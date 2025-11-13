Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns som en mild chockterapi i slow travel.
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Och ja – det ingår en rabatt exklusivt för våra läsare. Du aktiverar den genom att boka och sedan mejla till adressen som finns längst ned i artikeln.
Resdatumet är 23 maj 2026 och priset börjar på 29 995 kronor per person i utsideshytt. Flyg finns från både Stockholm och Köpenhamn. Resten löser de, bara du dyker upp.
BOKA MIG PÅ DENNA UNDERBARA FLODKRYSSNING HÄR!
Hjärtat av Europa – från soldäck
Du börjar i München, fortsätter till Passau och kliver ombord på MS VIVA TWO – ett fartyg så modernt att man halvt förväntar sig att det ska prata med en. Hybridteknik, miljösnälla lösningar och utsikt från golv till tak över varje böljande vinrad, borg och by längs Donaus stränder.
Redan första kvällen står besättning och välkomstdrink redo. Du har knappt hunnit dra upp dragkedjan på kabinväskan innan fartyget glider ut i kvällssolen, som om det hade väntat på dig.
Tre huvudstäder, tre temperament
Det är en resa i åtta akter. Och som alla bra berättelser börjar den i en dal.
Wachaudalen, för att vara exakt – vinrankornas egen Broadway, kantad av medeltidsslott, tysta byar och en känsla av att du borde ha tagit med dig en poet.
Dag tre når du Wien. Staden som älskar både opera och schnitzel lika mycket som svenskar älskar att klaga på vädret. Här väntar kaffe, kultur och kejsarhistoria.
Budapest dag fyra är dramatisk, hetsig och vacker, lite som att dejta en skådespelare. Och Bratislava är charmig och rak på sak – Donauversionen av en modern småstad med själ.
BOKA MIG PÅ DENNA UNDERBARA FLODKRYSSNING HÄR!
Fartyget – mer flytande boutiquehotell än båt
MS VIVA TWO är nytt, elegant och omedelbart beroendeframkallande. Restaurangerna serverar både lokala klassiker och internationella rätter värdiga en stjärna eller två. Dryck i bar och restaurang ingår. Minibaren är laddad. Rituals-produkter står uppställda i badrummet. Allt andas vuxen lyx – men utan att slå över i något stelt.
Underhållningen? Pianobar, matlagningsdemo, livemusik och quiz. Aktiviteterna? Hyrcyklar i land, golf på däck och bubbelpool. Kropp & själ? Gym, spa, bastu, ångbad och massager.
Det enda som inte ingår är ursäkten du kommer behöva när du berättar att du redan bokat nästa kryssning.
BOKA MIG PÅ DENNA UNDERBARA FLODKRYSSNING HÄR!
Vem leder resan
Färdledare är välrenommerade Ulf Isaksson – trygg, kunnig och med den där lågintensiva auktoriteten som får en hel grupp att följa efter som små ankor.
Priset – och hur du får din Perfect Weekend-rabatt
Allt nedan ingår i priset:
Flyg t/r med 1 incheckat bagage
Transfer t/r
7 nätter ombord
Frukostbuffé, trerättersluncher och middagar
Fria drycker i bar och restaurang
Kaffe/te dygnet runt
High tea med scones och choklad
Minibar
Mousserande i hytten
Skönhetsprodukter
Dricks
WiFi
Svensk färdledare
Rabatten får du genom att boka och sedan mejla till: [email protected] eller ringa 0700-34 00 00. Säg att du är Perfect Weekend-läsare. Mer behövs inte.
Perfect Weekend Guide: Flodkryssningen som gör dig lyckligare
Resdatum: 23 maj 2026
Pris från: 29 995 kronor per person i utsideshytt
Fartyg: MS VIVA TWO (2023, 190 gäster, 52 besättning)
Avreseflyg: Stockholm eller Köpenhamn
Resans höjdpunkter: Wachaudalen, Wien, Budapest, Bratislava
Passar för: Alla som drömmer om Europa, klassisk kultur och en resa där pulsen går ned men njutningen går upp.
BOKA MIG PÅ DENNA UNDERBARA FLODKRYSSNING HÄR!
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
