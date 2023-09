Unika skolan som skapar framtidens produkter 

Dagen har just startat på Dyson Institute of Engineering and Technology och studenterna rör sig i en strid ström – från de futuristiska boxarna som utgör bostäderna i Dyson Institute Village, till de stora och moderna lokalerna där framtidens teknik skapas.



Universitetet grundades 2017, efter att uppfinnaren James Dyson insett att Storbritannien kommer att stå inför ett stort underskott av ingenjörer de kommande åren. Eleverna som antagits till privatskolan – år 2020 var det 40 stycken – ska vända trenden, och de är alla där tack vare Dysons snilleblixt inom dammsugarteknik.

Unik på marknaden

Dyson V15s Detect Submarine, en dammsugare som gör städningen mer effektiv än någonsin tack vare sina unika detaljer. (Foto: Dyson).

1993 presenterade James Dyson den banbrytande dammsugarmodellen DC01, efter över 5000 skapade prototyper. DC01 var unik på marknaden tack vare den cykloniska separationen som tog upp dammet mer effektivt, och eftersom dammsugaren inte krävde någon påse utan samlade dammet direkt i en behållare.

Modellen blev en omedelbar succé, då den blev Storbritanniens mest sålda dammsugare någonsin, och lade grunden till företaget Dyson som det ser ut idag.

Efter decennier av framgångar ville James Dyson ge något tillbaka till samhället som fostrade honom. För att ta arvet från brittisk innovationskraft – som varit Dysons stora inspirationskälla från barndomen – vidare grundade han därför sitt institut. Redan från dag ett är eleverna Dyson-ingenjörer, som tre dagar i veckan jobbar med att utveckla framtidens hushållsprodukter.



En sådan är Dyson V15s Detect Submarine, en dammsugare som gör städningen mer effektiv än någonsin tack vare sina unika detaljer.