Kan vara världens största lilla upptäckt

Första instrumentet

Instrumentet har utvecklats av Institutet för rymdfysik, IRF, på uppdrag av den europeiska rymdorganisationen ESA.

Nils är det första instrumentet som konstruerats för att mäta negativa joner utanför jorden.

”Den här upptäckten visar att även små mätinstrument kan leverera förstklassig vetenskap”, säger Martin Wieser, forskare vid IRF.

Vill avslöja fler mysterier

Där, på institutet för rymdfysik hoppas man att kunna avslöja fler av månens mysterier med hjälp av nya uppdrag och avancerade mätinstrument man håller på att utveckla.

Allt från månytans sammansättning till hur den samspelar med rymdmiljön ska redas ut in till minsta partikel, då med hjälp av Nils kommande småsyskon.

Till dess kan den som vill veta mer läsa den vetenskapliga artikeln, Direct observations of negative ions on the Lunar surface by Chang’E-6, publicerad hos Nature Communications Earth and Environment, kanske med Pink Floyds “Dark side of the moon” i lurarna?

