Att damma av ett soffbord är ingen enkel uppgift. Åtminstone inte om soffbordet är designat av Diego Giacometti och kostar mer än en Ferrari.
Städa – och tjäna över en miljon
I de superrikas värld har städning blivit ett prestigejobb, där felputsad metall kan kosta lika mycket som en mindre villa.
En växande brist på specialutbildade hushållsarbetare har nu förvandlat ett klassiskt låglöneyrke till en exklusiv karriär.
Från dammtrasor till designhistoria
Gina började sin karriär som hushållsarbetare för “vanligt rika” familjer.
I dag, 26 år senare, arbetar hon för familjer i den absoluta toppen.
“Det är många nivåer av städning jag har gått igenom för att komma dit jag är i dag”, berättar Gina i en intervju med Bloomberg.
När hon började handlade det om porslin, siden och trämöbler. Nu städar hon hem där möblerna räknas som konstverk.
“Lyxhus har galna priser på nästan allting”, säger hon. “Jag researchar allt innan jag ens rör vid någonting”.
En miljardärs damm – en annan sorts damm?
Till saken hör att de ultrarikas smak har förändrats.
Förr var en dyr möbel bara dyr – nu är den ofta ett samlingsobjekt, tillverkad i få exemplar, ibland av konstnärer snarare än snickare.
“Om någon köper en Jean Royère-soffa för en miljon dollar tror jag att de köper en del av historien”, säger galleristen Zesty Meyers till Bloomberg.
Och någon måste ju ta hand om den där “historien”.
Efterfrågan har expoloderat
“Att städa på rätt sätt är faktiskt en färdighet som måste läras ut och läras in – och det är faktiskt ett seriöst jobb”, menar Charles MacPherson, som driver en exklusiv rekryterings- och utbildningsbyrå i Toronto.
Han utbildar hushållspersonal från hela världen i hur man vårdar konst, antikviteter och moderna designföremål.
Efterfrågan har exploderat.
“Rika människor är rikare, och de köper mer ömtåliga saker”, förklarar han. “De vill att deras hem ska hålla museikvalitet … och samtidigt finns det en brist på utbildad personal”.
Resultatet? Löneexplosion.
Från 60 000 till 100 000 dollar – och uppåt
Före pandemin kunde erfaren hushållspersonal tjäna runt 60 000 dollar om året. Nu ligger lönerna över 100 000, plus förmåner. Det motsvarar närmare en miljon kronor.
Det är enkel ekonomi, menar MacPherson:
“Sätter man ihop de två — utbud och efterfrågan — så skjuter lönerna i höjden”.
När en putsduk blir ett vapen
Men det är inte bara pengar på spel. En felaktig putsning kan kosta lika mycket som en årslön.
MacPherson berättar om en hushållerska som ville överraska sin arbetsgivare.
“Hon sa: ’Jag putsade alla dina dörrhandtag och beslag och gjorde dem fina och blanka igen åt dig’”, minns han.
Problemet?
De dyra handtagen var designade för att ha en matt yta.
“Kunden tittade – och var förskräckt”.
Att reparera skadan – ta bort, renovera och återmontera – gick på dryga 713 000 kronor.
Konsten att damma rätt
Även själva dammandet kräver numera vetenskaplig precision, påstår MacPherson, som förklarar att “vanliga Swiffer-produkter inte är bra” eftersom de innehåller kemikalier som kan skada ytor.
Hans metod?
“Du blöter händerna, skakar dem en gång och torkar sedan av dem i en bomullsduk – då får du den perfekta fuktigheten för att kunna damma”.
Små detaljer som är avgörande i ett hem där varje yta kan vara värd mer än en sportbil.
En ny statusklass
Rekryteringschefen Ben Schwartz berättar att många hellre betalar mer än riskerar misstag:
“Man betalar hellre för mycket och är överförsäkrad än betalar för lite och är underförsäkrad”.
Och konkurrensen om den bästa hushållspersonalen är stenhård.
Gina berättar att gäster försökt rekrytera henne direkt på fester.
“Det finns inte många som är professionella inom det här området”, säger hon.
Många ser fortfarande hushållsarbete som lågstatus. Men i de rikaste hemmen kan man nu addera skyhögt ansvar och således skyhöga löner.
Från underskattat till oumbärligt
Det är lätt att avfärda städning som något vem som helst kan göra. Men i den nya lyxekonomin är det precis tvärtom, menar Schwartz.
För den mest eftertraktade hushållspersonalen handlar jobbet inte längre om att sopa bort damm – utan om att bevara konstverk, historia och status.
Och i den världen kan en väl utförd damning vara värd sin vikt i guld.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
