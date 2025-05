Absurt maktskifte: Trump sparkar toppchef mitt i AI-striden

President Donald Trump har skapat politisk turbulens genom att avskeda Shira Perlmutter, chefen för det amerikanska upphovsrättskontoret. Avskedandet, som rapporterats av CBS News och Politico, har väckt starka reaktioner från demokraterna, som ser det som ett oacceptabelt maktmissbruk.

Demokratisk kritik

Representanten Joe Morelle, den ledande demokraten i representanthusets förvaltningskommitté, beskriver Trumps agerande som ett “fräckt, aldrig tidigare skådat maktövertagande utan rättslig grund”. Morelle menar att det inte är en slump att avskedandet skedde strax efter att Perlmutter vägrat att godkänna Elon Musks försök att använda stora mängder upphovsrättsskyddat material för att träna AI-modeller.

Joe Morelle, den ledande demokraten i representanthusets förvaltningskommitté. (Foto: John McDonnell/AP/TT)

“Register Perlmutter är en patriot, och hennes tid har fört upphovsrättskontoret in i 2000-talet genom att omfattande modernisera dess verksamhet och sätta globala standarder för skärningspunkten mellan AI och immateriella rättigheter”, säger Morelle i ett uttalande på The Committee on House Administration.