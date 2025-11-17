Svenskar flyr till Spanien och singlar stängs ute 

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

I veckan har både drömmar om ett liv i solen och tuffa ekonomiska verkligheter för singelhushåll fångat läsarnas intresse.

Samtidigt har miljonärerna känt sig olyckliga medan amerikanerna går i pension – flera gånger om.

Nedan sammanfattar vi några av veckans mest lästa, privatekonomiska nyheter.

Avståndet mellan Sverige och Spanien har “krympt”

Spanien fortsätter locka svenskar. Intresset har exploderat, med en ökning på 115 procent i sökningar på spanska bostäder mellan oktober 2024 och januari 2025.

Samtidigt beskriver Bjurfors en ny trend: Det är inte längre bara pensionärer som lämnar Sverige för livet i värmen. En ny våg av svenskar söker sig söderut.

“Vi ser en förskjutning på den spanska bostadsmarknaden”, säger Irja Amolin, vd på Bjurfors, och fortsätter: “Nu möter vi lika ofta barnfamiljer som vill byta mörker mot solljus eller unga par som jobbar på distans och vill ha mer livskvalitet”.

