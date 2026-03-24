En kraftig explosion skadade både entré och lägenheter. Ändå fick bostadsköparen aldrig veta vad som hänt. Nu har frågan prövats.
Sprängning i fastighet – mäklare slipper straff
Sprängningar mot bostäder blev ett återkommande inslag i Sverige under 2025. Bara under januari i fjol skedde över 30 explosioner runt om i landet varav många orsakade diverse skador på bostäder.
Händelserna kan påverka både tryggheten och hur attraktivt ett område upplevs. Problemet är att mäklare inte har någon skyldighet att berätta om huruvida en sprängning har skett – eller om det fortfarande finns en hotbild kvar.
Sprängning före köpet – personen bor kvar
Det aktuella fallet gäller en bostadsrätt där en sprängning inträffade mindre än ett år före försäljningen. Explosionen orsakade omfattande skador i fastigheten, bland annat på entréporten och i flera lägenheter.
Dessutom bor den person som sprängningen riktades mot fortfarande kvar, vilket enligt anmälaren gjorde händelsen särskilt relevant för köparen.
Kritiken riktades mot mäklaren, som anklagades för att inte ha berättat om det inträffade.
Mäklaren: köparen kunde veta
Mäklaren medgav att hon kände till sprängningen. Samtidigt pekade hon på att den aktuella lägenheten inte skadades och att händelsen fanns dokumenterad i föreningens årsredovisning.
Där beskrevs den som “sabotage i entrén”.
Enligt mäklaren hade köparen tagit del av årsredovisningen, och hon ifrågasatte därför påståendet att informationen varit okänd.
Hon framhöll också att sprängningen inte var riktad mot föreningen och att alla skador var åtgärdade innan visning och kontraktsskrivning.
Beskedet: ingen skyldighet att informera
Ärendet, som Dagens Juridik tagit del av, prövades av Fastighetsmäklarinspektionen, som nu väljer att lägga ned fallet utan åtgärd.
Myndigheten bedömer att händelsen inte omfattas av mäklarens upplysningsplikt. Det innebär att mäklaren inte var skyldig att berätta om sprängningen i samband med försäljningen.
Det fanns heller inget som tydde på att mäklaren undanhållit information efter att ha fått frågor från köparen.
