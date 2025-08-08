Dagens PS
Forskare löser den mystiska "tåg-tunnelboomen"

Arbetare pratar nära ett 600km/h höghastighets Maglev-tåg.
Arbetare pratar nära ett 600km/h höghastighets Maglev-tåg. (Foto: Andy Wong/AP/TT)
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Forskare kan ha hittat lösningen på de allvarliga tryckvågor som uppstår när höghastighetståg färdas i tunnlar.

En ny teknik med ljuddämpande buffertar ska testas på Kinas senaste magnettåg.

hemligheten bakom den explosiva ljudvågen

Magnettågens ingenjörer har länge kämpat med ett betydande problem som uppstår när de superladdade tågen färdas genom tunnlar.

När ett tåg med extremt hög hastighet, upp till 600 kilometer i timmen, åker in i en tunnel, komprimeras luften framför tåget. Denna komprimerade luft skapar tryckvågor som samlas vid tunnelns utgång och skapar ett fenomen som kallas för ‘tunnelboom’.

Denna ljudvåg är inte detsamma som ett flygplans ‘sonic boom’ men har liknande potentiellt skadliga effekter. Tunnelboomen utgör en risk för både människor och djur i närheten, samtidigt som den kan orsaka skador på byggnader.

Problemet förvärras ju högre hastigheten är, eftersom tryckvågens styrka ökar exponentiellt med hastigheten. För ett tåg som färdas i 600 kilometer i timmen kan en tunnelboom uppstå i en tunnel som är så kort som 2 kilometer.

En samling tåg
En samling tåg (Foto: CRRC)
En innovativ lösning för en säkrare framtid

Nu har forskare från den statligt ägda tågtillverkaren CRRC upptäckt en lovande lösning för att hantera dessa tryckvågor, skriver The Guardian. Genom att placera innovativa ljuddämpande buffertar vid tunnelmynningarna har man lyckats minska chockvågorna med upp till 96 procent.

Buffertarna, som är 100 meter långa, har en porös struktur som, i kombination med porösa beläggningar inuti tunneln, gör att den instängda luften kan sippra ut innan tåget når utgången. Denna teknik fungerar på ett liknande sätt som en ljuddämpare på ett skjutvapen och neutraliserar därmed ‘tunnelboomen’.

Denna upptäckt utlovar betydande förbättringar av säkerheten, minskad bullerstörning och ökad komfort för passagerarna.

Lösningen kommer att testas på Kinas senaste prototyper av magnettåg, som kan uppnå hastigheter på upp till 600 kilometer i timmen.

Maglevtågets återkomst och framtid

Maglevtåg, som använder magnetisk kraft för att sväva över rälsen, introducerades i Kina redan 2004. Tågen som då togs i drift använde tysk teknik från Transrapid och färdades i upp till 460 kilometer i timmen, en hastighet som fortfarande är världsrekord för kommersiella rälsfordon.

Trots den initiala framgången har utvecklingen av Kinas tågnätverk fram till nu fokuserat på konventionella höghastighetståg. Detta har resulterat i världens största nätverk på hela 48 000 kilometer. Nu ser det dock ut som att maglevtågen gör comeback i stor skala.

På utställningsområdet i China National Convention Center.
På utställningsområdet i China National Convention Center. (Foto: CRRC)

Den nya modellen, som lanserades 2021, har ingen mekanisk friktion och erbjuder en betydligt tystare och mjukare resa än konventionella tåg.

Även om inga officiella planer har offentliggjorts, förväntas en framtida linje att koppla samman de två storstäderna Peking och Shanghai. En sådan resa, som idag tar 4,5 timmar med höghastighetståg, skulle då kunna genomföras på bara 2,5 timmar. Detta skulle konkurrera med inrikesflyg, som dessutom släpper ut sju gånger mer koldioxid än höghastighetståg.

I Kina är flygbiljetter också dubbelt så dyra som tågbiljetter, med priser på runt 1 800 svenska kronor för flyg och 900 kronor för tåg.

Japan har också stora planer, med den så kallade Chuo Shinkansen-linjen som ska förkorta restiden mellan Tokyo och Osaka från 2,5 timmar till 67 minuter, genom att tågen färdas i 505 kilometer i timmen.

HöghastighetstågKinaSnabbtågTåg
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

