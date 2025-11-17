Fler svenskar lämnar Sverige för sol och distansliv i Spanien. Samtidigt visar nya siffror att singlar nästan är helt utestängda från att köpa hus i Sverige.
Svenskar flyr till Spanien och singlar stängs ute
Mest läst i kategorin
Den hemliga ön i Myrsjön – nu till salu
En privat ö i Myrsjön i Nacka är till salu – ett sekelskifteshus med unik charm och total avskildhet, men ändå med närhet till Stockholm. Ett ovanligt objekt för den som drömmer om något helt eget. Korsholmen är en privat ö mitt i Myrsjön, nåbar via en smal spång från fastlandet. Redan där, menar mäklaren …
Trött på jobbet? Gå i “pension”
Att jobba hårt kan förvisso ta dig långt. Men en liten paus har nog ingen dött av. En ny rapport visar att var tredje rik amerikan planerar flera mini-pensioner under livet. Det har Dageps PS skrivit om tidigare. Den första pausen sker i genomsnitt vid 46 års ålder och brukar vara mellan sex och tolv …
Jättarna höjer – så dyr har din streaming blivit
Priserna stiger, utbudet växer och reklamvarianter dyker upp i varenda hörn av marknaden. Ändå håller konsumenterna fast vid sina streamingtjänster. Både amerikanska och svenska siffror visar att vi nu befinner oss mitt i en ny våg av ”streamflation”, där prishöjningar inte längre skrämmer bort tittarna. Det rapporterar Wall Street Journal. Kraftiga prishöjningar – men inga …
Nu tar bostadsmarknadens sorgebarn revansch
SBAB/Boolis senaste Bomarknadstemp visar att temperaturen på bostadsmarknaden steg i oktober. Dessutom är det ett segment som sticker ut. Ettor är bostadsmarknadens sorgebarn, konstaterade Dagens PS i våras. Då visade datan att marknaden för ettor var svagast av alla bostadstyper. Detta berodde på att arbetslösheten ökat för unga och att åren med hög inflation, uppgång …
Valutachocken som kan göra din spanska bostad dyr
Allt fler svenskar flyttar till Spanien – men bakom solflytten finns en ekonomisk detalj som snabbt kan ändra kalkylen. Spanien lockar en helt ny grupp svenskar, från barnfamiljer till distansarbetare. Utflyttningen ökar och priserna stiger snabbt, och statistik från Bovision i februari visar att intresset för att investera i spanska bostäder har ökat kraftigt bland …
I veckan har både drömmar om ett liv i solen och tuffa ekonomiska verkligheter för singelhushåll fångat läsarnas intresse.
Samtidigt har miljonärerna känt sig olyckliga medan amerikanerna går i pension – flera gånger om.
Nedan sammanfattar vi några av veckans mest lästa, privatekonomiska nyheter.
Avståndet mellan Sverige och Spanien har “krympt”
Spanien fortsätter locka svenskar. Intresset har exploderat, med en ökning på 115 procent i sökningar på spanska bostäder mellan oktober 2024 och januari 2025.
Samtidigt beskriver Bjurfors en ny trend: Det är inte längre bara pensionärer som lämnar Sverige för livet i värmen. En ny våg av svenskar söker sig söderut.
“Vi ser en förskjutning på den spanska bostadsmarknaden”, säger Irja Amolin, vd på Bjurfors, och fortsätter: “Nu möter vi lika ofta barnfamiljer som vill byta mörker mot solljus eller unga par som jobbar på distans och vill ha mer livskvalitet”.
Läs vidare här: Nu har avståndet mellan Sverige och Spanien krympt. Dagens PS
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Singlar nästan utestängda från husköp
I veckan kunde en ny analys från Hemnet visa att en vanlig singelköpare bara klarar husköp i två svenska kommuner: Sundsvall och Borlänge.
Medianlönen på 37 000 kronor i månaden ger ett köputrymme på cirka 2,4 miljoner – långt under prisnivåerna i majoriteten av landets kommuner.
“Det är väsentligt svårare som ensam låntagare jämfört med om man är två som köper bostaden tillsammans”, konstaterade Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.
Dessutom pekar nya prognoser på att bostadspriserna väntas fortsätta stiga.
Läs mer: Bara två kommuner kvar – så illa är det för singelköpare. Dagens PS
Så sparade hon sig till en lyxig pension – utan hög lön
Karin Sjöblom började spara småsummor redan på 80-talet via allemansfonder. I dag, vid över 90 års ålder, lever hon drömmen.
“Jag har aldrig köpt en latte i hela mitt liv”, berättar hon.
Karins liv visar att det går att skapa guldkant med planering och långsiktiga investeringar. Hon började med små belopp, lät tiden arbeta och byggde sitt eget ekonomiska skyddsnät.
Hennes aktiestrategi är enkla och stabila bolag, spridning på tio aktier samt globalfond. Favoriten genom åren? Nokia – en aktie som enligt henne finansierade en hel resa till Australien.
Mer om detta: Lyxig pension utan hög lön – så gjorde hon. Dagens PS
Miljonär med över en miljon dollar – men tom inombords
37-årige Jack från Oregon är skuldfri, har sparat sig till ekonomisk frihet och befinner sig på så kallad “Baby Step 7”.
Ändå känner han att han “nästan arbetar för ingenting”.
“Jag kämpar med en känsla av syfteslöshet nu”, säger han. “Att skriva checkar till välgörenhet ger mig inte den tillfredsställelse jag trodde det skulle göra”.
Läs mer här: Miljonär och olycklig: “Jag arbetar för ingenting”. Dagens PS
Ny trend: Mini-pension
Vi avslutade veckan med mini-pensioner, något var tredje amerikan planerar att genomföra under sin livstid.
“Det är egentligen mindre en fråga om pengar och mer om psykologisk uthållighet”, säger arbetsmiljöexperten Christina Muller.
Författaren Jillian Johnsrud jämför i sin tur karriären med intervallträning:
”Sprinting är bra – men du kan inte sprinta för evigt. Du sprintar, och sedan går du. Du behöver båda delarna”.
Läs vidare: Trött på jobbet? Gå i “pension”. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Tesla vänder Kina ryggen i nytt handelsdrama
Tesla vill avveckla kinesiska komponenter i sina amerikanska bilar – en kursändring som säger en hel del om dagens laddade handelsklimat. Tesla har inlett en storstädning i sin amerikanska produktion. Tanken är enkel: bilar som säljs i USA ska inte längre innehålla delar från Kina. Beslutet har vuxit fram under året och handlar om både …
Toppstrategen: Därför stiger USA-börsen till 16 procent
Morgan Stanleys Michael Wilson går längre än de flesta i sin optimistiska prognos för USA-börsens riktmärke S&P 500. Enligt chefsstrategen kommer S&P 500 att handlas till omkring 7 800 poäng i slutet av 2026. Experten utgår från att jämförelseindexet står 16 procent högre då. Vinsten per aktie tror han ökar med 17 procent respektive 12 …
15 minuters daglig träning kan rädda våra hjärnor från moras
Våra hjärnor blir snabbt sämre av AI, sociala medier och den digitala sörjan vi badar i varje dag – men nu finns ett motmedel som faktiskt är kliniskt testat och fungerar. Det handlar om en kvart om dagen som kan ge dig tillbaka fokus, disciplin och mental skärpa. Perfect Weekend bokade in en intervju med …
Den oanställningsbara generationen: “Det är skitsnack”
Generation Z har bara börjat etablera sig på arbetsmarknaden, men likt millennials för drygt ett decennium sedan möts de av hård kritik.? De har kallats den lata generationen. De saknar de grundläggande egenskaper som behövs i arbetslivet, de kommer sent, klär sig olämpligt och har dålig kommunikationsförmåga.? Ja, de har till och med kallats oanställningsbara.? …
Så blev GM:s V12 en arbetshäst större än sitt rykte
Ett av GM:s mest ovanliga motorbyggen blev en bensinslukande jätte som vägde mer än en hel Mini – och ändå älskades av dem som behövde den mest. I en tid när stora motorer inte längre är vardag på vägarna är det svårt att föreställa sig hur självklart det en gång var. Förr fanns en tro …