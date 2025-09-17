Dagens PS
Hållbarhet

Ozonlagret tunnas ut – ny riktning

Antarktis
Det råder delade meningar hur det står till med ozonlagret över Antarktis. (Foto: Unsplash)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Ozonlagret läker inte utan tunnas istället ut. Det står klart genom forskning på Chalmers tekniska högskola.

Det har varit olika direktiv kring ozonlagret de senaste åren.

Dels har forskare uppgett att det går åt rätt håll, att ozonlagret håller att återhämta sig efter 1987 års förbud mot produktion och användning av ozonstörande kemikalier.

Experter har uppgett att ozonlagret kommer återgå till det normala 2045 i Arktis, samtidigt som Antarktis kan nå normala nivåer till 2066.

Olika uppfattningar om ozonlagret

De tongångarna har dock ifrågasatts av andra forskare som uppgett att ozonhålet istället går i motsatt riktning.

Så vad är det då som gäller kanske du undrar?

Det beror på hur man ser på det hela.

Kemikalier hänger kvar

Problemet är att 90 procent kvar av alla de ozonskadliga kemikalier som släppts ut fortfarande finns kvar i atmosfären.

Detta trots att 99 procent av de ozonnedbrytande ämnen som finns upptagna i Montrealprotokollet har blivit utfasade, enligt Aktuell Hållbarhet.

Johan Mellqvist, professor i optisk fjärranalys vid Chalmers tekniska högskola, ser det som “en varningsklocka”.

Enligt hans data har ozonhålet varit rekordstort de senaste 5-10 åren och “det hart aldrig varit så här illa”.

Visst, han ser en liten förbättring i den övre atmosfären men i det stora hela är det dyster läsning som gäller.

Ingen återhämtning

“Vi kan hoppas att vi är på väg åt rätt håll, men vår insamlade data visar något annat. Vi kan inte se någon återhämtningshastighet alls”, säger han.

Därmed är 2066 ett årtal som inte ses ut att nås menar Johan Mellqvist, där 40 år istället lutar mot det dubbla – 80 år.

Lustgas fortsätter att öka

Det finns fortfarande många frågetecken kvar på området – hur kommer klimatförändringarna påverka ozonlagret och vad kommer hända med utsläppen av lustgas – som redan står för en tredjedel av ozonnedbrytningen.

“Lustgas kommer att bli nästa sekels ozonförstörande ämne. Det är viktigt att hålla koll på utvecklingen så vi ser att det går åt rätt håll och inte ropar hej innan vi kommit över bäcken.”

I takt med att ozonlagret fortsatt är tunt fortsätter hudcancerfallen att öka, eftersom ozonlagret som bekant skyddar mot just cancerframkallande UV-ljus.

Läs även:

Ingen enighet inom EU om klimatmål. Dagens PS

Klimatnotan rekorddyr för EU – oavsett vad Trump säger. Dagens PS

CancerChalmers tekniska högskolaDataKlimatutsläpp
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

