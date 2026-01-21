Dagens PS
Snöstorm? Då köper svenskarna gräsklippare

Vinter - inget som hindrar oss att köpa robotgräsklippare
Robotgräsklippare – det perfekta vinter-inköpet? Det kan man tro. Försäljningen i Sverige har mångdubblats denna vinter – medan snön fallit. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Vinter – men inte när vi tar fram betalkortet. Vi köper vinterprylar i massor – men varför vill vi ha en robotgräsklippare i januari?

Det kan ju vara klimathotet – men den senaste månadens kyla och snöoväder motsäger väl det?

Förklaringen måste vara en annan – och det som behöver förklaras är att vi svenskar köper sommarprylar mitt i vintern i en omfattning som aldrig förr.

Elgiganten rapporterar en kraftig och för bolaget ”oväntat bra” försäljning av typiska sommarprylar under den kallaste tiden på året, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Försäljningen av glassmaskiner, för att ta ett exempel, ökade med 450 procent november-december 2025 jämfört med motsvarande period året innan.

Även grillar populärt

Det gäller inte bara glassmaskiner. Försäljningen av grillar ökade med 233 procent i samma jämförelse.

Det här är en trend som går stick i stäv med handelns traditionella säsongslogik.

I denna kalla årstid, där snön inte bara ligger vit på taken utan även på marken, går traditionella vår- och sommarprodukter som elsparkcyklar, robotgräsklippare, glassmaskiner och grillar åt som smör i solsken – om nu inte även det uttrycket behöver årstidsanpassas.

”Oväntat skifte”

”Våra siffror visar på ett oväntat skifte kring hur konsumenter planerar sina inköp. Det är också ett smart sätt att sprida ut kostnaden lite mer över året, istället för att köpa ”alla” sommarprodukter i ett svep längre fram i vår”, funderar Sara Larsson, produktchef hos Elgiganten.

En härlig doft från utegrillen? Uppenbarligen lockande även den här årstiden. Försäljningen av grillar har stigit 233 procent i vinter. (Foto: Janerik Henriksson/TT)

Gäller hela branschen

Företaget påpekar att det inte bara är deras försäljning som ökat, utan att även färska siffror från SCB visar att detaljhandelns försäljningsvolym ökade 5,6 procent i november 2025 jämfört med motsvarande månad 2024.

Sällanköpsvaror, där ovan nämnda off season-produkter ingår, ökade ännu mer och växte med 8,6 procent.

”Produkter som tidigare var tydligt säsongsbundna, som glassmaskinen, har blivit en del av ett mer kontinuerligt konsumtionsmönster. Vi ser hur sociala medier inspirerar året runt och smartare digitala köpresor bidrar till att sudda ut gränserna mellan säsonger”, analyserar Sara Larsson.

Listan/Så handlar vi sommarprylar mitt i vintern

(Jämförelsen gäller perioden november-december 2025 jämförd med motsvarande period 2024)

• Elsparkcyklar – försäljningen har ökat med 65 procent.

• Glassmaskiner – plus 450 procent för försäljningen.

• Grillar – 233 procent upp mot året innan.

• Robotgräsklippare – försäljningen har ökat med över 5 200 procent, en så stor ökning att även Elgiganten anser sig behöva påpeka att det är från låga nivåer.

(Källa: Elgigantens försäljningsdata)

ElgigantenSommarTrädgård
