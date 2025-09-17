Ozonlagret läker inte utan tunnas istället ut. Det står klart genom forskning på Chalmers tekniska högskola.
Ozonlagret tunnas ut – ny riktning
Mest läst i kategorin
Plastskräp ska bli effektiv klimatlösning
Världen svämmar som bekant över i plast men nu vill forskare i Köpenhamn lösa problemet. Plastskräp ska bli en effektiv klimatlösning genom koldioxidavskiljning. PET-plast finns i det mesta runt omkring oss. Engångsflaskor och kläder för att nämna ett par saker och plastberget växer för varje år som går, och hotar inte bara ekologin utan även …
"Kolossal katastrof" – Trumps minister tror inte på nettonollutsläpp
USA:s energiminister Chris Wright vill att Europa slutar köpa rysk olja och istället köper amerikanskt. Men han tror heller inte på nettonollutsläpp till 2050. Att sikta på det gör bara världen fattigare menar han. Inför en resa till Europa den här veckan varnade USA:s energiminister Chris Wright för att högt satta klimatmål utgör en risk …
"Superkoraller" ska rädda världens rev
“Superkoraller” lever redan i varma laguner där de stortrivs. Nu flyttar forskare ut korallerna på Stora barriärrevet där de ser ut att överleva – och kan därmed vara ett sätt att rädda världens rev. Korallreven runt om i världen beskrivs ofta som havets regnskogar – fulla med liv. Korallreven försvinner snabbt Det livet försvinner emellertid …
Människor vill skydda planeten – åtgärder släpar efter
Enligt en ny studie vill många människor runt om i världen faktiskt skydda både landområden och hav. De backar målet att skydda 30 procent av planeten till 2030. Verkligheten ser dock annorlunda ut – där åtgärder släpar efter. Världens länder har sedan tidigare skrivit under på 30×30-målet, ett globalt projekt som går ut på att …
Ingen plastdeal – oljejättarna vill fortsätta dra in cash
Det blev ingen plastdeal av världens länder sedan de oljeproducerande länderna motsätter sig en sådan överenskommelse. De vill fortsätta med den lukrativa plasttillverkningen. Vi svämmar över i plast, något som exempelvis EU-länder och Kanada vill få slut på genom ett nytt fördrag. Ingen plastdeal Sådana förhandlingar har dock brakat samman efter nästan en vecka i …
Det har varit olika direktiv kring ozonlagret de senaste åren.
Dels har forskare uppgett att det går åt rätt håll, att ozonlagret håller att återhämta sig efter 1987 års förbud mot produktion och användning av ozonstörande kemikalier.
Experter har uppgett att ozonlagret kommer återgå till det normala 2045 i Arktis, samtidigt som Antarktis kan nå normala nivåer till 2066.
Olika uppfattningar om ozonlagret
De tongångarna har dock ifrågasatts av andra forskare som uppgett att ozonhålet istället går i motsatt riktning.
Så vad är det då som gäller kanske du undrar?
Det beror på hur man ser på det hela.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Kemikalier hänger kvar
Problemet är att 90 procent kvar av alla de ozonskadliga kemikalier som släppts ut fortfarande finns kvar i atmosfären.
Detta trots att 99 procent av de ozonnedbrytande ämnen som finns upptagna i Montrealprotokollet har blivit utfasade, enligt Aktuell Hållbarhet.
Johan Mellqvist, professor i optisk fjärranalys vid Chalmers tekniska högskola, ser det som “en varningsklocka”.
Enligt hans data har ozonhålet varit rekordstort de senaste 5-10 åren och “det hart aldrig varit så här illa”.
Visst, han ser en liten förbättring i den övre atmosfären men i det stora hela är det dyster läsning som gäller.
Ingen återhämtning
“Vi kan hoppas att vi är på väg åt rätt håll, men vår insamlade data visar något annat. Vi kan inte se någon återhämtningshastighet alls”, säger han.
Därmed är 2066 ett årtal som inte ses ut att nås menar Johan Mellqvist, där 40 år istället lutar mot det dubbla – 80 år.
Lustgas fortsätter att öka
Det finns fortfarande många frågetecken kvar på området – hur kommer klimatförändringarna påverka ozonlagret och vad kommer hända med utsläppen av lustgas – som redan står för en tredjedel av ozonnedbrytningen.
“Lustgas kommer att bli nästa sekels ozonförstörande ämne. Det är viktigt att hålla koll på utvecklingen så vi ser att det går åt rätt håll och inte ropar hej innan vi kommit över bäcken.”
I takt med att ozonlagret fortsatt är tunt fortsätter hudcancerfallen att öka, eftersom ozonlagret som bekant skyddar mot just cancerframkallande UV-ljus.
Läs även:
Ingen enighet inom EU om klimatmål. Dagens PS
Klimatnotan rekorddyr för EU – oavsett vad Trump säger. Dagens PS
Senaste nytt
Ozonlagret tunnas ut – ny riktning
Ozonlagret läker inte utan tunnas istället ut. Det står klart genom forskning på Chalmers tekniska högskola. Det har varit olika direktiv kring ozonlagret de senaste åren. Dels har forskare uppgett att det går åt rätt håll, att ozonlagret håller att återhämta sig efter 1987 års förbud mot produktion och användning av ozonstörande kemikalier. Experter har …
7 000 kronor lägre pension, 2 000 kronor högre skatt – varje månad
Du kan gå i pension så tidigt som vid 63 års ålder. Men det är en ekonomisk fälla som kommer kosta dig stora belopp varje månad, livet ut. Med både 2 000 kronor högre skatt, och även 7 000 kronor lägre allmän pension och tjänstepension. Monica Zettervall är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, och varnar för de …
Meta ska vinna racet med smarta glasögon
Konferensen Meta Connect är igång och högst upp på dagordningen står smarta glasögon. Techjätten tänker vinna racet med sina nya Meta Ray-Ban. Metaverse har bytt skepnad till nätta smarta glasögon som man lätt kan ha med sig i väskan eller fickan. Smarta glasögon är het trend Numera ska vi ha AI-assistenten på näsan och smarta …
Skattefördelar går till tjänstebilar – privatbilister får stå utan
Regeringen har presenterat flera nya åtgärder för att främja övergången till eldrivna fordon, men de omfattande förslagen möter kritik. De nya planerna inkluderar permanenta skattefördelar för vissa bilister och en ny form av elbilspremie, men stödet riskerar att exkludera de allra flesta hushåll, samtidigt som miljardbelopp fortsätter att subventionera tjänstebilar. Nytt stöd och utökade skattefördelar …
Sänkt ränta, sänkta bidrag och en sval börs i Europa
Fed sänker räntan och regeringen drar ner på socialbidragen samtidigt som pensionärer får det bättre. Samtidigt vill allt färre investera på den europeiska börsen – men desto fler i svenska fastigheter. Onsdagens största, men kanske också mest väntade nyhet var att amerikanska centralbanken Fed tagit beslut om att sänka styrräntan. Beslutet kommer i en osäker …