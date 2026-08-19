160 000 bilägare drabbade av rysk hackerattack

Då fick hackarna tag på hundratals gigabyte av dokument, och hemliga affärsuppgifter tillhörande bland annat Apple och Tesla läckte ut på Darknet.

”Tyvärr vet vi inte vad som hände”

Nu skriver norska nyhetskällor om en rysk hackerattack som drabbat ett av landets större IT-bolag.

Enligt Aftenposten är det det norska bolaget Cars software som drabbats. Företaget levererar mjukvarulösningar till många av Norges bilhandlare och -verkstäder.

Exakt vad som hänt är man inte säker på, en talesperson för företaget konstaterar:

”Tyvärr vet vi inte vad som hände.”

Men vissa misstankar riktas åt ett misstag som kan ha skett för ett decennium sedan.

Läckan sägs ha kommit från en tio år gammal säkerhetskopia – och nu kan uppemot 160 000 bilägares uppgifter ha hamnat i fel händer, främst gäller det namn och telefonnummer.

Både polisen och den norska dataskyddsmyndigheten har underrättats, och ärendet har anmälts. Cars Software har tagit in Telenor Cyberdefence för att utreda händelsen och fått extern hjälp för att täppa till det misstänkta säkerhetshålet.