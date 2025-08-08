Forskare löser den mystiska "tåg-tunnelboomen"

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

En innovativ lösning för en säkrare framtid

Nu har forskare från den statligt ägda tågtillverkaren CRRC upptäckt en lovande lösning för att hantera dessa tryckvågor, skriver The Guardian. Genom att placera innovativa ljuddämpande buffertar vid tunnelmynningarna har man lyckats minska chockvågorna med upp till 96 procent.

ANNONS

Buffertarna, som är 100 meter långa, har en porös struktur som, i kombination med porösa beläggningar inuti tunneln, gör att den instängda luften kan sippra ut innan tåget når utgången. Denna teknik fungerar på ett liknande sätt som en ljuddämpare på ett skjutvapen och neutraliserar därmed ‘tunnelboomen’.

Denna upptäckt utlovar betydande förbättringar av säkerheten, minskad bullerstörning och ökad komfort för passagerarna.

Lösningen kommer att testas på Kinas senaste prototyper av magnettåg, som kan uppnå hastigheter på upp till 600 kilometer i timmen.

Maglevtågets återkomst och framtid

Maglevtåg, som använder magnetisk kraft för att sväva över rälsen, introducerades i Kina redan 2004. Tågen som då togs i drift använde tysk teknik från Transrapid och färdades i upp till 460 kilometer i timmen, en hastighet som fortfarande är världsrekord för kommersiella rälsfordon.

Trots den initiala framgången har utvecklingen av Kinas tågnätverk fram till nu fokuserat på konventionella höghastighetståg. Detta har resulterat i världens största nätverk på hela 48 000 kilometer. Nu ser det dock ut som att maglevtågen gör comeback i stor skala.

På utställningsområdet i China National Convention Center. (Foto: CRRC)

Den nya modellen, som lanserades 2021, har ingen mekanisk friktion och erbjuder en betydligt tystare och mjukare resa än konventionella tåg.

ANNONS

Även om inga officiella planer har offentliggjorts, förväntas en framtida linje att koppla samman de två storstäderna Peking och Shanghai. En sådan resa, som idag tar 4,5 timmar med höghastighetståg, skulle då kunna genomföras på bara 2,5 timmar. Detta skulle konkurrera med inrikesflyg, som dessutom släpper ut sju gånger mer koldioxid än höghastighetståg.

I Kina är flygbiljetter också dubbelt så dyra som tågbiljetter, med priser på runt 1 800 svenska kronor för flyg och 900 kronor för tåg.

Japan har också stora planer, med den så kallade Chuo Shinkansen-linjen som ska förkorta restiden mellan Tokyo och Osaka från 2,5 timmar till 67 minuter, genom att tågen färdas i 505 kilometer i timmen.

Missa inte:

Titan-tragedin: En ”toxisk” kultur som ledde till fem personers död. Dagens PS

Det oväntade prisrallyt på gamla hemdatorer. Dagens PS