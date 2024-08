"Guds vision" var miljardbedrägeri

Som Dagens PS tidigare rapporterat om har guld som investering presterat bra trots oroliga tider på råvarumarknaden. Tidigare i augusti steg priset på guld till över 2 500 dollar per uns och i dag ligger priset på strax över 2 400 dollar. För tredje året anordnar därför Dagens PS i samarbete med Nordic Gold Trade …

Stämda i New York och Miami

Under måndagen lämnades en stämningsansökan in i Miami och för två månader sedan i New York, där Novatechs och paret Petions bedrägeri uppskattades till motsvarande drygt 10,4 miljarder kronor.

Båda myndigheterna kallar bedrägerierna ett ”pyramidspel”, orkestrerat av paret som tros vara bosatt i Panama.

Sex personer som marknadsfört Novatech har också stämts och en av dem har redan gått med på att betala motsvarande en dryg miljon kronor i böter.

Läs mer:

Postkodbedrägeriet – bluffvåg sveper över landet. Dagens PS



ANNONS