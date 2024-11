Tusentals miljarder ska kontrolleras av "vanliga" norrmän

Profiler

Mark Zuckerberg gör kärlekslåt till frun

Mark Zuckerberg, Facebooks skapare och i dag vd för moderbolaget Meta, debuterar som skivartist. Business Insider berättar att Mark Zuckerberg gjort en egen, långsammare version av 2000-talsklassikern "Get Low" tillsammans med T-Pain, som slog igenom under samma era som den då aktuella hitlåten. T-Pain var emellertid inte inblandad i "Get Low" när låten spelades som …