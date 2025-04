Bill Gates satsar stort på kärnkraft i Europa

Entreprenören Bill Gates vill gärna ha med fingrarna i många hållbara projekt.

Hans senaste satsning på landets energisektor kan få stor betydelse för den pågående omställningen – och ställa till problem för en av energijättarna.

Bill Gates kliver in

Nu tar Gates kärnkraftsbolag TerraPower det första formella steget in på brittisk mark.

Den 16 april lämnade bolaget in en avsiktsförklaring till Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ), med målet att påbörja den brittiska regulatoriska processen för att godkänna Natrium-tekniken, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Chris Levesque, vd för TerraPower, ser Storbritannien som en nyckelmarknad för bolagets kärnkraftssatsning. (Foto: Elaine Thompson/TT)

“Jag är otroligt glad över att inleda processen med att licensiera Natrium-teknologin i Storbritannien”, säger TerraPowers vd Chris Levesque.

Företaget beskriver detta som ett viktigt steg för att introducera sin teknologi på den internationella marknaden.

Reaktorn är redan under uppbyggnad i Wyoming, USA, och företaget hoppas att projektet där ska bana väg för en global utrullning.

Storbritannien ser nu ut att bli första steget utanför hemlandet.

