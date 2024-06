AI får anställda att känna sig lata

Snowden: Hämma inte AI – det kan gå illa

Visselblåsaren Edward Snowden varnar för att regeringar och företag som försöker ta kontrollen över artificiell intelligens, AI, kan skapa problem. ”Vi bevittnar födelsen av en helt ny teknologi och redan nu ser vi att varulvarna börjar cirkulera”, sade Edward Snowden via videolänk, när han under onsdagen deltog i den just nu pågående SuperAI-konferensen i Singapore. …