
”På grund av den försvagade marknadssituationen i Europa, som har lett till en negativ resultatutveckling, har Billerud beslutat att lansera ett kostnadsbesparingsprogram med målet att uppnå årliga besparingar om MSEK 800”, skriver bolaget i dag.
Programmet ska ge en initial effekt första kvartalet 2026 och full effekt mot slutet av nästa år.
Billerud Korsnäs gör miljardaffär i Nordamerika. Dagens PS
Billerud drar ner på alla orter
Enligt dagens publicering kommer ”samtliga orter i Billeruds Region Europa och koncernfunktioner” att drabbas när anställda får gå.
”I denna utmanande marknadssituation för den europeiska pappers- och förpackningsindustrin är det avgörande att vi bibehåller vårt fokus och påskyndar framstegen inom de områden vi kan påverka”, säger vd och koncernchef Ivar Vatne.
”Med detta program vidtar vi proaktiva åtgärder för att ytterligare minska vår kostnadsbas och stärka Billeruds långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet,” säger Ivar Vatne, VD och koncernchef för Billerud.
Glömmer att beklaga
Omstruktureringskostnader på 350 miljoner kronor, relaterade till sparpaket, kommer att påverka resultatet för tredje kvartalet i år och redovisas som jämförelsestörande poster, skriver bolaget, som däremot glömmer att i pressreleasen ta med de vanliga raderna om hur man sörjer över att tvingas göra sig av med medarbetare.
Sex fabriker i Europa
Nedskärningarna motsvarar 11 procent av bola totala personalstyrka. Man har i dag nio anläggningar, varav sex i Europa.
Dessa sex är Gruvöns bruk i Grums, Skärblacka nära Norrköping, Karlsborg några mil utanför Kalix, Gävle, Frövi/Rockhammar söder om Lindesberg och Jakobstad i Finland.
Pappersbruket – en svensk paradgren blir museum. Dagens PS
De tjänar pengar när skogsjättarna pressas. Realtid
