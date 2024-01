Elektrisk flygtaxi stöttas av Nasa

VTOL-racet, (vertical take off and landing) är i gång där eldrivna farkoster har nått olika stadier i att sättas i trafik. För amerikanska Archer Aviation lutar det mot att minifarkosten Midnight Aircraft kan lyfta under 2024.

Samarbetar med Nasa

För att det verkligen kommer att ske har Archer Aviation skrivit på ett avtal med Nasa som ska utveckla högpresterande battericeller för eVTOL-flygplan och potentiellt även för rymdfarkoster. Ett batteripaket kommer levereras till flygtaxin Midnight Aircraft som Nasa sedan ska testflyga.

Enligt Archer Aviation är det viktigt att utveckla de bästa batteripaketen så att hela flygtaxi-industrin kan förbättras och så småningom gå över till massproduktion.

“Vi är oerhört stolta över att samarbeta med Nasa, som har varit banbrytande inom eVTOL-industrin för att säkerställa att USA:s ledarskap inom flyg- och rymdindustrin fortsätter i decennier framöver”, säger Archer Aviations grundare Adam Goldstein.

Testa säkerheten

Battericellerna kommer från Taiwan, sätts ihop i Kalifornien, och Nasa kommer sedan tillsammans med Archer Aviation testa cellernas säkerhet, energikapacitet, kraftprestanda och hur de klarar sig under extrema förhållanden, berättar Robb Report.

USA måste se upp för konkurrens från framför allt Kina – där myndigheterna redan har godkänt kommersiella flygtaxitjänster. Just därför är det viktigt att samarbeta för att bli bäst inom området menar Adam Goldstein.

“Många länder runt om i världen utmanar USA i denna nya era av flygning och vårt land riskerar att förlora sin globala ledarställning om vi inte arbetar tillsammans, och banar väg för flygteknologin som kommer gynna alla amerikaner.”

Archer Aviations flygtaxi “Midnight” kan dra nytta av det senaste batteripaketet. (Foto: Archer Aviation)

