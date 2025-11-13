Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Hjärtat av Europa – från soldäck

Du börjar i München, fortsätter till Passau och kliver ombord på MS VIVA TWO – ett fartyg så modernt att man halvt förväntar sig att det ska prata med en. Hybridteknik, miljösnälla lösningar och utsikt från golv till tak över varje böljande vinrad, borg och by längs Donaus stränder.

Redan första kvällen står besättning och välkomstdrink redo. Du har knappt hunnit dra upp dragkedjan på kabinväskan innan fartyget glider ut i kvällssolen, som om det hade väntat på dig.

Budapest är lika delar dramatik och termalbad, ett slags kontrollerad extas vid Donau.

ANNONS

Tre huvudstäder, tre temperament

Det är en resa i åtta akter. Och som alla bra berättelser börjar den i en dal.

Wachaudalen, för att vara exakt – vinrankornas egen Broadway, kantad av medeltidsslott, tysta byar och en känsla av att du borde ha tagit med dig en poet.

Dag tre når du Wien. Staden som älskar både opera och schnitzel lika mycket som svenskar älskar att klaga på vädret. Här väntar kaffe, kultur och kejsarhistoria.

Budapest dag fyra är dramatisk, hetsig och vacker, lite som att dejta en skådespelare. Och Bratislava är charmig och rak på sak – Donauversionen av en modern småstad med själ.

Ombord på MS VIVA TWO är tempot så njutbart långsamt att du plötsligt inser att du inte saknar wifi. (Det finns förstås wifi.)

Fartyget – mer flytande boutiquehotell än båt

MS VIVA TWO är nytt, elegant och omedelbart beroendeframkallande. Restaurangerna serverar både lokala klassiker och internationella rätter värdiga en stjärna eller två. Dryck i bar och restaurang ingår. Minibaren är laddad. Rituals-produkter står uppställda i badrummet. Allt andas vuxen lyx – men utan att slå över i något stelt.

Underhållningen? Pianobar, matlagningsdemo, livemusik och quiz. Aktiviteterna? Hyrcyklar i land, golf på däck och bubbelpool. Kropp & själ? Gym, spa, bastu, ångbad och massager.

ANNONS

Det enda som inte ingår är ursäkten du kommer behöva när du berättar att du redan bokat nästa kryssning.

Nere i matsalen förstår man poängen med trerätters – den är att man först då kan fundera på efterrätten.

Vem leder resan

Färdledare är välrenommerade Ulf Isaksson – trygg, kunnig och med den där lågintensiva auktoriteten som får en hel grupp att följa efter som små ankor.

Priset – och hur du får din Perfect Weekend-rabatt

Allt nedan ingår i priset:

Flyg t/r med 1 incheckat bagage

Transfer t/r

7 nätter ombord

Frukostbuffé, trerättersluncher och middagar

Fria drycker i bar och restaurang

Kaffe/te dygnet runt

High tea med scones och choklad

Minibar

Mousserande i hytten

Skönhetsprodukter

Dricks

WiFi

Svensk färdledare

Rabatten får du genom att boka och sedan mejla till: [email protected] eller ringa 0700-34 00 00. Säg att du är Perfect Weekend-läsare. Mer behövs inte.

ANNONS

Wien glittrar som en kejsarstad i vårsolen, och du förstår plötsligt varför Mozart aldrig flyttade härifrån.

Perfect Weekend Guide: Flodkryssningen som gör dig lyckligare

Resdatum: 23 maj 2026

Pris från: 29 995 kronor per person i utsideshytt

Fartyg: MS VIVA TWO (2023, 190 gäster, 52 besättning)

Avreseflyg: Stockholm eller Köpenhamn

Resans höjdpunkter: Wachaudalen, Wien, Budapest, Bratislava

Passar för: Alla som drömmer om Europa, klassisk kultur och en resa där pulsen går ned men njutningen går upp.