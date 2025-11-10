Dagens PS
Teknik

AI bleknar i jämförelse med morgondagens superdatorer

kvantdatorer
Kvantdatorer tros bli betydligt mer kraftfulla än dagens varianter, vilket kommer med vissa utmaningar. (Foto: Joakim Ståhl/SVD/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

AI får börsen att skjuta i taket i USA, men det kanske borde talas om ett ännu större paradigmskifte. Det handlar om kvantdatorer som kan förändra techvärlden i grunden.

Kvantteknike har länge betraktas som framtidens vetenskapliga genombrott.

Nu blir den mindre framtid och mer nutid i och med att med att den tar plats i teknikdebatten bredvid artificiell intelligens.

Trots att AI dominerar rubrikerna pekar flera nya genombrott på att kvantteknik kan få minst lika stor – eller till och med större – påverkan på samhället och ekonomin, skriver BBC.

Techjättarna satsar rejält

Att förklara hur kvantteknik fungerar är inte helt enkelt. Kort sagt bygger den på fysikens mest komplexa principer, där partiklar kan befinna sig i flera tillstånd samtidigt.

Det möjliggör datorer med en beräkningskraft som vida överstiger dagens superdatorer. Teknikjättar som Microsoft och Google satsar stort på området, samtidigt som specialiserade bolag som Quantinuum och IonQ växer snabbt.

Trots framsteg befinner sig tekniken ännu i sin linda. Runt 200 kvantdatorer finns globalt, och systemen kräver extremt låga temperaturer och vibrationsfria miljöer.

Kan påverka vetenskapen

Forskare testar material som syntetiska diamanter för att göra datorerna mer stabila och mindre beroende av laboratorieförhållanden.

De potentiella användningsområdena är omfattande.

Inom medicin tros kvantdatorer en dag kunna simulera molekylstrukturer i rasande fart, vilket skulle kunna påskynda utvecklingen av läkemedel och skapa grunden för individanpassad medicin.

Finns en oro för nackdelarna

Inom industrin kan tekniken optimera allt från produktionen av gödsel till flygplanslastning, med lägre energiförbrukning och effektivare resursanvändning som följd.

Inom energisektorn undersöks hur kvantalgoritmer kan användas för att styra elnät mer effektivt och minska risken för strömavbrott.

Samtidigt växer oron för kvantteknikens baksidor.

Kan troligen dekryptera data

När datorerna når tillräcklig prestanda riskerar dagens krypteringssystem att bli värdelösa, vilket skulle öppna för att enorma mängder lagrad data kan dekrypteras i efterhand.

Säkerhetsforskare varnar för att stater redan samlar in krypterad information i väntan på den dagen – kallad ”Q-day” – då kvantdatorer klarar av att knäcka koderna.

Väntas vara värd många miljarder

Marknaden för kvantteknik uppskattas kunna vara värd uppemot 100 miljarder dollar inom tio år, men vägen dit är osäker.

För att tekniken ska nå sin fulla potential krävs fortsatt forskning, kraftfullare maskiner och robusta metoder för att hantera fel som uppstår i de känsliga kvantprocesserna, menar experter.

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

