Trump badar i kryptopengar

Trumps agerande har medfört ett blodband på börserna men själv sitter han säkert.

Presidenten behåller sitt pokerface inför världen när det stormar och faktum är att han drar in rejält med pengar för närvarande, mer per dag privat än under hela den fyraåriga mandatperioden genom sin presidentlön, uppger Dagens Næringsliv.

Pengarna kommer varken från aktier eller fastigheter.

Trump tjänar mycket på krypto

Det handlar om krypto.

Den tillträdande presidenten lanserade kryptovalutan $Trump bara timmar innan han skulle invigas som president, den 20 januari.