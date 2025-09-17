Ozonlagret tunnas ut – ny riktning

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Kemikalier hänger kvar

Problemet är att 90 procent kvar av alla de ozonskadliga kemikalier som släppts ut fortfarande finns kvar i atmosfären.

Detta trots att 99 procent av de ozonnedbrytande ämnen som finns upptagna i Montrealprotokollet har blivit utfasade, enligt Aktuell Hållbarhet.

Johan Mellqvist, professor i optisk fjärranalys vid Chalmers tekniska högskola, ser det som “en varningsklocka”.

Enligt hans data har ozonhålet varit rekordstort de senaste 5-10 åren och “det hart aldrig varit så här illa”.

Visst, han ser en liten förbättring i den övre atmosfären men i det stora hela är det dyster läsning som gäller.

Ingen återhämtning

“Vi kan hoppas att vi är på väg åt rätt håll, men vår insamlade data visar något annat. Vi kan inte se någon återhämtningshastighet alls”, säger han.

Därmed är 2066 ett årtal som inte ses ut att nås menar Johan Mellqvist, där 40 år istället lutar mot det dubbla – 80 år.

Lustgas fortsätter att öka

Det finns fortfarande många frågetecken kvar på området – hur kommer klimatförändringarna påverka ozonlagret och vad kommer hända med utsläppen av lustgas – som redan står för en tredjedel av ozonnedbrytningen.

“Lustgas kommer att bli nästa sekels ozonförstörande ämne. Det är viktigt att hålla koll på utvecklingen så vi ser att det går åt rätt håll och inte ropar hej innan vi kommit över bäcken.”

I takt med att ozonlagret fortsatt är tunt fortsätter hudcancerfallen att öka, eftersom ozonlagret som bekant skyddar mot just cancerframkallande UV-ljus.

