Sverige skickar blandade ekonomiska signaler

Svenska företag sålde mindre under andra kvartalet

Nya siffror visar att försäljningen sjönk något för svenska företag under april och maj. De flesta företagen ser fortfarande positivt på framtiden. Året började bra för svenska företag, under första kvartalet ökade försäljningen med 1,4 procent under jämfört med samma period 2023. Även relativt fjärde kvartalet 2023 ökade vår BNP med 0,7 procent under det …