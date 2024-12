Kvantdator kan ta över Bitcoin – behöver stängas för underhåll

Kryptovalutor

Goobit gör förlust – trots rusningen i bitcoin

Kryptovalutabolaget Goobit Group, som driver plattformen BTCX, redovisar en förlust för det senaste kvartalet, samtidigt som bitcoinpriset nått historiska höjder. Goobits (börskurs Goobit) försäljning låg på 50,8 miljoner under kvartalet, jämfört med 26,7 miljoner under samma kvartal föregående år. Rörelseförlusten var på 2,9 miljoner, jämfört med 2,2 miljoner samma kvartal 2023. Per den 15 december …