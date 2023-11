Testföraren: ”Den bästa elbilen jag någonsin testat”

Att BMW lever upp till sin vision – körglädje – kan hon nu skriva under på.



”Det här är den bästa elbilen jag någonsin har testat!”, utbrister Annette Rosencreutz efter en dag bakom ratten på nya BMW i5 M60 xDrive.

Hundratals ansökningar om att bli exklusiv testförare

Att senaste medlemmen i den elektrifierade 5-serien har varit efterlängtad är knappast en överdrift. När Dagens PS under hösten efterlyste en testförare som under en dag skulle få stifta bekantskap med BMW:s senaste elbil fick vi på kort tid in hundratals intressenter.

Den lyckliga vinnaren av provkörningen blev Annette Rosencreutz, grundare av konsultbolaget Brandflight – 4DBranding som i över 30 år hjälpt både svenska och internationella bolag med varumärkesstrategi och strategisk kommunikation.

”Elegant och mäktigt intryck”

Annette är en van elbilsförare som direkt när hon såg Dagens PS efterlysning kände att “den här bilen måste jag testa”:

”Jag har kört elbil sedan 2017 och nu är det bara elbilar som gäller för mig. Eftersom jag hade läst om nya i5-modellen nappade jag direkt, det är ju väldigt kul att köra en riktigt bra bil”, berättar hon.



I garaget under BMW:s huvudkontor utanför Stockholm möter vi vår bil för dagen, BMW i5 M60 xDrive. Den ikoniska njurgrillen har i tillvalet M Sport Pro ett LED-ljus som går under benämningen ”iconic glow” (ingår i M60 xDrive), något som i kombination med den M-trimmade karossen direkt fångar Annettes uppmärksamhet.

”Bilen ger ett väldigt elegant och mäktigt intryck”, säger hon med en förväntansfull ton.

”Visst har den ett sportläge?”

Vi har knappt kommit ut på E18 innan Annette vill testa precis hur kraftfull bilen är.



”Visst har den ett sportläge?”, frågar hon Jani Eriksson, BMW:s produktchef som agerar guide under provkörningen. Kupén skiftar färg från blått till rött när kapaciteten i BMW i5 M60 xDrive släpps fri.

Responsen är omedelbar när Annette trycker ner gaspedalen. De Hans Zimmer-komponerade ljudeffekterna sjunger i våra öron samtidigt som vi pressas bakåt i de exklusiva veganläderklädda sätena.

Trots att vi är ute på motorvägen – och mjuk jazz strömmar ur högtalarna – är samtalstonen lågmäld. Bilens robusta konstruktion minimerar vägljudet, vilket bidrar till premiumkänslan i kupén. På den välvda skärmen framför Annette visas vägen till vårt nästa stopp: Lunch på idylliska Såstaholm Herrgård.

Framme vid dagens lunchstopp – idylliska Såstaholm Herrgård. (Foto: Tobias Lundgren)

Hon hjälper multinationella företag

Över en delikat bakad fläsksida berättar Annette om hur hon blev personen som multinationella företag ringer när det är dags för en rebranding.



”Mitt mål med karriären har alltid varit att jobba internationellt och bygga ett nätverk. Det var troligtvis därför jag tidigt lärde mig tyska, franska och engelska flytande.”



I slutet av 90-talet startade hon Brandflight, tillsammans med exmaken Thomas Gad, som gick bort i cancer 2016. Under IT-boomen i Sverige hjälpte de bolag med att hitta sin unika röst, för att sticka ut i bruset. När bubblan sprack riktade de blickarna internationellt med kontor i Sverige, USA, England och Tyskland.

Varför är det så viktigt att ha en tydlig identitet som företag?



”Dels är det viktigt ur ett konkurrensperspektiv. Företag som har en tydlig identitet har alltid ett försprång. Sedan blir bolaget mer effektivt när alla jobbar mot något gemensamt. Det är särskilt viktigt om något går fel. I stället för att gömma sig kan man vara ärlig och öppen både internt och externt. Där kan man verkligen vinna över kunder och göra dem mer lojala, genom att involvera dem och visa att man faktiskt har en ideologi där man bryr sig om slutkunden.”

Men hur lyckas man egentligen förankra en sådan identitet i ett stort bolag?



”Ta BMW som exempel. De har en väldigt stark företagskultur, där budskapet ‘körglädje’ genomsyrar verksamheten. Att körupplevelsen är det som prioriteras främst märks direkt man sätter sig i en BMW.”



Vad kan konsekvenserna bli om ett företag inte lyckas branda sig på rätt sätt?

”Ytterst handlar det om överlevnad, särskilt i dåliga ekonomiska tider. Starka varumärken är alltid bra i lågkonjunktur och de som har varit otydliga blir utslagna. I en marknad där det finns mycket pengar överlever alla, men i tyngre tider överlever de som har varit bäst på branding.”

Boostläget aktiverar samtliga 601 hästkrafter och vridmomentet höjs från 795 till 820 nM under 10 sekunder. (Foto: Tobias Lundgren)

0-100 på 3,8 sekunder

Lunchen är över och vi rullar vidare längs småvägarna i Täby. Bakom en kurva dyker plötsligt en ökänd orange triangel upp rakt framför oss. Jani Eriksson ser sin chans att visa vad BMW i5 M60 xDrive har under huven:

”Annette, håll in spaken på vänster sida om ratten i två sekunder”, uppmanar han.

Plötsligt börjar displayen att lysa klarblått. Boostläget aktiverar samtliga 601 hästkrafter och vridmomentet höjs från 795 till 820 nM under 10 sekunder. Det kittlar i magen när vi susar förbi a-traktorn i ett ekipage som gör 0-100 på blott 3,8 sekunder. Från förarsätet hör man Annette jubla:

”Vilket kraftpaket den är! Jag tycker om att den även är stadig och känns trygg. Andra bilar jag har testat kan lätt ge en ”fladdrig” känsla. Och den är väldigt tyst. När man åker långt – som när jag och sambon kör ner till vår gård i Sörmland på helgerna – är komforten väldigt viktig”, berättar hon.

Annette Rosencreutz tackar Jani Eriksson för en upplevelserik dag med BMW i5 M60 xDrive. (Foto: Tobias Lundgren)

I skymningen anländer vi till Annettes bostad på Östermalm. En sprudlande glad brandingexpert kliver ur bilen och tackar Jani Eriksson för turen.



Innan hon kliver in genom portarna ger hon ett slutgiltigt utlåtande om BMW i5 M60 xDrive.



”Den bästa elbilen jag någonsin har testat. Hög komfort, exklusiv känsla i kupén, ett kraftpaket som ger väldigt mycket körglädje. Nu vann jag ju en upplevelse, kan man få vinna den här bilen nästa gång?”, säger hon och vinkar adjö till den nya favoritbilen.

Fakta: Annette Rosencreutz

Ålder: “60-talist, vi nöjer oss så!”

Familj: Sambo

Gör: Driver konsultbyrån Brandflight – 4DBranding, för varumärkesstrategi och strategisk kommunikation i Sverige och internationellt.

Bor: ”Östermalm, helgerna spenderar vi på gården utanför Mariefred”Intressen: Jakt (”Vi jagar nästan varje helg när det är säsong”), vinimport (”Tycker om lagrad champagne och äldre Bordeaux-viner”), resor (”Favoritresorna är en jakt- och vinterresa till Bajkalsjön i Sibirien och en sommarresa i Mongoliet med jeep och till häst”), konst.

Det här är BMW i5 M60 xDrive

Effekt i kW (hk): 442 (601)

Vridmoment i Nm: 795 (820 i boostläget)

Växellåda: Automatisk

Driftsätt: Fyrhjulsdrift

0-100: 3,8 sekunder

Maxhastighet: 230 km/h

Elektrisk förbrukning blandad körning (WLTP): 20,6 – 18,2 kWh/100km

Räckvidd (WLTP): 455-516 km

Batterikapacitet: 81,2 kWh

Max. laddeffekt AC/DC: 11/205 kW

Laddningstid DC 10-80%: 30h

Laddningstid AC 0-100%: 4,25h

