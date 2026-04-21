Stark efterfrågan på försvarsteknik – tar in kapital

Det skapar ett läge där nya aktörer kan ta position.

– Vi ser en väldigt stark efterfrågan på investeringar just nu, särskilt kopplat till Ukraina, säger VD Jonas Malmgren.

Stark pipeline – vill kunna agera snabbare

Bolaget befinner sig i ett läge där inflödet av investeringsmöjligheter ökar, både på kort och längre sikt.

– Vi har många intressanta case framför oss under 2026. Då blir det naturligt att ta in mer kapital för att kunna fortsätta investera och även gå in med större belopp än tidigare, säger Malmgren.

En del av affärsmodellen bygger på att komma in tidigt i bolag – ibland innan de ens gått ut i en öppen kapitalrunda.

– Vi får direktkontakt med bolag som söker kapital. Det är affärer som många andra aldrig ser, säger Malmgren.

Exponering mot en sektor i förändring

Enligt Malmgren är en viktig drivkraft att många investerare i dag är underviktade mot försvarssektorn.

– Under lång tid har många fonder exkluderat försvar. Det som finns kvar i portföljer är ofta stora, traditionella bolag. Däremot är det få som har exponering mot den nya teknikutvecklingen.

Det är just där bolaget fokuserar sina investeringar.

Snabb teknikutveckling – drönare i centrum

Sedan 2025 är inriktningen helt mot försvarsteknik, med särskilt fokus på den snabba utvecklingen i Ukraina. Drönarteknik och närliggande system är det tydligaste tillväxtområdet just nu.

– Drönare dominerar slagfältet. Men det handlar inte bara om själva drönarna, utan hela ekosystemet runt omkring som styrsystem, sensorer och övervakning, säger Malmgren.

Utvecklingstakten har samtidigt accelererat kraftigt.

– I vissa fall har vi gått från månader till veckor. Det kan handla om bara några dagar från feedback i fält till en uppdaterad produkt, säger Malmgren.

Kapitalet går till nya investeringar

Den pågående emissionen är främst tänkt att finansiera nya affärer, snarare än att stötta befintliga innehav.

– Våra portföljbolag har redan tagit in kapital i egna rundor. Det gör att vi kan fokusera på nya investeringar där vi ser potential, förklarar Malmgren.

Bolaget har i dag en aktiv pipeline av case som väntar på beslut.

Möjlighet att skala upp ytterligare

Om emissionen blir övertecknad öppnar det för fler alternativ.

– Då kan vi gå in i större rundor eller hjälpa bolag att skala internationellt, till exempel genom att bygga upp produktion utanför Ukraina, säger Malmgren.