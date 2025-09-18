Stockholm: Letade metmask – fann unik silverskatt

Silverskatten uppges ha en total vikt på cirka sex kilo och består mestadels av silvermynt men även silverringar, hängen och pärlor, som lagts ner i en kittel av koppar.

Privatpersonen som gjorde den smått unika upptäckten grävde efter metmask nära sin sommarstuga.

ANNONS

Silverskatten är välbevarad

”Det här är sannolikt en av de största silverskatterna från början av medeltiden som har hittats i Sverige. Vi vet ännu inte exakt hur många mynt det är, men jag tror att det kan vara uppåt tjugo tusen. De flesta föremålen är väl bevarade, men den kittel av koppar som de legat i är tyvärr inte lika välbevarad”, säger Sofia Andersson, antikvarie på Länsstyrelsen i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Silvermynten härstammar från främst 1100-talet. Några av mynten är från slutet av 1100-talet och är präglade med den latinska texten ”KANUTUS”, som betyder Knut.

Knut Eriksson var då kung i Sverige.