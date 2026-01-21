Snöstorm? Då köper svenskarna gräsklippare

Det kan ju vara klimathotet – men den senaste månadens kyla och snöoväder motsäger väl det?

Förklaringen måste vara en annan – och det som behöver förklaras är att vi svenskar köper sommarprylar mitt i vintern i en omfattning som aldrig förr.

Elgiganten rapporterar en kraftig och för bolaget ”oväntat bra” försäljning av typiska sommarprylar under den kallaste tiden på året, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Försäljningen av glassmaskiner, för att ta ett exempel, ökade med 450 procent november-december 2025 jämfört med motsvarande period året innan.

Även grillar populärt

Det gäller inte bara glassmaskiner. Försäljningen av grillar ökade med 233 procent i samma jämförelse.

Det här är en trend som går stick i stäv med handelns traditionella säsongslogik.

I denna kalla årstid, där snön inte bara ligger vit på taken utan även på marken, går traditionella vår- och sommarprodukter som elsparkcyklar, robotgräsklippare, glassmaskiner och grillar åt som smör i solsken – om nu inte även det uttrycket behöver årstidsanpassas.