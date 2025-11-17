Dagens PS
Svenskar flyr till Spanien och singlar stängs ute 

Svenskar flyr till Spanien och singlar stängs ute
Avståndet mellan Sverige och Spanien har krympt. Samtidigt ser det mörkt ut för singlarna på bostadsmarknaden (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Fler svenskar lämnar Sverige för sol och distansliv i Spanien. Samtidigt visar nya siffror att singlar nästan är helt utestängda från att köpa hus i Sverige.

I veckan har både drömmar om ett liv i solen och tuffa ekonomiska verkligheter för singelhushåll fångat läsarnas intresse. 

Samtidigt har miljonärerna känt sig olyckliga medan amerikanerna går i pension – flera gånger om.  

Nedan sammanfattar vi några av veckans mest lästa, privatekonomiska nyheter.

Avståndet mellan Sverige och Spanien har “krympt”

Spanien fortsätter locka svenskar. Intresset har exploderat, med en ökning på 115 procent i sökningar på spanska bostäder mellan oktober 2024 och januari 2025. 

Samtidigt beskriver Bjurfors en ny trend: Det är inte längre bara pensionärer som lämnar Sverige för livet i värmen. En ny våg av svenskar söker sig söderut. 

“Vi ser en förskjutning på den spanska bostadsmarknaden”, säger Irja Amolin, vd på Bjurfors, och fortsätter: “Nu möter vi lika ofta barnfamiljer som vill byta mörker mot solljus eller unga par som jobbar på distans och vill ha mer livskvalitet”.

Läs vidare här: Nu har avståndet mellan Sverige och Spanien krympt. Dagens PS

Singlar nästan utestängda från husköp

I veckan kunde en ny analys från Hemnet visa att en vanlig singelköpare bara klarar husköp i två svenska kommuner: Sundsvall och Borlänge.

Medianlönen på 37 000 kronor i månaden ger ett köputrymme på cirka 2,4 miljoner – långt under prisnivåerna i majoriteten av landets kommuner.

“Det är väsentligt svårare som ensam låntagare jämfört med om man är två som köper bostaden tillsammans”, konstaterade Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Dessutom pekar nya prognoser på att bostadspriserna väntas fortsätta stiga. 

Läs mer: Bara två kommuner kvar – så illa är det för singelköpare. Dagens PS

Bekymrad kvinna som funderar över bostadsekonomi. Enligt Hemnet klarar singlar husköp bara i två kommuner.
Hemnets analys visar: Singlar har råd med hus bara i Sundsvall och Borlänge. (Foto: Canva)

Så sparade hon sig till en lyxig pension – utan hög lön

Karin Sjöblom började spara småsummor redan på 80-talet via allemansfonder. I dag, vid över 90 års ålder, lever hon drömmen.

“Jag har aldrig köpt en latte i hela mitt liv”, berättar hon. 

Karins liv visar att det går att skapa guldkant med planering och långsiktiga investeringar. Hon började med små belopp, lät tiden arbeta och byggde sitt eget ekonomiska skyddsnät.

Hennes aktiestrategi är enkla och stabila bolag, spridning på tio aktier samt globalfond. Favoriten genom åren? Nokia – en aktie som enligt henne finansierade en hel resa till Australien.

Mer om detta: Lyxig pension utan hög lön – så gjorde hon. Dagens PS

Miljonär med över en miljon dollar – men tom inombords

37-årige Jack från Oregon är skuldfri, har sparat sig till ekonomisk frihet och befinner sig på så kallad “Baby Step 7”.

Ändå känner han att han “nästan arbetar för ingenting”. 

“Jag kämpar med en känsla av syfteslöshet nu”, säger han. “Att skriva checkar till välgörenhet ger mig inte den tillfredsställelse jag trodde det skulle göra”.

Läs mer här: Miljonär och olycklig: “Jag arbetar för ingenting”. Dagens PS

Ny trend: Mini-pension

Vi avslutade veckan med mini-pensioner, något var tredje amerikan planerar att genomföra under sin livstid. 

“Det är egentligen mindre en fråga om pengar och mer om psykologisk uthållighet”, säger arbetsmiljöexperten Christina Muller

Författaren Jillian Johnsrud jämför i sin tur karriären med intervallträning:

”Sprinting är bra – men du kan inte sprinta för evigt. Du sprintar, och sedan går du. Du behöver båda delarna”. 

Läs vidare: Trött på jobbet? Gå i “pension”. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
nyheternyhetsveckanPrivatekonomi
Matilda Habbe
