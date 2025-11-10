AI bleknar i jämförelse med morgondagens superdatorer

Kvantteknike har länge betraktas som framtidens vetenskapliga genombrott.

Nu blir den mindre framtid och mer nutid i och med att med att den tar plats i teknikdebatten bredvid artificiell intelligens.

Trots att AI dominerar rubrikerna pekar flera nya genombrott på att kvantteknik kan få minst lika stor – eller till och med större – påverkan på samhället och ekonomin, skriver BBC.

Techjättarna satsar rejält

Att förklara hur kvantteknik fungerar är inte helt enkelt. Kort sagt bygger den på fysikens mest komplexa principer, där partiklar kan befinna sig i flera tillstånd samtidigt.

Det möjliggör datorer med en beräkningskraft som vida överstiger dagens superdatorer. Teknikjättar som Microsoft och Google satsar stort på området, samtidigt som specialiserade bolag som Quantinuum och IonQ växer snabbt.

Trots framsteg befinner sig tekniken ännu i sin linda. Runt 200 kvantdatorer finns globalt, och systemen kräver extremt låga temperaturer och vibrationsfria miljöer.