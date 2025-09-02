"Superkoraller" ska rädda världens rev

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

“Superkoraller” ska rädda reven

Nu har forskare dock kommit på ett sätt att rädda revet – genom “superkoraller”.

De lever redan naturligt i skyddade mangrovelaguner, där vattnet ofta är betydligt varmare och där både syrehalten och salthalten ständigt förändras.

Det gör att korallerna blir härdiga och klarar trycket från stora svängningar, berättar Earth.com.

Koraller bildar naturligt en symbios med alger, och vid blekningar lämnar algerna korallerna och den vita färgen skapas.

Australiens Stora barriärrevet är världens största rev och viktigt för landets turism. (Foto: Pexels)

Alger som klarar stress

Många mangrovekoraller lever med alger som klarar stress betydligt bättre än andra alger och nu har forskare vid Sydneys University of Technology satt ut “superkorallerna” på Stora barriärrevet.

Resultatet är att korallerna klarar de tuffa förhållandena med att varmare hav, även där.

”Detta är en betydande utveckling. Fram till nu visste vi inte om dessa egenskaper skulle bestå utanför deras naturliga livsmiljö. Våra resultat visar att de gör det, och det öppnar dörren för att använda korallerna i restaureringsinsatser”, säger huvudforskaren Christine Roper.

Forskare köper tid

“Superkoraller” kan även användas på andra håll i världen och forskarna ser dem som “ett sätt att köpa värdefull tid”.

“Vi säger inte att det här är en mirakellösning”, säger Christine Roper och fastställer:

”Det är ett verktyg i verktygslådan. Varje intervention måste noggrant bedömas genom en risk- och nyttoanalys.”

“Men att inte göra någonting är inte längre ett alternativ.”

