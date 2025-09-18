Dagens PS
Stockholm: Letade metmask – fann unik silverskatt

silverskatt
Tre silvermynt som ingår i skatten: det vänstra med texten KANUTUS och kungen Knut Eriksson, i mitten ett Gotlandsmynt som möjligen föreställer en kyrkobyggnad och till höger ett så kallat biskopsmynt. (Foto: Länsstyrelsen Stockholm)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

En silverskatt som bedöms vara en av de största har upptäckts i Stockholm – fyndet gjordes av en privatperson, berättar Länsstyrelsen i Stockholm i ett pressmeddelande.

Silverskatten uppges ha en total vikt på cirka sex kilo och består mestadels av silvermynt men även silverringar, hängen och pärlor, som lagts ner i en kittel av koppar.

Privatpersonen som gjorde den smått unika upptäckten grävde efter metmask nära sin sommarstuga.

Silverskatten är välbevarad

”Det här är sannolikt en av de största silverskatterna från början av medeltiden som har hittats i Sverige. Vi vet ännu inte exakt hur många mynt det är, men jag tror att det kan vara uppåt tjugo tusen. De flesta föremålen är väl bevarade, men den kittel av koppar som de legat i är tyvärr inte lika välbevarad”, säger Sofia Andersson, antikvarie på Länsstyrelsen i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Silvermynten härstammar från främst 1100-talet. Några av mynten är från slutet av 1100-talet och är präglade med den latinska texten ”KANUTUS”, som betyder Knut.

Knut Eriksson var då kung i Sverige.

Silverskatten som nu upptäckts i Stockholm uppges vara en av de största hittills. (Foto: Länsstyrelsen Stockholm)
Kan troligen se fram mot belöning

Vidare framgår det att flera av mynten är ”ovanliga” och tillverkade åt en biskop. På dessa mynt ses en biskop hålla en kräkla i höger hand.

Arkeologer arbetar nu på uppdrag av Länsstyrelsen att undersöka och dokumentera fyndet. Till dess att dessa undersökningar är klara bevaras fyndplatsen som en hemlighet.

”Länsstyrelsen kommer också att anmäla fornfyndet till Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in skatten, det vill säga betala en ersättning till upphittaren”, skriver myndigheten.

Den som gör ett fynd av det här slaget är skyldig enligt kulturmiljölagen att anmäla och erbjuda staten att lösa in skatten mot betalning.

Alla fornlämningar i Sverige har ett automatiskt skydd genom denna lag.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

