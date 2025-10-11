Författaren: "Om fem till tio år kanske du har en giraff som kollega"

“Vi har missat dialogen med naturen. Men nu när planeten börjar få nog av vår dumhet behöver vi återförenas med den”, säger författaren Stefan Engeseth.

Med nya verktyg från AI-världen väcks tanken att vi faktiskt kan börja tolka djurens och växternas språk. Forskning pågår bland annat för att förstå valars kommunikation, förutse skogsbränder via fåglar och tolka signaler från tomatplantor om vattenbehov.

“Skulle vi kunna prata med djur och växter skulle vi kunna hitta kunskap som hjälper oss återställa ekosystemet. Planeten skulle kunna bli ett paradis igen”, säger han.

Inte bara AI – svenska exempel visar vägen

Tekniken är inte längre en dröm. Svenska bolaget Flox har utvecklat system som med ljud skrämmer bort älgar från tågräls och fåglar från flygfält. Företaget Sonic Flora låter växter berätta när de behöver vatten, vilket kan revolutionera jordbruket.

“Det finns redan exempel i Sverige där AI används för att skapa dialog med naturen. Det här handlar inte om flum, det handlar om innovation och överlevnad”, säger Engeseth.

Han ser framför sig en framtid där vi inte bara kommunicerar med djur, utan samarbetar. “Om fem till tio år kanske du har en giraff som programledarkollega”, säger han skämtsamt men allvarligt.

En ny syn på intelligens

Kopplingen mellan mänsklig dumhet och naturens visdom är central i Engeseths resonemang. Han tror att vi måste överge idén om oss själva som den högsta intelligensen – och börja lära av andra arter.

ANNONS

“Vi har åtta miljoner djurarter – men vi kan bara prata med en. Det har gjort oss otroligt sårbara”, säger han.

På frågan om vad detta kan innebära för mänsklighetens framtid är svaret tydligt:

“Vi kommer få en blomstrande framtid om vi lär oss lyssna. Naturfolken har förstått det här länge. Nu är det vår tur.”