Bilbolaget Tesla vill inte bara erbjuda bilar framförda på el. Nu vill de också förse brittiska hem med energi.
Tesla satsar på elbranschen: Ansökt om licens
Elbilsbolaget Tesla har lämnat in en ansökan till den brittiska energimyndigheten Ofgem om en licens för att kunna erbjuda el till brittiska hem, skriver BBC.
Om det godkänns kan Tesla redan nästa år börja utmana de stora energijättarna på den engelska, skotska och walesiska energimarknaden.
Processen kan ta upp till nio månader att genomföra.
Inte första gången för Tesla
Tesla är mest känt för sina elbilar men faktum är att bolaget också har en solpanelsgren och en avdelning för extern batteriladdning.
Redan i dag driver elbilsbolaget verksamhet i Texas som gör det möjligt för ägare av deras elbilar att ladda sina bilar billigt. Samtidigt betalar man dem för att mata tillbaka överskottsel till elnätet.
Tesla fick faktiskt redan 2020 en licens att producera el i Storbritannien, främst med hjälp av solpaneler. Men man sökte då inte licens för att sälja den elen direkt till konsumenter.
Stora problem för elbilstillverkaren
Draget med att bredda verksamheten från elbilar är inte så svår att förstå om man följt med i utvecklingen för Tesla den senaste tiden.
I just Storbritannien minskade nybilsregistreringen med nästan 60 procent i juli, enligt branschdata. I resten av Europa har det sett likadant ut där registreringen i till exempel Tyskland minskade med 55 procent.
Försäljningen sjönk också med 45 procent på 10 av de största europeiska marknaderna i juli. Enligt många bedömare beror det till viss del på Elon Musks politiska ställningstaganden och tidigare vänskap med USA:s president Donald Trump.
Även i Kina har Tesla tappat marknadsandelar till bland annat kinesiska BYD. Men där är de inte ensamma bland de västerländska tillverkarna. Även Volvo har tappat stort på den överhettade kinesiska elbilsmarknaden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
