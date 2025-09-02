“Superkoraller” lever redan i varma laguner där de stortrivs. Nu flyttar forskare ut korallerna på Stora barriärrevet där de ser ut att överleva – och kan därmed vara ett sätt att rädda världens rev.
"Superkoraller" ska rädda världens rev
Korallreven runt om i världen beskrivs ofta som havets regnskogar – fulla med liv.
Korallreven försvinner snabbt
Det livet försvinner emellertid snabbt på många håll när korallblekningen är ett faktum med stigande vattentemperaturer.
Rev som för bara några år sedan var en fröjd för ögat är nu tomma, som i Thailand.
Det drabbar inte bara det marina livet utan även lokalbefolkningarna som är beroende av korallreven för sin försörjning, och givetvis turism – genom aktiviteter som dykning och snorkling.
Australien hyser världens största rev – Stora barriärrevet.
Även här har korallblekningar vid upprepande tillfällen slagit ut korallerna, särskilt i den norra delen.
“Superkoraller” ska rädda reven
Nu har forskare dock kommit på ett sätt att rädda revet – genom “superkoraller”.
De lever redan naturligt i skyddade mangrovelaguner, där vattnet ofta är betydligt varmare och där både syrehalten och salthalten ständigt förändras.
Det gör att korallerna blir härdiga och klarar trycket från stora svängningar, berättar Earth.com.
Koraller bildar naturligt en symbios med alger, och vid blekningar lämnar algerna korallerna och den vita färgen skapas.
Alger som klarar stress
Många mangrovekoraller lever med alger som klarar stress betydligt bättre än andra alger och nu har forskare vid Sydneys University of Technology satt ut “superkorallerna” på Stora barriärrevet.
Resultatet är att korallerna klarar de tuffa förhållandena med att varmare hav, även där.
”Detta är en betydande utveckling. Fram till nu visste vi inte om dessa egenskaper skulle bestå utanför deras naturliga livsmiljö. Våra resultat visar att de gör det, och det öppnar dörren för att använda korallerna i restaureringsinsatser”, säger huvudforskaren Christine Roper.
Forskare köper tid
“Superkoraller” kan även användas på andra håll i världen och forskarna ser dem som “ett sätt att köpa värdefull tid”.
“Vi säger inte att det här är en mirakellösning”, säger Christine Roper och fastställer:
”Det är ett verktyg i verktygslådan. Varje intervention måste noggrant bedömas genom en risk- och nyttoanalys.”
“Men att inte göra någonting är inte längre ett alternativ.”
