En silverskatt som bedöms vara en av de största har upptäckts i Stockholm – fyndet gjordes av en privatperson, berättar Länsstyrelsen i Stockholm i ett pressmeddelande.
Stockholm: Letade metmask – fann unik silverskatt
Mest läst i kategorin
Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst
Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister – och betydligt billigare flygbiljetter. Höstlov, potatislov, allhelgonalov och läslov. Vi kan konstatera att kärt lov har många namn. Vi kan också konstatera att det är ett lov då många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader. Och det kan löna sig. …
Så får du upp till 90 000 kronor i lägre skatt på din pension
Sedan årsskiftet har svenska pensionärer fått ett nytt verktyg för att stärka sin privatekonomi. Genom att pausa eller förlänga utbetalningen av sin tjänstepension kan man undvika onödiga skatteeffekter. Förslaget kom sommaren 2024. Några månader senare var det klubbat. Från årskiftet blev det lättare att pausa tjänstepensionen och förlänga utbetalningarna. “Med den här förändringen blir det …
Se upp: Hon förlorade över 100 000 kronor på två timmar
En växande skara svenskar lockas in i slutna chattgrupper på sociala medier. Där lämnas de kvar med enorma förluster. “Julia”, småbarnsmamma, förlorade över 100 000 kronor på två timmar. Hon hade blivit kontaktad av en person som utgav sig för att vara aktieexpert. I en sluten chattgrupp delades tips som först verkade trovärdiga: små insatser …
Ny spartrend pressar fram förmögenhet – så många har nått miljonen
En viral spartrend pressar fram en förmögenhet. Samtidigt visar siffror hur många svenskar som nått miljonen. Under den gångna veckan har omvänd budgetering tvingat människor att betala sig själva först. Samtidigt har kaffet blivit dyrare efter sommarens andrum medan en ny ranking lyfter fram städer där pris möter livskvalitet. Snart lägger vi ännu en händelserik …
Lista: Här är Sveriges bästa stad att köpa bostad i
Att köpa bostad handlar om både kvadratmeterpris och livskvalitet. Det konstaterar Jotex som i en ny ranking tagit reda på var i Sverige man kan kombinera rimliga kostnader med parker, kaféer och ett trivsamt stadsliv. “Man borde verkligen passa på att köpa nu”, konstaterade mäklaren Jimmy Rossetti från Svensk Fastighetsförmedling häromveckan. Räntorna är tillbaka på …
Silverskatten uppges ha en total vikt på cirka sex kilo och består mestadels av silvermynt men även silverringar, hängen och pärlor, som lagts ner i en kittel av koppar.
Privatpersonen som gjorde den smått unika upptäckten grävde efter metmask nära sin sommarstuga.
Silverskatten är välbevarad
”Det här är sannolikt en av de största silverskatterna från början av medeltiden som har hittats i Sverige. Vi vet ännu inte exakt hur många mynt det är, men jag tror att det kan vara uppåt tjugo tusen. De flesta föremålen är väl bevarade, men den kittel av koppar som de legat i är tyvärr inte lika välbevarad”, säger Sofia Andersson, antikvarie på Länsstyrelsen i Stockholm, i ett pressmeddelande.
Silvermynten härstammar från främst 1100-talet. Några av mynten är från slutet av 1100-talet och är präglade med den latinska texten ”KANUTUS”, som betyder Knut.
Knut Eriksson var då kung i Sverige.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Kan troligen se fram mot belöning
Vidare framgår det att flera av mynten är ”ovanliga” och tillverkade åt en biskop. På dessa mynt ses en biskop hålla en kräkla i höger hand.
Arkeologer arbetar nu på uppdrag av Länsstyrelsen att undersöka och dokumentera fyndet. Till dess att dessa undersökningar är klara bevaras fyndplatsen som en hemlighet.
”Länsstyrelsen kommer också att anmäla fornfyndet till Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in skatten, det vill säga betala en ersättning till upphittaren”, skriver myndigheten.
Den som gör ett fynd av det här slaget är skyldig enligt kulturmiljölagen att anmäla och erbjuda staten att lösa in skatten mot betalning.
Alla fornlämningar i Sverige har ett automatiskt skydd genom denna lag.
Läs även: Vandrare fann guldskatt värd flera miljoner DagensPS
Läs också: Här hittades Sveriges största guldskatt DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Ny stor studie: Inte så illa att vara fet
Fet men vältränad, är det målet att sikta på? Kanske. En ny dansk studie ställer i vilket fall gamla begrepp på huvudet. ”Fat but fit”, låter mer slagkraftigt än ”Fet men vältränad”. Oavsett språk är det vad en ny stor, dansk studie handlar om. I studien har man följt drygt 85?000 vuxna och funnit att …
Så sparar svenskarna nu – experterna förbluffade
Svenskarnas sparande har tagit en oväntad vändning. En ny analys från SCB visar ett skifte som får experter att reagera. På bara fem år har svenska hushåll gått från att låna mer än de sparar till att bygga upp buffertar. Nu skiftar också det svenska sparandet mot en ny riktning. Bankkontot tappar mark medan fonder …
Stockholm: Letade metmask – fann unik silverskatt
En silverskatt som bedöms vara en av de största har upptäckts i Stockholm – fyndet gjordes av en privatperson, berättar Länsstyrelsen i Stockholm i ett pressmeddelande. Silverskatten uppges ha en total vikt på cirka sex kilo och består mestadels av silvermynt men även silverringar, hängen och pärlor, som lagts ner i en kittel av koppar. …
Råvarornas tid – oroliga tider banar väg för rekord
Det är inte bara aktiemarknaden som levererar dramatik under 2025. Just nu pågår ett rally för råvaror som får investerare att flockas. Från metaller till jordbruksprodukter och energi – det mesta stiger. Bakom uppgången finns både geopolitik och ekonomiska faktorer. Inflation, en global handel i gungning och en växande efterfrågan på strategiska metaller gör att …
Britterna rör inte räntan: "Inte ur farozonen"
Inflationsoron får centralbanken i Storbritannien att lämna styrräntan oförändrad, och utsikterna framåt är osäkra. Bloomberg berättar att Bank of England inte rör styrräntan, som i dag är 4 procent. Stigande oro för inflationen gör att utsikterna framåt för räntan är osäkra. 7 mot 2 röstade för att inte röra räntan I det penningpolitiska beslutet som …