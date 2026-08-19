Ryska hackers ska ha tagit sig in i mjukvaruföretaget Cars softwares arkiv och fått tag på personuppgifter till norska bilägare.
160 000 bilägare drabbade av rysk hackerattack
Hackerattacker från skurkaktiga organisationer och länder som opererar på fel sida av lagen verkar bli allt vanligare.
Dagens PS har tidigare rapporterat om när bland annat den indiska megakoncernen Tatas elektronikdivision fick besök av hackergruppen World Leaks.
Då fick hackarna tag på hundratals gigabyte av dokument, och hemliga affärsuppgifter tillhörande bland annat Apple och Tesla läckte ut på Darknet.
”Tyvärr vet vi inte vad som hände”
Nu skriver norska nyhetskällor om en rysk hackerattack som drabbat ett av landets större IT-bolag.
Enligt Aftenposten är det det norska bolaget Cars software som drabbats. Företaget levererar mjukvarulösningar till många av Norges bilhandlare och -verkstäder.
Exakt vad som hänt är man inte säker på, en talesperson för företaget konstaterar:
”Tyvärr vet vi inte vad som hände.”
Men vissa misstankar riktas åt ett misstag som kan ha skett för ett decennium sedan.
Läckan sägs ha kommit från en tio år gammal säkerhetskopia – och nu kan uppemot 160 000 bilägares uppgifter ha hamnat i fel händer, främst gäller det namn och telefonnummer.
Både polisen och den norska dataskyddsmyndigheten har underrättats, och ärendet har anmälts. Cars Software har tagit in Telenor Cyberdefence för att utreda händelsen och fått extern hjälp för att täppa till det misstänkta säkerhetshålet.
Därför vill hackers åt dina uppgifter
Cybersäkerhetsföretaget F-Secure skriver om de fem främsta anledningarna till varför hackers vill åt din information och dina uppgifter:
- Hackare säljer stulen data
Stulen personlig information säljs ofta på Darknet till andra kriminella, som använder den för bland annat bedrägerier, utpressning och kapade konton.
- Personuppgifter möjliggör identitetsstölder
Namn, adresser och kortuppgifter kan användas för att handla, ta lån eller begå skattebedrägerier i offrets namn.
- Inloggningar används för att kapa konton
Stulna lösenord kan ge hackare tillgång till konton med betalningsuppgifter, vilket kan leda till ekonomiska förluster och identitetsstöld.
- Data används för nätfiske och utpressning
Med personlig information kan hackare lura offer att lämna ut ännu känsligare uppgifter eller använda informationen för utpressning.
- Företag kan också drabbas
Stulen information kan användas för att lura anställda, genomföra falska betalningar eller ta sig in i företagens nätverk. Data kan även stjälas för spionage eller säljas vidare.
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