Då införs åldersgäns på elsparkcyklar

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Polisen får större befogenheter

Bevakningen av elsparkcyklister utökas och polisen i Finland får ett nytt lagrum där de enklare kan begära utandningsprov för att kolla promillenivån, vilket tidigare inte varit självklart. Vägran kan leda till ytterligare påföljder.

Även vanliga cyklister kan behöva blåsa, även om promillegränsen fortfarande inte gäller dem. Syftet är att stoppa personer som inte är i skick att färdas i trafiken, skriver Yle.

De nya reglerna gäller för elsparkcyklar och elskotrar, inklusive “chopperliknande” elskotrar med breda däck som man sitter på. Det vill säga fordon som vanligtvis har en motoreffekt på upp till 1 000 watt och en maxhastighet på 25 km/h.

De omfattar inte elektriska hoverboards eller elskateboards, som får gå högst 15 kilometer i timmen och därmed tillhör en annan fordonsklass. Inte heller cyklar eller elcyklar med pedaler omfattas.

Elsparkcyklar klassas som cyklar i Sverige

I Sverige klassas elsparkcykar fortfarande som cyklar, så länge de inte överskrider 20km/h och har en motor på högst 250watt, i så fall klassas de som mopeder.

Liksom på cykel ska ungdomar under 15 år använda hjälm och alla rekommenderas att använda hjälm. Fordonen ska framföras på cykelbana, inte på trottoar eller gångbana. Liksom för andra fordon är det både förbjudet och farligt att köra alkoholpåverkad.

Information om vad som gäller finns på Elscooter Sweden.

Riskbeteenden att undvika vid nöjesåkning

Även i Sverige ökar olyckorna, särskilt bland unga. Enligt Transportstyrelsen omkom 5 personer och 4 599 skadades i elsparkcykelolyckor 2024. Det är en ökning med drygt 30 procent jämfört med året innan.

Av dem som skadades är nästan hälften ungdomar under 25 år. En tredjedel av elsparkcykelolyckorna inträffade under helger och hälften inträffade under kvälls- och nattid.

“Och olyckorna i gruppen barn och unga under 18 år har ökat mest jämfört med tidigare åren, det är en oroande utveckling”, säger Khabat Amin, statistiker vid Transportstyrelsen.

Men än är inga skärpta lagar modell Finland på gång.

Generellt gäller sunt förnuft och att undvika riskbeteende. En studie från Chalmers, där forskare samlat in data från 7000 resor med elparkcykel, visar tydligt hur förarens beteende ökar risken för att råka ut för olyckor. Extra utsatta är de som “nöjesåker”.

Risken att drabbas av olyckor är störst vid nöjesåkning, visar stude från Chalmers. Foto: Fredrik Sandberg TT

Att köra med bara en hand på styret ger sex gånger högre olycksrisk. Att åka tillsammans i grupp, eller att använda mobiltelefon under färden, tredubblar risken. Även erfarenhet påverkar.

“Risken att bli inblandad i en olycka är allra störst den första gången man kör. För den som har kört under fem gånger är risken fortfarande mer än dubbelt så hög”, säger Marco Dozza, professor i aktivt säkerhets- och trafikantbeteende vid Chalmers.



Forskarna ser också ett problem med förare som avsiktligt krockar eller orsakar risksituationer vid färd, vilket utmärker det Dozza kallar “nöjeskörning” med elsparkcyklar.

Åldersgräns och skärpt promillekontroll kanske vore en idé ändå.

